Estados Unidos

La FIFA denunciará 100 casos por insultos y comentarios racistas en redes sociales durante el Mundial 2026

El organismo anunció presentaciones ante la Justicia por episodios detectados en la fase de grupos y advirtió por el aumento de mensajes injuriosos con contenido discriminatorio

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La FIFA denunciará 100 casos ante la Justicia tras detectar 89.000 publicaciones injuriosas en redes sociales durante la fase de grupos del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)
La FIFA denunciará 100 casos ante la Justicia tras detectar 89.000 publicaciones injuriosas en redes sociales durante la fase de grupos del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)

La FIFA anunció que denunciará 100 casos ante la Justicia tras detectar 89.000 publicaciones injuriosas en redes sociales durante la fase de grupos del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) del organismo, 11% de esos mensajes tuvo contenido racista.

Según la FIFA, el SMPS analizó más de 6 millones de publicaciones y comentarios durante esa etapa del torneo, una cifra que representó un aumento del 33% frente a la misma fase del Mundial 2022. Ese monitoreo, detalló el organismo, permitió “ocultar 181.000 comentarios ofensivos”.

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El SMPS sostuvo en un comunicado que “los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores”. La FIFA precisó que abrió “investigaciones” sobre un millar de usuarios y que esos expedientes derivarán en presentaciones ante la Justicia por casos que consideró identificables y con entidad suficiente para avanzar por la vía legal.

La FIFA informó que, tras 72 de los 104 partidos previstos, ya registró “13 veces más” publicaciones injuriosas que en la fase de grupos del Mundial 2022 en Catar: 89.000 frente a 6.700. En el mismo reporte, el organismo señaló que este año compiten 48 selecciones, frente a 32 en 2022.

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De acuerdo con la FIFA, el trabajo del Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) se basó en el análisis de publicaciones y comentarios en redes sociales vinculados al Mundial 2026. El organismo incluyó esas cifras dentro de un informe comparativo con el Mundial 2022, al sostener que el volumen de contenidos revisados también aumentó.

Ese relevamiento, agregó la FIFA, derivó en una acción concreta sobre el contenido identificado: “Ocultar 181.000 comentarios ofensivos”.

El organismo no detalló en el texto difundido qué plataformas abarcó el monitoreo ni qué criterios técnicos se aplicaron para definir qué publicaciones se clasificaron como injuriosas, pero sí sostuvo que el SMPS se encargó de seguir la conversación digital durante el torneo.

El informe también precisó un recorte específico dentro del total detectado. Según el organismo, 11% de las publicaciones injuriosas registradas en la fase de grupos incluyó contenido racista, de acuerdo con el SMPS. En el mismo comunicado, el servicio advirtió sobre el impacto de esos mensajes en el plano deportivo y personal.

Denuncias e investigaciones tras los mensajes injuriosos

La FIFA abrió investigaciones sobre un millar de usuarios por mensajes injuriosos identificables y con entidad suficiente para avanzar por la vía legal (REUTERS/Raquel Cunha)
La FIFA abrió investigaciones sobre un millar de usuarios por mensajes injuriosos identificables y con entidad suficiente para avanzar por la vía legal (REUTERS/Raquel Cunha)

La FIFA anunció que denunciará 100 casos ante la Justicia tras abrir investigaciones sobre un millar de usuarios, en expedientes vinculados a publicaciones injuriosas que consideró identificables y con entidad suficiente para avanzar por la vía legal.

La frase formó parte de la argumentación expuesta por el servicio para justificar el enfoque del monitoreo y la decisión de elevar casos ante tribunales.

En el texto difundido, la FIFA no precisó la jurisdicción o jurisdicciones en las que se presentarán las denuncias, ni detalló los criterios aplicados para seleccionar los 100 casos que serán formalizados. Tampoco especificó si esas presentaciones estarán vinculadas únicamente a mensajes racistas o si abarcarán el conjunto de publicaciones injuriosas detectadas durante el seguimiento del torneo.

El reporte al inicio de la fase eliminatoria

La federación de Países Bajos denunció insultos racistas contra Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber tras la derrota ante Marruecos (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La federación de Países Bajos denunció insultos racistas contra Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber tras la derrota ante Marruecos (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El reporte agregó que el fenómeno continuó al inicio de la fase eliminatoria y citó el caso de Países Bajos como ejemplo de que los mensajes injuriosos siguieron con el comienzo de los cruces de eliminación directa. En ese tramo del Mundial 2026, la federación neerlandesa informó que los internacionales Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber recibieron insultos racistas en redes sociales tras fallar penales en la derrota de Países Bajos ante Marruecos en los dieciseisavos de final.

Para la FIFA, el seguimiento del SMPS se enfocó en identificar patrones de hostigamiento y mensajes injuriosos dirigidos a futbolistas, árbitros y otros actores del Mundial 2026, con el objetivo de activar mecanismos de moderación y, cuando correspondiera, impulsar acciones judiciales.

El organismo sostuvo que el monitoreo se apoyó en el análisis de millones de publicaciones y comentarios, y que combinó medidas sobre el contenido —como el ocultamiento de comentarios ofensivos— con la apertura de investigaciones sobre usuarios.

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