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Hamas disolvió su gobierno en Gaza tras casi dos décadas y el Comité Nacional para la Administración asumirá el mando

El grupo terrorista palestino anunció que sus autoridades abrirán paso a la administración del organismo tecnocrático nacido del acuerdo de paz de 2025, pero advirtió que los empleados públicos mantendrán sus ocupaciones habituales

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Un terrorista de Hamas en Gaza. La organización disolvió su estructura gubernamental y acelera el traspaso de funciones. (Europa Press/archivo)
Un terrorista de Hamas en Gaza. La organización disolvió su estructura gubernamental y acelera el traspaso de funciones. (Europa Press/archivo)

El grupo terrorista palestino Hamas anunció este lunes la disolución del organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi dos décadas, allanando el camino para que un comité tecnocrático administre el territorio.

El jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, “ha presentado oficialmente su dimisión”, dijo a la AFP Ismail al Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamas.

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También “decidió disolver el comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)“, añadió.

El NCAG fue creado por la Junta de Paz establecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante las negociaciones que desembocaron en un alto el fuego entre Hamas e Israel en octubre de 2025.

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Hamas afirma que todos los funcionarios públicos seguirán prestando sus servicios con normalidad, describiéndolos como “empleados públicos dispuestos a trabajar bajo la responsabilidad del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)”.

En Israel, esta medida es tomada en gran parte como simbólica y de bajo efecto práctico. Pretende demostrar que el grupo terrorista está dispuesto a entregar la administración de la Franja de Gaza al Comité Nacional, en consonancia con el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza.

Esta iniciativa supone un cambio político significativo para el movimiento islamista palestino, que tomó el poder del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás, con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.

Unos meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, desencadenada por un ataque sangriento en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, el movimiento islamista afirmó estar dispuesto a ceder el poder en la Franja de Gaza a palestinos.

Desde entonces se han mencionado diversos escenarios, pero sobre el terreno la situación se estanca.

Uno de los principales puntos de fricción es el desarme de Hamas, que solo contempla esta posibilidad en el marco de una iniciativa política palestina. Israel se opone a ello.

“Hamas da un nuevo paso al renunciar a administrar la Franja de Gaza para privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio”, declaró a la AFP el portavoz del movimiento, Hazem Qasem.

“Esperamos que el Comité Nacional para la Administración de Gaza pueda entrar rápidamente en la franja de Gaza, y Hamas reafirma su voluntad de transferirle las responsabilidades gubernamentales para asegurar el éxito de su misión", añadió.

Un alto cargo de Hamas que pidió el anonimato dijo a la AFP que el movimiento ha informado a las otras facciones palestinas de su decisión durante una reciente reunión en El Cairo y, según él, todas ellas la han aprobado.

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