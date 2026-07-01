Estados Unidos

Un hombre podría recibir cadena perpetua por apuñalar a siete personas en Penn Station

La imputación elevada atribuye al hombre identificado como Héctor Deleon con 18 cargos graves, incluidos intentos de homicidio, por los ataques aleatorios del 7 de junio en la transitada terminal de Nueva York

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Mugshot de un hombre en círculo superpuesto; varios policías detienen a una persona en el suelo de una estación con carteles y barreras
Héctor Deleon fue acusado por apuñalar a siete personas en Penn Station durante un ataque ocurrido el 7 de junio en Manhattan (@bjntweets/Manhattan District Attorney's Office)

Héctor Deleon fue acusado por apuñalar a siete personas en Penn Station, la principal terminal ferroviaria de Estados Unidos, en un ataque ocurrido el 7 de junio que desató pánico en vísperas de un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden y dejó a una de las víctimas con una lesión cerebral traumática.

La fiscalía de Manhattan informó el lunes que el hombre, de 51 años y residente de Newark, fue imputado con 18 cargos graves, entre ellos siete por intento de asesinato. Todos los heridos sobrevivieron y Deleon fue detenido poco después por la policía de Amtrak cuando, según los fiscales, intentaba huir.

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Según The New York Times, la secuencia duró cerca de dos minutos y se desarrolló alrededor de las 19 en el sector de NJ Transit dentro de la estación. De acuerdo con la oficina del fiscal de Manhattan Alvin L. Bragg, el acusado atacó a las víctimas al azar en distintos niveles del complejo.

La acusación detalla que primero apuñaló en la garganta a un hombre que estaba sentado en el piso. Después hirió en el pecho a una mujer y atacó en el cuello a un hombre de 60 años que se defendió; en ese forcejeo, el agresor lo apuñaló en la sien izquierda y le causó la lesión cerebral.

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El ataque en Penn Station duró cerca de dos minutos y, según los fiscales, alcanzó a víctimas elegidas al azar en distintos niveles de la terminal (REUTERS/Jeenah Moon)
El ataque en Penn Station duró cerca de dos minutos y, según los fiscales, alcanzó a víctimas elegidas al azar en distintos niveles de la terminal (REUTERS/Jeenah Moon)

La acusación sostiene que el ataque recorrió varios sectores de la terminal

Los fiscales señalaron que Deleon bajó luego por una escalera mecánica a un nivel inferior y apuñaló en el cuello a un hombre de 36 años y en el rostro a otro hombre de 60 años.

Más adentro de la estación, agregó la fiscalía, hirió en la garganta a un hombre de 42 años, que logró frenarlo con una mochila, antes de que atacara a un hombre de 30 años y lo apuñalara dos veces en la sien izquierda.

La imputación incluye siete cargos de intento de asesinato en segundo grado, un cargo de agresión en primer grado, seis de intento de agresión en primer grado y cuatro de agresión en segundo grado, según el medio televisivo ABC7.

La oficina del fiscal también indicó que el acusado tenía siete causas penales previas en Nueva Jersey, entre ellas una condena en 2022 por intento de agresión con un arma mortal.

Bragg definió el caso como una “racha de apuñalamientos no provocada” en pleno centro de Penn Station. También agradeció a las personas que intervinieron para frenar el ataque y a los agentes de Amtrak que arrestaron al sospechoso sin que se produjeran nuevos heridos.

En otras declaraciones, el fiscal aseguró: “Héctor Deleon está ahora imputado por esta presunta racha de apuñalamientos no provocada en medio de Penn Station. Estoy agradecido a los buenos samaritanos que ayudaron a terminar este ataque y a la policía de Amtrak que detuvo de forma segura al acusado cuando intentó huir. No aceptaremos este tipo de violencia aleatoria en ningún lugar de Manhattan”.

En caso de ser declarado culpable, Deleon podría enfrentarse a una pena de prisión perpetua, según reportaron medios como PIX11.

La policía de Amtrak detuvo a Héctor Deleon cuando presuntamente intentaba huir, y si es declarado culpable podría enfrentar prisión perpetua (REUTERS/Brendan McDermid)
La policía de Amtrak detuvo a Héctor Deleon cuando presuntamente intentaba huir, y si es declarado culpable podría enfrentar prisión perpetua (REUTERS/Brendan McDermid)

El ataque provocó caos en una terminal ya reforzada por el partido de la NBA

El episodio ocurrió un día antes de que grandes multitudes se concentraran sobre la estación para un juego de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden.

Esa coincidencia elevó la tensión en una terminal que ya se encontraba especialmente concurrida y con un despliegue de seguridad reforzado por la asistencia prevista del presidente Donald Trump al tercer partido de la serie, según reportes previos.

La agresión sembró pánico entre pasajeros y trabajadores. Eduardo Sanchez, que trabajaba en un café de la estación, contó al diario neoyorquino: “Todos empezaron a correr, gritando. Una mujer vino corriendo hasta aquí, llorando, gritando, diciendo: ‘¿Puedo quedarme aquí y esconderme?’”.

La cobertura inicial del caso había señalado que los servicios de emergencia trasladaron a las víctimas al hospital Bellevue y que la zona de Amtrak fue acordonada durante horas por el Departamento de Policía de Nueva York y la policía de Amtrak.

El ataque en Penn Station desató pánico en vísperas de un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, en una terminal con seguridad reforzada (REUTERS/Jeenah Moon)
El ataque en Penn Station desató pánico en vísperas de un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, en una terminal con seguridad reforzada (REUTERS/Jeenah Moon)

Durante las primeras horas, las autoridades pidieron al público evitar el área por demoras, cortes de calles y afectaciones en el transporte dentro y alrededor de Manhattan.

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