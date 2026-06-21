Donald Trump denuncia daños por vandalismo en el Reflecting Pool: anuncia arrestos y ordena restauración

Varios sectores del Reflecting Pool permanecen acordonados tras los incidentes que activaron una investigación federal en Washington D.C. (REUTERS/Aaron Schwartz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la United States Park Police detuvo a varias personas por presunto vandalismo en el icónico Reflecting Pool, ubicado frente al Lincoln Memorial en Washington D.C..

La intervención policial se produjo después de que el agua del estanque se volviera de un tono verde fluorescente y se detectaran desprendimientos en el recubrimiento azul, una superficie que había sido seleccionada por el propio mandatario.

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En su cuenta de Truth Social, Trump calificó estos hechos como “delitos muy graves” relacionados con la destrucción de monumentos nacionales y ordenó el inicio inmediato de las reparaciones.

Según CBS News, el presidente indicó que los trabajos de restauración comenzarían sin demora y anticipó que posiblemente será necesario vaciar nuevamente el estanque para realizar las reparaciones. El Servicio de Parques Nacionales no respondió a las solicitudes de comentario realizadas por CBS News, mientras el caso generaba repercusión en la capital estadounidense.

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El presidente estadounidense supervisó de cerca las acciones de las autoridades y renovó su reclamo por una pronta reparación del monumento histórico (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Un ciclista detenido y la controversia por el recubrimiento azul

Uno de los casos conocidos fue el de David Hearn, un hombre de 67 años originario de Bethesda, Maryland, que relató a Associated Press haber sido arrestado el viernes y retenido durante cinco horas después de inclinarse y tocar el recubrimiento interior del estanque.

Hearn, excompetidor olímpico de canotaje y empresario del sector de materiales para embarcaciones, afirmó que su interés era exclusivamente científico.

Según sus declaraciones recogidas por The Washington Post, “soy un ciudadano curioso”, resumió. Explicó que solo alcanzó a tocar brevemente un fragmento que seguía adherido al lateral y que lo soltó tras la advertencia de un trabajador del parque.

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El agua del estanque mostró una coloración atípica que alertó a los equipos de mantenimiento y motivó el uso de tratamientos químicos especiales (REUTERS/Aaron Schwartz)

Después de ese episodio, Hearn fue detenido por miembros de la Guardia Nacional y agentes de la Park Police. Ahora deberá comparecer ante la justicia el mes próximo y se encuentra en la búsqueda de asistencia legal.

El propio Trump, en Truth Social, afirmó —sin aportar pruebas— que días antes “vándalos” habían destruido el césped fuera del Reflecting Pool y hecho “todo lo posible” para dañar la superficie interior recién instalada.

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El mandatario vinculó esos episodios con el reciente hallazgo de los números “86 47” grabados en el césped del National Mall, un hecho que las autoridades investigan como posible amenaza dirigida al presidente, ya que 86 puede interpretarse en inglés como “deshacerse de” y 47 alude a Trump como el 47º presidente.

Un código numérico apareció grabado en el césped del National Mall, generando sospechas sobre su posible vínculo con el caso y el entorno presidencial (REUTERS/Aaron Schwartz)

Problemas históricos, tareas de restauración y el trasfondo político

El Reflecting Pool tenía antecedentes de filtraciones, acumulación de algas y fallas en la plomería desde hace años. En abril, la administración de Trump lanzó un plan de reacondicionamiento para corregir lo que calificó como el “estado terrible” del lugar, como parte de una serie de proyectos de renovación en Washington D.C. antes del 250 aniversario del país.

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Tras la renovación de la superficie y el llenado del estanque, los problemas reaparecieron: trabajadores fueron vistos retirando algas y el martes por la mañana equipos técnicos vertieron botellas de peróxido de hidrógeno al agua para combatir la proliferación.

Trump aseguró que “las algas están eliminadas en un 75%” y que el área dañada se limita a una porción pequeña, que será reparada a comienzos de la semana.

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Las recientes intervenciones en el Reflecting Pool forman parte de una larga serie de trabajos para resolver viejos inconvenientes técnicos y disputas sobre el patrimonio urbano de la capital (REUTERS/Aaron Schwartz)

CBS News informó que, incluso si alguien hubiera arrancado fragmentos de pintura de la superficie, eso no explicaría la presencia de grandes cantidades de algas ni la separación generalizada del recubrimiento azul.

El presidente sostuvo en Truth Social que “algo deliberado” ocurrió en el lugar y comparó el incidente con el uso de sustancias químicas en el National Mall.

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Las autoridades federales mantienen abierta la investigación para determinar los responsables de los daños y garantizar la restauración del histórico monumento. El caso despertó atención nacional y volvió a poner en debate la protección de los espacios públicos emblemáticos en la capital estadounidense.