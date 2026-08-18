Detienen a joven de 19 años acusado de robar 41 airbags de autos Honda en Hialeah: los daños superan los USD 100.000

Rayeem Shane Lawrence, de 19 años, fue detenido en Miami-Dade acusado de robar 41 airbags y causar daños por más de USD 100.000 a propietarios de vehículos Honda (Captura WSVN)

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El arresto de 41 airbags robados llevó a la detención de Rayeem Shane Lawrence, un joven de 19 años señalado por una serie de robos que afectaron a propietarios de vehículos Honda en Hialeah y otras zonas de Miami-Dade.

Las autoridades le atribuyeron la sustracción de 41 airbags, con daños económicos por más de USD 100.000, según se expuso en la audiencia judicial.

Lawrence fue arrestado el 15 de agosto por una serie de robos de airbags en Hialeah y otras zonas de Miami-Dade. Según la fiscalía y los registros judiciales, le atribuyen 41 sustracciones, pérdidas por USD 102.500 y una fianza superior a USD 111.000.

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La investigación oficial indicó que los robos comenzaron en mayo, cuando se reportaron hurtos de airbags en varios modelos Honda, especialmente del modelo CR-V.

Detectives de la oficina del sheriff de Miami-Dade determinaron que existía una regularidad en el método y en los lugares afectados, lo que permitió vincular los casos y orientar la pesquisa hacia un grupo de sospechosos.

Un martillo judicial simboliza las decisiones tomadas en la audiencia, donde la jueza fijó una fianza superior a USD 111.000 para el acusado de los robos de airbags en Miami-Dade (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Durante la madrugada del 5 de junio, los ladrones actuaron en dos complejos de apartamentos en Hialeah. Los videos de vigilancia documentaron la presencia de varias personas, vestidas con sudaderas y pantalones oscuros, que forzaron las ventanillas y retiraron los airbags del lado del conductor.

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En total, los detectives contaron 42 ventanillas dañadas, lo que representó pérdidas adicionales tasadas en USD 14.700.

Evidencia y rastreo en la pesquisa

Uno de los puntos centrales de la pesquisa fue la identificación de un Honda Accord plateado, registrado a nombre de la madre del acusado.

Ese vehículo fue observado en las inmediaciones de los lugares atacados, según el informe citado por WSVN-TV, un canal de televisión local.

Las autoridades también rastrearon dos teléfonos móviles atribuidos a Lawrence, cuyos datos de ubicación coincidieron con los escenarios y horarios de los robos.

La recolección de evidencia incluyó material de vigilancia, con el que los investigadores buscaron ubicar a los sospechosos en las escenas.

El avance del expediente incluyó una detención previa: Lawrence ya había sido arrestado el 3 de julio en el marco de otra causa, después de que los investigadores lo vincularon a múltiples robos y hurtos de airbags en el condado.

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Luego, el 15 de agosto, fue arrestado durante un control de tránsito que involucró al vehículo familiar.

Cargos, fianzas y audiencias

El arresto de Lawrence se produjo tras una investigación que lo vinculó a una serie de hurtos de autopartes en Hialeah y otras zonas del condado (Captura WSVN)

Lawrence enfrentó 41 cargos por hurto mayor en tercer grado de partes de vehículos; 41 por conspiración para cometer robo con allanamiento; 41 por instigación criminal; además de cargos adicionales por allanamiento, conspiración de gran robo y daños criminales.

Según los registros carcelarios y la fiscalía, se le imputaron 41 cargos por hurto mayor en tercer grado de partes de vehículos; 41 por conspiración para cometer robo con allanamiento; 41 por instigación criminal; además de cargos adicionales por allanamiento, conspiración de gran robo y daños criminales.

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Durante la audiencia realizada el lunes posterior al arresto, la fiscalía remarcó la magnitud de los daños: “42 ventanas dañadas, 41 airbags robados”, afirmó la parte acusadora. La jueza Maria Espinosa Dennis cifró la “pérdida estimada” en USD 102.500.

La defensa de Lawrence solicitó el arresto domiciliario y argumentó que Lawrence ya estaba en libertad bajo fianza en una causa previa por allanamiento.

Sin embargo, la jueza rechazó el pedido y estableció una fianza superior a USD 111.000. El defensor público calificó la suma como “prácticamente no tener fianza”, a lo que la jueza replicó: “Tiene seis casos”.

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En otro proceso relacionado, un juez fijó una fianza total de USD 207.500 y permitió la libertad bajo palabra en los cargos restantes, de acuerdo con la información aportada por WSVN-TV.

Episodios atribuidos y coincidencias de modus operandi

La investigación se concentró en coincidencias entre los asaltos: la selección de modelos Honda, la reiteración de horarios y la repetición del modo de operar.

Los detectives resaltaron que, en la pesquisa del 20 de mayo, tres individuos forzaron 27 vehículos Honda y sustrajeron los airbags del lado del conductor. En ese episodio, también se reportó el robo de un Honda CR-V gris.

La serie continuó en junio, cuando al menos nueve vehículos Honda sufrieron el mismo tipo de ataque. Con registros de teléfonos móviles y material de vigilancia, los investigadores ubicaron al acusado en las escenas de los delitos, de acuerdo con lo presentado en el expediente.

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El caso puso el foco en un mismo método para sustraer autopartes.

Las autoridades de Miami-Dade sostuvieron que la magnitud y la reiteración de los hechos justificaron la acumulación de cargos contra el acusado, quien permaneció bajo custodia a la espera de nuevas resoluciones judiciales, salvo que lograra satisfacer la fianza impuesta.