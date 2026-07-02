Estados Unidos

Lanzan las “Cuentas Trump” el 4 de julio: lo que hay que saber sobre el bono de USD 1.000 para recién nacidos

El Gobierno estadounidense activa un beneficio automático de inversión financiado por el Tesoro para millones de menores de edad. Conoce los requisitos de elegibilidad y el límite de aportes permitidos

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Silueta de perfil de Donald Trump mirando una alcancía en forma de cerdo con la bandera de Estados Unidos. Una mano infantil introduce una moneda en la alcancía.
El Gobierno de Estados Unidos depositará USD 1.000 en las Trump Accounts de los niños nacidos entre 2025 y 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Estados Unidos depositará USD 1.000 directamente en cuentas de inversión a nombre de los niños nacidos entre 2025 y 2028, sin que los padres tengan que poner un solo centavo. Ese bono automático del Tesoro es el núcleo de las Cuentas Trump, que arrancan el 4 de julio de 2026 y ya acumulan 6 millones de registros previos al lanzamiento, según un portavoz del Departamento del Tesoro.

La fecha no es casual. La administración Trump eligió el día del 250 aniversario de la Declaración de Independencia para lanzar un programa que, según sus promotores, busca darle a cada niño estadounidense una participación en la economía del país desde el nacimiento.

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Qué son las Cuentas Trump y cómo funcionan

Las Cuentas Trump son cuentas de inversión a largo plazo para menores de 18 años, creadas bajo la ley One Big Beautiful Bill Act de 2025. Funcionan como una IRA tradicional —una cuenta de ahorro con ventajas fiscales, similar a las que usan los adultos para la jubilación— pero con reglas especiales que aplican mientras el niño es menor de edad.

Manos de un niño que depositan una moneda estadounidense en una alcancía con forma de cerdito. La alcancía muestra la bandera de Estados Unidos.
Las Trump Accounts comenzarán el 4 de julio de 2026 y ya suman 6 millones de registros previos al lanzamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esa etapa, el dinero debe invertirse en fondos indexados de acciones de empresas estadounidenses, como los que replican el S&P 500 —el índice que mide el desempeño de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Nueva York—. Las comisiones anuales del fondo no pueden superar el 0,10% del saldo.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió estas cuentas como un “fondo para días de lluvia” que los niños podrán usar al llegar a la adultez, según CBS News.

Quién puede abrir una cuenta y cómo

Cualquier adulto con vínculo legal o familiar con el menor puede abrir la cuenta. Los requisitos son:

  • Ser padre, tutor legal, abuelo o hermano mayor del niño.
  • El niño debe ser ciudadano estadounidense con número de Seguro Social válido.
  • Cualquier padre puede abrir la cuenta independientemente de su estatus migratorio.
  • La cuenta se abre a través de la app Cuentas Trump, en trumpaccounts.gov o mediante el formulario del IRS Form 4547.

La administración inicial estará a cargo de Bank of New York Mellon en asociación con la plataforma de inversiones Robinhood, aunque las cuentas pueden transferirse a otra institución financiera durante el período de crecimiento.

Quién recibe el bono de USD 1.000

No todos los niños califican para el aporte del Tesoro. Las condiciones son:

El dinero de las Trump Accounts debe invertirse en fondos indexados de acciones de empresas estadounidenses, como los que replican el S&P 500 (Europa Press)
El dinero de las Trump Accounts debe invertirse en fondos indexados de acciones de empresas estadounidenses, como los que replican el S&P 500 (Europa Press)
  • El niño debe haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.
  • Debe ser ciudadano estadounidense con número de Seguro Social.
  • El bono lo deposita directamente el Tesoro y no cuenta para el límite anual de aportes.

Los menores fuera de ese rango de nacimiento pueden abrir una cuenta, pero no recibirán ese aporte inicial. Con un retorno anual del 7%, esos USD 1.000 crecerían a aproximadamente USD 3.570 en 18 años, según proyecciones de ABC News y Congress.gov.

Cuánto se puede aportar cada año

El conjunto de aportes individuales —padres, abuelos, familiares y amigos— no puede superar los USD 5.000 por niño al año. Ese techo es compartido: si los padres depositan USD 3.000, un abuelo solo puede agregar hasta USD 2.000 en ese mismo período.

Mujer con camisa gris claro sujeta a un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca. Fondo gris oscuro. La mujer lleva un anillo en la mano izquierda.
El límite anual de aportes a las Trump Accounts es de USD 5.000 por niño, con contribuciones de empleadores, gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los distintos tipos de aportantes tienen reglas diferentes:

  • Particulares (padres, familiares, amigos): hasta USD 5.000 anuales en total entre todos, sin deducción fiscal para quien aporta.
  • Empleadores: hasta USD 2.500 por empleado al año con ventaja fiscal, dentro del límite de USD 5.000.
  • Organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales: pueden aportar por fuera de ese techo, sin afectar la cuota anual del niño.

Un detalle que conviene tener claro: las contribuciones individuales no generan ningún beneficio fiscal para quien las realiza. “La persona que hace esas contribuciones no recibe ningún beneficio fiscal, porque el beneficio tributario lo recibe el beneficiario de la cuenta más adelante”, explicó Emerson Sprick, director de política de jubilación del Bipartisan Policy Center, a CBS News.

El respaldo del sector privado

Varios empresarios y grandes corporaciones se sumaron al programa antes de su lanzamiento:

  • Michael y Susan Dell comprometieron USD 6.250 millones para niños de hasta 10 años en códigos postales con ingresos familiares medios por debajo de USD 150.000; USD 250 por niño.
  • Sanjay Mehrotra, CEO de Micron Technology, anunció una donación de USD 250 millones.

Entre las empresas que planean incluir aportes a Cuentas Trump en sus beneficios laborales figuran Bank of America, JPMorgan Chase, Uber, Intel, IBM y Nvidia.

Cuándo y para qué se puede retirar el dinero

El dinero no está disponible libremente. Durante toda la minoría de edad, los fondos son inaccesibles salvo para transferirlos a una cuenta ABLE —un vehículo de ahorro para personas con discapacidad permanente—.

A partir de los 18 años, los retiros sin penalización aplican solo para:

  • Gastos de educación superior.
  • Compra de primera vivienda (hasta USD 10.000).
  • Gastos de adopción o nacimiento de un hijo (hasta USD 5.000).
  • Emergencias personales (hasta USD 1.000 por año).

Los retiros antes de los 59,5 años por motivos no contemplados en esa lista tienen una penalización del 10%, igual que en una IRA tradicional, según Congress.gov.

Las críticas al programa

El lanzamiento no está exento de cuestionamientos. Según ABC News, los críticos señalan que las cuentas no cubren necesidades inmediatas de los niños más vulnerables, ya que el dinero queda bloqueado hasta los 18 años.

El programa también ampliaría la brecha de riqueza: las familias con mayores ingresos, que pueden aportar el máximo anual, obtendrán los mayores beneficios compuestos; las que no tienen capacidad de ahorro, los menores.

A eso se suma que las Cuentas Trump fueron creadas bajo la misma ley que recortó programas como Medicaid y SNAP, el sistema federal de asistencia alimentaria.

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