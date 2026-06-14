Nueva York vivió una noche de festejos y destrozos: 50 fotos de las celebraciones tras el histórico título de los Knicks en la NBA

Seguidores de los Knicks celebraron el campeonato en las inmediaciones del Madison Square Garden, con cánticos y banderas que transformaron el lugar en el principal punto de encuentro de los hinchas (AP/Heather Khalifa)

Los New York Knicks lograron el campeonato de la NBA por primera vez desde 1973 tras vencer a los San Antonio Spurs en cinco partidos, con el triunfo decisivo por 94-90 en el Frost Bank Center de San Antonio. Este título representa el tercero en la historia de la franquicia, sumándose a los logrados en 1970 y 1973.

El propietario del equipo, James Dolan, alzó el trofeo antes de serle entregado y se dirigió a la afición neoyorquina con un mensaje de disculpas por la larga espera. Durante los festejos, Dolan expresó su deseo de que el próximo título no tarde tanto en llegar.

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La ciudad se detuvo para dar paso a la fiesta, con miles de personas ocupando avenidas y compartiendo una celebración colectiva tras el título de los Knicks (Dustin Safranek-Imagn Images)

Hinchas improvisaron bailes y cantos en las veredas de la ciudad, sumando a vecinos y transeúntes a una celebración espontánea y ruidosa (REUTERS/Jeenah Moon)

Los festejos se mezclan con el tránsito habitual, generando escenas de alegría y desconcierto entre autos, peatones y fanáticos que celebran en las calles (REUTERS/Christian Monterrosa)

El equipo dirigido por Mike Brown, en su primera temporada al frente de los Knicks, terminó con una sequía de 53 años y superó una serie de obstáculos históricos. En el pasado, grandes figuras como Patrick Ewing, Allan Houston y Carmelo Anthony no lograron romper la racha sin títulos.

El ambiente festivo se extendió a bares y restaurantes cercanos al estadio, donde los brindis y las ovaciones acompañaron las repeticiones del triunfo en las pantallas (REUTERS/Ed Ou)

El clima de alegría se mantuvo durante la madrugada, con cánticos y celebraciones que continúan en distintos barrios mucho después del partido (REUTERS/Ed Ou)

Familias enteras se reunieron en las calles para vivir una noche histórica para Nueva York, compartiendo abrazos y posando para fotos que buscaron registrar el regreso del título (REUTERS/Ed Ou)

El base Jalen Brunson, nombrado MVP de las finales, fue clave en el éxito reciente del equipo, que sumó 13 victorias consecutivas en los playoffs y protagonizó una remontada de 29 puntos en el cuarto partido de la final en el Madison Square Garden.

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El perimetral Jalen Brunson fue clave en el éxito del equipo neoyorquino y finalizó con 45 puntos en el Juego 5 (REUTERS/Shannon Stapleton)

La ciudad se detuvo para dar paso a la fiesta, con miles de personas ocupando avenidas y compartiendo una celebración colectiva tras el título de los Knicks (REUTERS/Ed Ou)

La tensión creció en algunos sectores mientras continuaron los festejos en otros, con incidentes aislados y presencia policial reforzada para controlar la situación (REUTERS/Jeenah Moon)

Con este campeonato, los Knicks se suman al grupo de franquicias con al menos tres títulos de la NBA, junto a Boston, Los Angeles Lakers, Golden State, Chicago, San Antonio, Philadelphia, Detroit y Miami.

Policías intentaron contener a la multitud en zonas cercanas al Madison Square Garden, organizando barreras y reforzando la presencia para evitar desbordes (REUTERS/Ed Ou)

Los colores azul y naranja dominan las calles, donde la alegría por el campeonato se expresa en banderas, camisetas y muestras de orgullo en cada rincón de la ciudad (REUTERS/Christian Monterrosa)

Los aficionados se reunieron en Bryant Park durante el quinto partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Christian Monterrosa)

Celebraciones en Nueva York

Miles de aficionados inundaron las calles de la ciudad tras el triunfo. Las inmediaciones del Madison Square Garden y Times Square se llenaron de seguidores vestidos con los colores del equipo, quienes celebraron con fuegos artificiales y cánticos. El Empire State Building se iluminó con los colores de los Knicks.

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La felicidad se reflejó en los rostros de quienes, por décadas, esperaron este logro, con gestos de alegría y emoción que cruzaron generaciones (REUTERS/Christian Monterrosa)

Una pareja fanática de los Knicks celebran la victoria contra los Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA enfrente al Times Square de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Ed Ou)

Los colores azul y naranja dominaron las calles, donde la alegría por el campeonato se expresó en banderas, camisetas y muestras de orgullo en cada rincón de la ciudad (REUTERS/Shannon Stapleton)

Personas se detuvieron a grabar videos y selfies, compartiendo en redes sociales la emoción y las imágenes de una noche inolvidable para los seguidores de los Knicks (REUTERS)

Un aficionado celebra la victoria de los New York Knicks frente a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA, celebrado en Bryant Park (REUTERS/Christian Monterrosa)

Personas se detuvieron a grabar videos y selfies, compartiendo en redes sociales la emoción y las imágenes de una noche inolvidable para los seguidores de los Knicks (REUTERS/Shannon Stapleton)

Las celebraciones incluyeron momentos de tensión: se registraron enfrentamientos entre fanáticos y la policía, destrozos a un patrullero y la detención de al menos una persona.

