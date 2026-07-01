Quiénes califican para el nuevo plan de Medicare para adelgazar por USD 50 y cuál es la “letra chica” sobre las limitaciones

La relación entre el control de peso y la medicación se ilustra con una cinta métrica y diversas pastillas sobre una superficie neutra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno federal de Estados Unidos puso en marcha este miércoles el Medicare GLP-1 Bridge, un programa piloto que por primera vez ofrece cobertura para medicamentos de pérdida de peso a beneficiarios de Medicare. El cambio es concreto: fármacos que hasta hace días costaban USD 350 al mes ahora están disponibles por un copago fijo de USD 50 mensuales para quienes califiquen.

El programa arrancó el 1 de julio de 2026 y tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2027. Durante esos 18 meses, los elegibles podrán acceder a medicamentos GLP-1 —agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, fármacos que regulan el apetito y el azúcar en sangre— aprobados por la FDA para tratar la obesidad.

PUBLICIDAD

Una persona se autoadministra una inyección subcutánea en el abdomen, representando el uso de tratamientos como los análogos de GLP-1 para combatir la obesidad y mejorar la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los más de 70 millones de estadounidenses inscritos en Medicare, al menos 10 millones tienen sobrepeso u obesidad, según KFF, organización de investigación en salud.

Qué significa realmente pagar USD 50 al mes

El copago es fijo: USD 50 por mes sin importar la dosis prescrita. Pero tiene limitaciones que todo beneficiario debe conocer antes de inscribirse.

PUBLICIDAD

Porque el programa opera fuera del esquema habitual de Medicare Part D —el componente del seguro federal que cubre medicamentos con receta—, los pagos no se acumulan de la misma manera. Concretamente:

El copago de USD 50 no cuenta hacia el deducible del paciente.

El copago de USD 50 no cuenta hacia el tope anual de gastos de bolsillo de USD 2.100.

No se pueden aplicar cupones ni descuentos para reducir el precio.

“La buena noticia es que no tienen que cumplir con su deducible para acceder al copago de USD 50”, explicó Juliette Cubanski, vicepresidenta y directora de política de Medicare en KFF, a CBS News. “Pero, por otro lado, ese copago no cuenta hacia su tope de USD 2.100 de gastos de bolsillo”.

PUBLICIDAD

Esto ocurre porque es Medicare directamente —y no la aseguradora Part D— quien subsidia la receta. El gobierno federal cubre alrededor de USD 250 por paciente al mes; el beneficiario pone los USD 50 restantes.

Quiénes califican: IMC y condiciones de salud

KFF estima que 3,8 millones de beneficiarios de Medicare cumplen los requisitos. Para acceder, el paciente debe tener cobertura Part D y no recibir ya un GLP-1 cubierto por otra condición como diabetes tipo 2, apnea del sueño o enfermedad hepática grasa.

PUBLICIDAD

El Observatorio del Medicamento destaca las ventas de análogos del GLP-1 durante el mes de mayo. El Observatorio del Medicamento, de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), ha destacado el "sólido comportamiento" de los medicamentos éticos durante el mes de mayo, impulsados en gran parte por tratamientos innovadores como los antidiabéticos GLP-1. SALUD PETER TOGEL

Los criterios se basan en el IMC —índice de masa corporal, una medida que relaciona el peso con la estatura— evaluado al inicio del tratamiento:

IMC de 35 o más , sin condición adicional requerida.

IMC de 30 o más con insuficiencia cardíaca, hipertensión no controlada o enfermedad renal crónica grave.

IMC de 27 o más con prediabetes, antecedente de infarto o accidente cerebrovascular, o enfermedad arterial periférica sintomática.

Un IMC entre 25 y 29,9 se considera sobrepeso; por encima de 30, obesidad. Los umbrales se evalúan al inicio del tratamiento, por lo que quienes ya comenzaron la terapia pueden calificar si demuestran que tenían el IMC requerido cuando empezaron.

PUBLICIDAD

Cómo acceder: el trámite paso a paso

Si el paciente cree que cumple los requisitos, el CMS indica seguir estos pasos:

Consultar al médico tratante , quien evaluará si el paciente cumple los criterios de IMC y condición de salud.

El médico envía la receta de uno de los medicamentos cubiertos a la farmacia.

El médico completa una autorización previa —un trámite administrativo que habilita a la farmacia a dispensar el medicamento—.

El médico certifica que el paciente sigue el tratamiento como parte de un programa de estilo de vida con dieta y ejercicio.

Qué medicamentos cubre

Los medicamentos cubiertos son cuatro, todos aprobados por la FDA para pérdida de peso:

Wegovy (semaglutida) de Novo Nordisk , en inyección semanal y en pastilla diaria.

Zepbound KwikPen (tirzepatida) de Eli Lilly , en inyección semanal de cuatro dosis.

Foundayo (tirzepatida) de Eli Lilly, en pastilla diaria.

El programa no cubre los viales ni las plumas de dosis única de Zepbound.

Las advertencias médicas que no deben ignorarse

Los GLP-1 en adultos mayores reducen grasa, pero también masa muscular magra, lo que puede agravar la sarcopenia —la pérdida de músculo propia del envejecimiento— y alterar la absorción de otros medicamentos.

PUBLICIDAD

La Dra. Fatima Cody Stanford, del Massachusetts General Hospital, recomienda entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, además de entrenamiento de resistencia, para contrarrestar ese efecto.

Una variedad de medicamentos en frascos, blísteres y sueltos, junto a una cinta métrica, simbolizan el complejo manejo de la salud, la medicación y el control del peso en la sociedad moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida rápida de peso también puede reducir la densidad ósea, un riesgo mayor en mujeres posmenopáusicas. Algunos médicos incorporan una DEXA scan —prueba de imagen que mide la densidad ósea— al inicio del tratamiento, junto con seguimiento de calcio y vitamina D.

PUBLICIDAD

“El acceso al medicamento puede expandirse más rápido que el acceso al apoyo clínico necesario para usarlo de forma segura”, advirtió el Dr. John Batsis, especialista en medicina geriátrica de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, a Reuters.

La duda mayor: qué pasa después de diciembre de 2027

El programa no tiene continuidad garantizada. Si millones de personas se inscriben, el costo anual podría escalar a miles de millones de dólares.

“En el corto plazo tenemos este programa que será útil, pero no representa un enfoque sostenible para la cobertura a largo plazo”, dijo Cubanski a CBS News.

PUBLICIDAD

El Dr. Mehmet Oz, administrador del CMS, afirmó que los datos del piloto orientarán las decisiones futuras. “No podemos decidir qué va a pasar a largo plazo con Bridge hasta que veamos algunos de los datos”, señaló a ABC News.

Al cierre del piloto, la cobertura se interrumpe salvo que el CMS extienda el programa, el Congreso legisle una solución permanente, o los fabricantes reduzcan sus precios al nivel del copago actual.