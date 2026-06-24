Miami-Dade cierra nueve escuelas por la caída de matrícula y reorganiza límites de asistencia

Miami-Dade cerrará nueve escuelas públicas por la caída de matrícula y reasignará a los estudiantes a planteles cercanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El condado de Miami-Dade cerrará nueve escuelas públicas tras una caída de matrícula profundizada en la última década. La junta escolar aprobó por unanimidad el cierre definitivo, que afectará a planteles de distintas zonas del distrito y derivará en la reasignación de estudiantes a escuelas cercanas.

La medida alcanza a Robert Russa Moton Elementary, Parkway Elementary, Phillis Wheatley Elementary y otras seis escuelas.

En algunos casos, los centros redujeron su cantidad de alumnos a menos de la mitad. Rainbow Park Elementary, por ejemplo, pasó de 409 estudiantes en 2016 a 151 este año, mientras que Robert Russa Moton Elementary cayó a 123 alumnos en ese mismo período.

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A partir del cierre, los estudiantes serán reasignados a escuelas cercanas y el distrito reorganizará límites de asistencia para absorber esa demanda en otros planteles.

Las razones de la caída de matrícula

Entre los factores que explican la caída de matrículas figuran la reducción de nacimientos, el alto costo de vida en el sur de Florida y la migración de familias hacia estados más asequibles.

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La junta escolar de Miami-Dade aprobó por unanimidad el cierre de escuelas como Robert Russa Moton Elementary, Parkway Elementary y Phillis Wheatley Elementary (Imagen Ilustrativa Infobae)

También disminuyó el flujo de estudiantes inmigrantes que históricamente compensaba la baja demográfica local: de entre 10.000 y 15.000 nuevos alumnos inmigrantes anuales, la cifra bajó a 3.000 en el último ciclo escolar.

La junta escolar optó por cerrar y consolidar centros educativos para ajustar la infraestructura a la nueva realidad poblacional y concentrar recursos en escuelas con mayor demanda y capacidad para sostener programas académicos completos.

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Como parte del rediseño, los estudiantes asignados a Rainbow Park Elementary se repartirán entre Robert B. Ingram Elementary y Bunche Park Elementary.

Según el distrito, el cierre respondió a una combinación de factores que incluye la caída sostenida de matrículas, la proliferación de escuelas chárter, la disminución de nacimientos y la baja llegada de inmigrantes.

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Las autoridades consideraron que consolidar planteles permitirá mantener la calidad educativa y optimizar recursos en un escenario de menores ingresos estatales y demanda fragmentada.

La caída de matrícula en Miami-Dade se vincula con menos nacimientos, el alto costo de vida en el sur de Florida y la migración de familias a estados más asequibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de las escuelas chárter y la ley Schools of Hope

El debate también se intensificó con la entrada en vigor de la ley Schools of Hope en Florida, que obliga a los distritos a ofrecer edificios escolares infrautilizados y con bajo rendimiento a operadores chárter aprobados, a menudo a bajo costo.

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Los defensores sostienen que amplía opciones para las familias y puede estimular mejoras; los críticos advierten que reduce el control local y desvía fondos públicos hacia entidades privadas.

Algunos edificios podrían pasar a manos de operadores chárter, como ocurrió previamente en Liberty City, donde una escuela chárter ocupará el edificio de la extinta Poinciana Park Elementary.

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La incertidumbre sobre el destino de otros inmuebles se mantiene, en parte porque la normativa limita la capacidad de la junta escolar para rechazar solicitudes.

Durante la reunión de la junta, Lisette Fernández, cofundadora de Moms For Libros, expresó: “El estado ha subfinanciado las escuelas públicas hasta el punto en que este distrito está cerrando las escuelas que atienden a los niños que tienen menos. Estas familias no están perdiendo sus escuelas porque sus escuelas les fallaron, están perdiendo sus escuelas porque el estado les falló”.

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También cuestionó la facilidad con la que las escuelas chárter pueden acceder a edificios públicos y la falta de mecanismos claros para que el distrito recupere esos espacios.

Consecuencias para estudiantes y comunidades

El ingreso anual de estudiantes inmigrantes en Miami-Dade cayó de entre 10.000 y 15.000 a 3.000 en el último ciclo escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consolidación reubicará a los alumnos en centros cercanos y, en algunos casos, derivará en fusiones que crearán escuelas K-8 o K-12.

Entre los cambios, figura la integración de Lenora B. Smith Elementary con Georgia Jones-Ayers Middle School, y la unión de Pine Villa Elementary con Arthur and Polly Mays Conservatory of the Arts.

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Miami Springs Middle se incorporará a Miami Springs High, ubicada a unos dos kilómetros y medio. El impacto para familias y barrios no se limita a lo escolar.

Las escuelas públicas funcionan como puntos de referencia comunitaria y redes de apoyo; su cierre puede implicar traslados más largos y la ruptura de vínculos construidos durante décadas.

Además, la reducción de fondos asociada a la baja matrícula restringe la posibilidad de sostener programas especiales y personal, con efectos sobre la oferta académica.

Qué puede pasar con los edificios cerrados

Aunque el cierre ya fue aprobado, la junta escolar manifestó interés en construir nuevas instalaciones, como un edificio para Phillis Wheatley Elementary. Por ahora, el futuro de otros edificios permanece indefinido.

El superintendente Jose Dotres subrayó que el costo para el distrito fue solo uno de los elementos considerados y que la calidad educativa y los recursos disponibles guiaron la decisión.

Mientras la matrícula en escuelas chárter se mantiene alta, también crece el uso de vales públicos para financiar educación privada, lo que amplía la brecha con los planteles tradicionales.