Las inmediaciones del estadio se transformaron en un punto de encuentro para miles de seguidores que compartieron la emoción y festejaron juntos la consagración de los Knicks (REUTERS/Christian Monterrosa)

La policía observó de cerca mientras la multitud siguió creciendo en las inmediaciones del estadio, reforzando la seguridad ante el avance constante de los hinchas (REUTERS/Ed Ou)

Agentes de policía se prepararon para dispersar a la multitud tras la victoria de los New York Knicks contra los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA (REUTERS/Christian Monterrosa)

Agentes patrullaron a pie y en vehículos las inmediaciones del estadio y las principales avenidas, atentos a cualquier desborde durante la celebración (REUTERS/Christian Monterrosa)

Los festejos se mezclaron con el tránsito habitual, generando escenas de alegría y desconcierto entre autos, peatones y fanáticos que celebraron en las calles (REUTERS/Christian Monterrosa)

El júbilo se apoderó de los fanáticos que llenaron las calles con banderas y camisetas del equipo, celebrando el campeonato en cada rincón de la ciudad (REUTERS/Christian Monterrosa)

Aficionados rompieron el panel de señalización de paso de peatones mientras celebran la victoria de los New York Knicks contra los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA, en una calle cercana al Madison Square Garden (REUTERS/Christian Monterrosa)

Algunos aficionados encendieron un extintor sobre un colectivo escolar en Times Square y se subieron a andamios y señales de tránsito. El tráfico quedó interrumpido en varios puntos de Manhattan y otros distritos.

Un extintor fue rociado sobre un colectivo escolar detenido en Times Square, mientras curiosos y fanáticos observaron y registraron el momento (REUTERS/Shannon Stapleton)

Un hombre con una camiseta de Brasil se une a los aficionados que se reúnen a lo largo de la calle 42 en Times Square, el día del quinto partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs (REUTERS/Shannon Stapleton)

Varias personas junto a un autobús lanzadera frente a la terminal de autobuses Port Authority, tras el incendio que sufrió este vehículo en medio de las celebraciones por la victoria de los New York Knicks (REUTERS/Ed Ou)

Los bomberos trabajan cerca de un autobús lanzadera frente a la terminal de autobuses Port Authority, después de que este se incendiara en medio de las celebraciones (REUTERS/Ed Ou)

Se extinguió un incendio en un autobús lanzadera, utilizado para transportar a los espectadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026, frente a la terminal de autobuses Port Authority de Nueva York (REUTERS/Ed Ou)

Un aficionado trepó el alumbrado público para festejar por la victoria de los New York Knicks en las Finales NBA (REUTERS/Christian Monterrosa)

Aficionados de los Knicks y autoridades del lugar observaron cómo ardió el autobús de la Copa del Mundo frente a la Autoridad Portuaria (REUTERS)

En el transporte público, los pasajeros festejaron con aplausos y cánticos, y el clásico “Empire State of Mind” de Jay-Z y Alicia Keys sonó como himno de la noche. Los bomberos también participaron de los festejos, felicitando a los hinchas desde una autobomba.

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Los aficionados se reúnen a lo largo de la calle 42 en Times Square, el día del quinto partido de las finales de la NBA (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los aficionados treparon trasportes públicos para celebrar la victoria de los New York Knicks frente a los Spurs (REUTERS/Christian Monterrosa)

Los aficionados se reunieron a lo largo de la calle 42 en Times Square, el día del quinto partido de las finales de la NBA (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los aficionados se reunieron a lo largo de la calle 42 en Times Square, el día del quinto partido de las finales de la NBA (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los aficionados festejaron la victoria de su equipo frente a los San Antonio Spurs en el quinto y último partido (REUTERS/Jeenah Moon)

Los seguidores corearon el nombre de los Knicks mientras avanzaban por las calles, sumando cánticos y entusiasmo a una jornada inolvidable para el equipo y la ciudad (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los festejos se extendieron a plazas y parques, donde grupos de hinchas se reunieron para compartir la alegría y recordar los momentos clave del triunfo (REUTERS/Shannon Stapleton)

El entusiasmo de los hinchas se reflejó en cada esquina, con gestos de alegría y orgullo que contagiaron a quienes presenciaron la celebración (REUTERS/Jeenah Moon)

El campeonato de los Knicks pone fin a una de las mayores esperas en la historia del deporte profesional de Nueva York, una ciudad acostumbrada a sequías deportivas prolongadas en sus equipos más tradicionales.

Aplausos y gritos de victoria se escucharon entre la multitud que celebró el nuevo título, creando un ambiente de fiesta que recorrió las principales avenidas de Nueva York (REUTERS/Shannon Stapleton)

El transporte público se sumó a la fiesta, con pasajeros que celebraron a bordo de trenes y colectivos, mostrando los colores del equipo durante el trayecto (REUTERS/Shannon Stapleton)

La celebración se sintió en cada rincón de Nueva York, reflejando la magnitud del logro del equipo y la emoción compartida por toda la ciudad (REUTERS/Shannon Stapleton)

Familias y grupos de amigos aprovecharon los festejos en la calle para tomar fotos y grabar videos, dejando registro de la celebración colectiva (REUTERS/Dylan Martinez)

Los festejos se extendieron hasta altas horas de la madrugada, con grupos de fanáticos reunidos en plazas, parques y esquinas (champions REUTERS/Dylan Martinez)

Los aficionados se reunieron en Bryant Park durante el quinto partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs (REUTERS/Christian Monterrosa)

Los aficionados celebrando la victoria de los New York Knicks frente a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA en Bryant Park (REUTERS/Christian Monterrosa)

Multitudes marcharon por las principales avenidas, paralizando el tráfico y llenando el aire de cánticos y banderas de los Knicks (REUTERS/Christian Monterrosa)

La emoción de los seguidores se mantuvo viva mientras avanzaba la noche en Nueva York, con festejos que continuaron en diferentes barrios y puntos de encuentro (REUTERS/Shannon Stapleton)