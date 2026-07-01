Estados Unidos

Estranguló a su esposa y murió de un infarto cuando intentaba ocultar el cuerpo, según la investigación

Las autoridades de Alabama investigan una escena hallada junto a un camino rural, donde aparecieron los cuerpos de Jessica Folds y Daniel Robbins. La principal hipótesis apunta a un caso de violencia doméstica seguido por la muerte repentina del sospechoso

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La principal hipótesis sostiene que Daniel Robbins murió de un infarto cuando intentaba ocultar o mover el cuerpo de Jessica Folds (Aarons Birmingham Mortuary Service)
La principal hipótesis sostiene que Daniel Robbins murió de un infarto cuando intentaba ocultar o mover el cuerpo de Jessica Folds (Aarons Birmingham Mortuary Service)

Una camioneta detenida junto a un camino de tierra, con el motor encendido, la puerta del conductor abierta y la caja trasera descubierta, llevó a la policía a una escena que conmocionó al condado de Chambers, en Alabama. A pocos metros del vehículo, entre arbustos, los agentes encontraron los cuerpos de Jessica Folds, de 47 años, y Daniel Robbins, de 44.

La autopsia determinó que Folds murió por estrangulamiento. Las autoridades sospechan que Robbins, su pareja, la mató durante un episodio de violencia doméstica y luego sufrió un infarto cuando intentaba deshacerse del cuerpo, según informó Daily Mail.

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Los dos fueron hallados muertos el 10 de junio en una zona rural de Lanett. El fiscal Mike Segrest dijo, citado por Daily Mail, que la principal hipótesis apunta a que el crimen ocurrió la noche anterior. Las autoridades aún no precisaron en qué lugar exacto murió Folds.

La policía llegó a la escena tras el aviso por una camioneta abandonada con el motor encendido y la puerta del conductor abierta (Imagen Ilustrativa Infobae)
La policía llegó a la escena tras el aviso por una camioneta abandonada con el motor encendido y la puerta del conductor abierta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segrest sostuvo que los investigadores creen que Robbins intentaba mover el cuerpo cuando se desplomó. “Murió de un ataque al corazón mientras lo hacía. Sus cuerpos estaban allí mismo, juntos”, afirmó.

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El sheriff del condado de Chambers, Jeff Nelson, indicó que los agentes encontraron a Folds con las manos elevadas por encima de la cabeza. Robbins estaba a su lado, en posición fetal.

Cómo fueron hallados los cuerpos

La policía recibió el aviso hacia el mediodía del 10 de junio, después de que una persona que pasaba por el lugar viera una camioneta abandonada junto a un camino de tierra. El vehículo seguía encendido, con la puerta del conductor abierta, según relató Segrest.

Desde la parte trasera de la camioneta, los agentes siguieron marcas de arrastre sobre la tierra. El rastro terminaba en la maleza, donde estaban los dos cuerpos.

La investigación en Alabama apunta a que Jessica Folds murió por estrangulamiento en un caso de violencia doméstica (Jeffcoat Trant Funeral Home)
La investigación en Alabama apunta a que Jessica Folds murió por estrangulamiento en un caso de violencia doméstica (Jeffcoat Trant Funeral Home)

Nelson contó, en declaraciones a WTVM recogidas por Daily Mail, que la persona que encontró la escena pensó al principio que se trataba de maniquíes. Ese dato forma parte de la reconstrucción inicial del caso.

Qué se sabe de la relación y de la investigación

Folds vivía a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado su cuerpo. Robbins era de Macon, Georgia, y mantenía una relación sentimental con ella, según la información publicada por Daily Mail. La policía no precisó cuánto tiempo llevaban juntos. Registros públicos citados por el periódico señalan que Jimmy “Lamar” Folds, esposo de Jessica durante cinco años, murió en febrero de 2025.

La exesposa de Robbins dijo a WTVM, que él tenía una afección cardíaca previa. Las autoridades no confirmaron si ese antecedente influyó en su muerte.

Los investigadores mantienen como principal línea de pesquisa que Robbins mató a Folds durante un episodio de violencia doméstica. Esa hipótesis sigue bajo investigación y no constituye una conclusión judicial.

Quiénes eran Jessica Folds y Daniel Robbins

Folds dejó tres hijos adultos y dos nietos. Su obituario señala que vivió y trabajó en distintos lugares del área de Auburn-Opelika.

El texto de despedida, citado por Daily Mail, la describió como una persona que “tocó la vida de muchos con su corazón de oro, su profundo amor por todos y una sonrisa que iluminaba el mundo”. La referencia apareció entre los datos familiares difundidos tras su muerte.

Expertos forenses trabajando en el campo, recolectando evidencia con herramientas de precisión para investigaciones científicas y criminales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pesquisa sigue abierta y las autoridades no confirmaron el motivo del crimen ni la secuencia completa de las dos muertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Robbins era padre de una hija. Su obituario, que después fue retirado del sitio web de la funeraria, lo definía como un “country boy” aficionado a la vida al aire libre, en especial a la caza, la pesca y las carreras.

Ese homenaje también señalaba que se especializaba en soldadura y que disfrutaba del trabajo agrícola y de los vehículos. La investigación sigue abierta. Las autoridades todavía no comunicaron cuál habría sido el motivo del crimen ni la secuencia completa que terminó con las dos muertes.

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