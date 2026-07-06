Orna Mizrahi: “No veo a las Fuerzas de Defensa de Israel retirándose de todo el territorio libanés”

ARCHIVO: Automóviles con imágenes de miembros de Hezbollah muertos durante el conflicto entre Israel y Hezbollah en sus parabrisas, mientras personas desplazadas regresan a sus hogares en el sur del Líbano tras un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, en Sidón, Líbano, el 24 de junio de 2026 (Reuters)

Hezbollah, Irán y la frontera norte de Israel condensan, según Orna Mizrahi, una paradoja estratégica: el grupo terroristas libanés atraviesa uno de sus momentos más bajos en décadas, pero su debilitamiento no la vuelve irrelevante ni prescindible para el régimen de Teherán. La investigadora principal del Institute for National Security Studies (INSS) sostuvo en una entrevista con Infobae que la organización perdió cerca del 90% de su poder de fuego en las guerras recientes, aunque aún conserva miles de misiles, drones y combatientes.

La ex funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional de Israel afirmó además que Hezbollah sufrió unas 9.000 bajas entre sus operativos militares, en su mayoría mandos de alto rango y de campo. Ese deterioro, dijo, se combina con un aislamiento político dentro del sistema libanés y con señales recientes de fisuras en su base de apoyo chií.

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Mizrahi, ex viceasesora de seguridad nacional para política exterior entre 2015 y 2018, planteó que la fortaleza de Hezbollah ya no puede medirse solo por su arsenal. A su juicio, el deterioro militar se superpone con una pérdida de margen político en Líbano y con una sociedad que, en su mayoría, rechaza la agenda de la organización, su actividad armada y su vínculo con Irán.

La especialista también descartó que la dirigencia iraní actual abandone a Hezbollah. Definió a la milicia como el brazo terrestre de Irán contra Israel en la frontera norte y como una pieza de su posición regional, aun cuando su capacidad haya sido severamente reducida.

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Sobre el escenario posterior a la guerra, Mizrahi expresó que espera que la situación no vuelva al statu quo previo y que Israel logre construir “una nueva realidad de seguridad en Líbano” mediante la aplicación del acuerdo marco con Beirut. Su advertencia apuntó al costo estratégico de un retorno a la situación anterior, con Hezbollah armado e influyente al norte de la frontera.

Orna Mizrahi, investigadora sénior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS). (Infobae)

Si ese cambio no se consolida, anticipó una consecuencia concreta para el despliegue israelí. “No veo a las Fuerzas de Defensa de Israel retirándose de todo el territorio libanés”, dijo, y añadió que existe la posibilidad de que Israel mantenga con el tiempo una zona de seguridad a lo largo de la frontera para mantener a Hezbollah alejado.

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- Tras la guerra y la sostenida presión militar de Israel, ¿cree que Hezbollah se encuentra ahora en su punto más débil desde su fundación en 1982? Más allá de las pérdidas militares, ¿en qué medida se han degradado significativamente su influencia política, recursos financieros, apoyo social y capacidad de disuasión?

- Con respecto a la situación actual de Hezbollah: efectivamente, la organización está en uno de sus puntos más bajos y puede que realmente esté en su estado más débil en décadas (al momento de su establecimiento, también era débil y le llevó tiempo ganar poder, por lo que ese no debería ser el punto de comparación). Creo que la fortaleza de Hezbollah debe evaluarse según varios criterios. Por un lado, su fortaleza militar: según datos de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha perdido alrededor del 90% de su poder de fuego en las guerras recientes, así como aproximadamente 9.000 operativos militares, en su mayoría comandantes de alto rango y de campo. Sin embargo, todavía posee varios miles de misiles y cohetes, así como vehículos aéreos no tripulados, drones y miles de combatientes. Por otra parte, su oosición política: su situación actual es problemática. Está relativamente aislado dentro del sistema político libanés, y el actual liderazgo en Líbano se opone y actúa en su contra, como se refleja en el acuerdo con Israel. Otro factor es el apoyo público: la mayoría de la población en Líbano se opone a la agenda de Hezbollah, a su actividad militar y a su conexión con Irán. Recientemente, también se han acumulado señales que indican crecientes fisuras en el apoyo de la población chií a la organización.

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- Si el liderazgo de Irán llegara a la conclusión de que Hezbollah ya no es un activo estratégico que valga la pena preservar, ¿podría Teherán realmente permitirse dejar que la organización colapse?

- No veo ningún escenario en el que el liderazgo actual en Irán deje de apoyar a Hezbollah. La organización es sumamente importante para los iraníes. En esencia, sirve como su brazo terrestre contra Israel en su frontera norte y contribuye significativamente a su posición regional. También lo vimos en el hecho de que los iraníes insistieron en incluir el alto el fuego en Líbano dentro de su memorando de entendimiento con los estadounidenses para asegurar la supervivencia de Hezbollah. Si el régimen actual en Irán colapsa, esto afectaría enormemente a Hezbollah, ya que Irán constituye su principal sistema de apoyo. La amenaza que representa para Israel y Líbano disminuiría, pero no desaparecería por completo.

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- Israel ha reiterado que no aceptará un regreso al statu quo previo a la guerra en el sur del Líbano. Si la situación actual finalmente desemboca en algo que se asemeje a la realidad anterior—con Hezbollah permaneciendo armado e influyente al norte de la frontera—¿qué consecuencias estratégicas tendría esto para la seguridad y la capacidad de disuasión a largo plazo de Israel?

- Espero que la situación no regrese al statu quo ante y que, a través de la implementación del acuerdo marco con Líbano, Israel logre crear una nueva realidad de seguridad en Líbano. De lo contrario, no veo a las Fuerzas de Defensa de Israel retirándose de todo el territorio libanés, y existe la posibilidad de que Israel mantenga una zona de seguridad a lo largo de la frontera con el tiempo para mantener a Hezbollah alejado de su frontera.

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- Gran parte de la atención internacional se centra actualmente en el frágil alto el fuego entre Israel e Irán y la confrontación regional más amplia, incluidas las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz. En su opinión, ¿qué lugar ocupa Líbano en la estrategia regional iraní hoy en día?

- Dando seguimiento a mi respuesta a la pregunta anterior, creo que es sumamente importante para Irán mantener el alto el fuego en Líbano para contener a las Fuerzas de Defensa de Israel y asegurar la supervivencia de Hezbollah y su posterior rehabilitación, pero me parece que esto no es a cualquier precio. En mi opinión, Irán no entrará en guerra con Estados Unidos solo por Hezbollah, sino por otros intereses. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que si Irán desea descarrilar el acuerdo con los estadounidenses, podría utilizar la continuación de los ataques sobre Hezbollah (actualmente, hay varios incidentes de este tipo debido a los intentos de Hezbollah de atacar a fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel dentro del Líbano) como pretexto para su decisión de suspender o detener las conversaciones.

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