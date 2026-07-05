Estados Unidos

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

La compañía proyecta una nueva tanda de recortes desde la próxima semana, con un alcance que podría rondar las 5.000 personas y afectar a áreas como comercial, servicios y la división de videojuegos

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Microsoft prevé una nueva ronda de despidos desde la próxima semana para recortar costos y reasignar recursos hacia la inteligencia artificial (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Microsoft prevé una nueva ronda de despidos desde la próxima semana para recortar costos y reasignar recursos hacia la inteligencia artificial (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Microsoft prevé una nueva ronda de despidos que podría alcanzar a 5.000 trabajadores desde la próxima semana, en una reestructuración ligada al recorte de costos y al desvío de recursos hacia la inteligencia artificial, según informó Fox Business a partir de un reporte de Business Insider.

De acuerdo con ese informe, los recortes podrían impactar en ventas, consultoría y la unidad de videojuegos Xbox. La publicación agregó que algunas de las personas alcanzadas por la medida recibirían de inmediato ofertas para asumir nuevos cargos dentro de Microsoft, como parte de la misma reorganización.

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La magnitud potencial del ajuste se desprende de la propia dotación de la compañía. Según su última presentación anual ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Microsoft informó que tenía unos 228.000 empleados de tiempo completo en todo el mundo al 30 de junio de 2025.

Con esa base, una reducción del 2,5% equivaldría a cerca de 5.700 puestos, una cifra superior a los 5.000 trabajadores mencionados como umbral del recorte.

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El reporte de Fox Business señaló que el plan forma parte de un esfuerzo de recorte de costos y de reasignación de recursos hacia la inteligencia artificial, un rubro que concentra inversiones en el sector y que, al mismo tiempo, reconfigura prioridades internas en las grandes empresas de tecnología.

En ese marco, el artículo citó que la reestructuración buscaría concentrar presupuesto en áreas estratégicas y reducir partidas en equipos que no estén alineados con esos objetivos.

Los despidos en Microsoft podrían afectar a 5.000 trabajadores de las áreas de ventas, consultoría y la unidad de videojuegos Xbox (AP foto/Jason Redmond)
Los despidos en Microsoft podrían afectar a 5.000 trabajadores de las áreas de ventas, consultoría y la unidad de videojuegos Xbox (AP foto/Jason Redmond)

Un recorte que se sumaría a una secuencia de ajustes recientes

Si se concreta, el anuncio será otra etapa de la reorganización que atraviesa el sector tecnológico. El verano pasado, Microsoft despidió aproximadamente al 4% de su plantilla, unos 9.000 empleados, en una de las mayores tandas de recortes de la empresa en los últimos años.

Según el mismo informe, durante 2025 la compañía habría eliminado alrededor de 15.000 puestos en varias rondas. Ese total incluyó cerca de 6.000 cargos en mayo y otros 9.000 en julio, en un proceso escalonado de reducción de personal.

Fuentes citadas por Business Insider indicaron que la ronda prevista para 2026 parecería menor porque este año la empresa ya había puesto en marcha un programa voluntario de retiro.

Aproximadamente un tercio de los empleados elegibles se habría adherido, por lo que parte del ajuste de plantilla ya se habría producido por esa vía y, según las fuentes, explicaría por qué el recorte proyectado no alcanzaría una proporción mayor.

Inteligencia artificial, caída de la acción y el foco sobre Xbox

Un hombre colombiano de mediana edad lleva una caja con sus pertenencias en una oficina moderna, mirando a un robot humanoide blanco que teclea en un ordenador.
La reestructuración de Microsoft incluiría ofertas para reubicar a parte del personal en nuevos cargos dentro de la empresa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el último mes, la acción de Microsoft cayó alrededor de 19%, una de sus peores performances mensuales desde el estallido de la burbuja puntocom.

La baja coincidió con una mayor inquietud entre inversores, mientras analistas de Wall Street advirtieron que la inteligencia artificial podría reemplazar ciertos servicios de software, incluidas algunas ofertas de la compañía.

La división de videojuegos también aparece entre las áreas bajo revisión. The Verge informó el martes que el negocio de gaming planea iniciar despidos la próxima semana y que los recortes serían amplios, en línea con la reestructuración mencionada por otros medios.

A comienzos del mes pasado, Bloomberg había informado que se esperaban reducciones en marketing y en presupuestos dentro de esa unidad.

Según The Verge, la reorganización podría derivar en cierres de estudios, fusiones, escisiones y cancelación de proyectos de videojuegos, una lista de escenarios que reflejaría un rediseño operativo en el segmento.

El mes pasado, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, envió un memorando a los empleados en el que pidió un “reinicio” del negocio después de meses de desempeño irregular.

En paralelo, Xbox elevó recientemente el precio de sus consolas entre USD 100 y USD 150 en todo el mundo, al atribuir la medida al aumento de la demanda de memoria y almacenamiento impulsada por el auge de la inteligencia artificial. Fox Business indicó que consultó a Microsoft para obtener más información.

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