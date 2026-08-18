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Pospusieron el juicio de Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare tras su declaración de culpabilidad federal

El juez estatal Gregory Carro emitió el lunes una orden que canceló el juicio, previsto para comenzar el 8 de septiembre, y otorgó a la Fiscalía del distrito de Manhattan hasta el 9 de octubre para responder al planteo de la defensa. La Justicia fijó además una audiencia para el 10 de diciembre, ocho días antes de la sentencia prevista para Mangione en el proceso federal

Pospusieron el juicio de Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare tras su declaración de culpabilidad federal (David Dee Delgado/Pool Photo via AP)
Pospusieron el juicio de Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare tras su declaración de culpabilidad federal (David Dee Delgado/Pool Photo via AP)
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El juicio estatal contra Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, quedó pospuesto de forma indefinida después de que el acusado admitiera ante la Justicia federal que disparó contra el empresario en Manhattan en diciembre de 2024. Sus abogados solicitaron que el proceso estatal sea desestimado bajo el argumento de que no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

El juez estatal Gregory Carro emitió el lunes una orden que canceló el juicio, previsto para comenzar el 8 de septiembre, y otorgó a la Fiscalía del distrito de Manhattan hasta el 9 de octubre para responder al planteo de la defensa. La Justicia fijó además una audiencia para el 10 de diciembre, ocho días antes de la sentencia prevista para Mangione en el proceso federal.

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Mangione, de 28 años, se declaró culpable el viernes ante una jueza federal de dos cargos de acoso y reconoció que siguió a Thompson hasta una conferencia de inversores de UnitedHealth Group antes de dispararle frente a un hotel de Manhattan.

En la mañana del 4 de diciembre de 2024, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió”, declaró Mangione ante el tribunal federal.

La Fiscalía federal anticipó que solicitará una condena de cadena perpetua cuando Mangione reciba su sentencia el 18 de diciembre, aunque las directrices federales establecen una pena de entre 24 y 30 años para los delitos por los que se declaró culpable.

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Mangione, de 28 años, se declaró culpable el viernes ante una jueza federal de dos cargos de acoso y reconoció que siguió a Thompson hasta una conferencia de inversores de UnitedHealth Group antes de dispararle frente a un hotel de Manhattan (EP)
Mangione, de 28 años, se declaró culpable el viernes ante una jueza federal de dos cargos de acoso y reconoció que siguió a Thompson hasta una conferencia de inversores de UnitedHealth Group antes de dispararle frente a un hotel de Manhattan (EP)

Después de la declaración de culpabilidad, los abogados de Mangione presentaron ante el tribunal estatal una solicitud para desestimar el proceso por doble incriminación y por motivos relacionados con el debido proceso. La defensa sostiene que los cargos federales y estatales se basan en el mismo episodio y que una nueva condena supondría castigarlo dos veces por una misma conducta.

Acabamos de presentar nuestra solicitud ante el tribunal estatal para explicar por qué los cargos deben retirarse en virtud de las garantías de Nueva York contra la doble incriminación”, afirmó la abogada Karen Friedman Agnifilo.

En el escrito presentado ante la Justicia, los abogados describieron a Mangione como un “peón en procesos paralelos” y acusaron a las fiscalías estatal y federal de “tratar de castigarlo dos veces por la misma conducta exacta”.

La defensa argumentó que los cargos federales de acoso abarcan el mismo conjunto de hechos que sustenta el caso estatal por homicidio. Mangione se declaró culpable de cargos federales que lo acusaron de trasladarse entre estados en autobús para seguir a Thompson y preparar el ataque.

El conjunto completo de conductas que comprende el delito de acoso es coincidente con la conducta cometida como parte del delito de homicidio”, sostuvieron sus abogados.

Después de la declaración de culpabilidad, los abogados de Mangione presentaron ante el tribunal estatal una solicitud para desestimar el proceso por doble incriminación y por motivos relacionados con el debido proceso (REUTERS)
Después de la declaración de culpabilidad, los abogados de Mangione presentaron ante el tribunal estatal una solicitud para desestimar el proceso por doble incriminación y por motivos relacionados con el debido proceso (REUTERS)

La defensa agregó que el hecho de que Mangione viajara desde otro estado “para estar en la escena del crimen en el momento del tiroteo no elimina el acoso al señor Thompson de los actos que constituyen su asesinato”. Según los abogados, todos esos actos forman parte del mismo incidente o transacción criminal.

Mangione enfrenta en Nueva York cargos por homicidio y delitos relacionados con armas, mientras que en el proceso federal afronta los cargos de acoso por los que se declaró culpable. En el caso estatal mantiene su declaración de no culpable, pese a la admisión realizada ante la Justicia federal.

La Fiscalía del distrito de Manhattan, encabezada por el fiscal Alvin Bragg, rechazó el planteo de la defensa y anunció que buscará mantener vigente el proceso estatal.

Bragg afirmó que su oficina “está preparando incansablemente la búsqueda de una condena en juicio” en el caso estatal.

La Fiscalía sostiene que los cargos estatales incluyen elementos jurídicos y conductas diferentes de los delitos federales. En una carta presentada el mes pasado, el fiscal adjunto Joel Seidemann se opuso a que una declaración de culpabilidad ante un tribunal federal permita poner fin al proceso estatal.

Cualquier declaración de culpabilidad, escribió Seidemann, “debe tener en cuenta la gravedad de los delitos del acusado” y los intereses del estado en procesar a Mangione, “incluido el principio de la inviolabilidad de la vida que sustenta los cargos estatales de homicidio”.

Mangione enfrenta en Nueva York cargos por homicidio y delitos relacionados con armas, mientras que en el proceso federal afronta los cargos de acoso por los que se declaró culpable (REUTERS)
Mangione enfrenta en Nueva York cargos por homicidio y delitos relacionados con armas, mientras que en el proceso federal afronta los cargos de acoso por los que se declaró culpable (REUTERS)

La legislación de Nueva York establece protecciones frente a procesos judiciales múltiples que pueden impedir un segundo procedimiento cuando un caso federal sobre el mismo curso de conducta o transacción criminal concluye con una declaración de culpabilidad o cuando un jurado presta juramento.

(Con información de AP y AFP)

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