El incendio en Boyle Heights triplicó las visitas a emergencias tras ocho días de humo y alertas por partículas finas en Los Ángeles

El impacto sanitario del incendio sacó a la luz la vulnerabilidad de los servicios médicos y ambientales en el este de Los Ángeles (NBC Los Angeles)

Las visitas a hospitales en el este de Los Ángeles aumentaron abruptamente tras el incendio que afectó durante ocho días un depósito frigorífico en Boyle Heights, una emergencia que puso a prueba la capacidad sanitaria y ambiental de la ciudad.

El siniestro, iniciado el 17 de junio, generó una densa columna de humo y desencadenó una serie de alertas y respuestas coordinadas por distintas agencias, mientras la comunidad buscaba resguardo ante el avance de contaminantes en el aire.

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La emergencia industrial provocó una alerta de salud pública por la magnitud y duración de la humareda (KTLA 5)

Emergencia hospitalaria y limitaciones en el registro

Durante el incendio, más de tres veces la cantidad habitual de personas acudió a servicios de emergencia en un radio de 16 kilómetros del depósito, preocupadas por dolor de garganta o síntomas relacionados con la inhalación de humo.

Esta tendencia, confirmada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, se intensificó el 21 de junio, cuando las consultas por dolor de garganta casi duplicaron el promedio en un radio de ocho kilómetros.

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De manera habitual, menos de 50 personas por día solicitan atención por ese síntoma, y menos de 20 lo hacen por problemas derivados del humo.

El sistema de registro empleado por el organismo sanitario, conocido como vigilancia sindrómica, monitorea lo que declaran los propios pacientes y los diagnósticos codificados por los profesionales.

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Tal y como advirtió el departamento, esta herramienta no logra captar todos los casos, ya que a menudo no se consignan términos como “incendio” o “humo” en las historias clínicas, lo que limita la dimensión real del impacto.

Este hospital de referencia fue parte de la red que debió responder al aumento de consultas por síntomas asociados al humo (Google Maps)

El incendio, sus causas y la propagación del humo tóxico

El origen del fuego se habría ubicado en los paneles solares del techo de la planta frigorífica de Lineage, que contaba con una superficie de 46.450 m² y almacenaba alrededor de 38.555 toneladas de alimentos congelados.

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Las llamas alcanzaron una línea de amoníaco y forzaron a las autoridades a emitir dos órdenes de confinamiento para la población más cercana. La propagación del incendio dentro de las paredes, alimentada por espuma aislante de alta densidad y otros materiales industriales, mantuvo activos focos internos durante días.

La humareda cubrió barrios céntricos, el noreste, Burbank y el valle de San Gabriel. El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) difundió advertencias sobre niveles peligrosos de partículas finas PM2,5, una de las sustancias más dañinas para el sistema respiratorio. La ciudad y el condado habilitaron refugios temporales en las zonas más afectadas, donde se ofreció aire filtrado a los habitantes.

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De acuerdo con la American Lung Association, la composición del humo puede incluir químicos tóxicos, partículas finas y otros riesgos graves para la salud pulmonar, dependiendo de los materiales involucrados en la combustión. Los niños y los adultos mayores, afirmó el vicepresidente adjunto Will Barrett, enfrentan una exposición especialmente riesgosa en este tipo de eventos.

Materiales industriales y una línea de amoníaco en el almacén intensificaron los riesgos para la comunidad (KTLA 5)

Monitoreo ambiental y perspectivas de salud pública

El control ambiental se reforzó con la participación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y del SCAQMD, que desplegaron monitores para medir partículas, metales tóxicos y otros compuestos en el aire.

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Durante los primeros dos días, los resultados no mostraron niveles significativos de tóxicos, aunque sí se detectaron concentraciones elevadas de material particulado en áreas bajo la influencia del humo.

Algunos controles móviles reflejaron aumentos de bromo y cloro —sustancias habituales en incendios de edificios— pero en niveles inferiores a los umbrales de exposición de corto plazo.

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El tercer día se inició un monitoreo continuo de PM2,5 en dos escuelas primarias cercanas, según aseguraron los organismos de control.

La presencia de partículas finas y químicos obligó a reforzar las mediciones y a mantener la vigilancia de posibles efectos a largo plazo (CBS)

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó sobre la detección de bajos niveles de fluoruro de hidrógeno el segundo día, un subproducto que puede generarse cuando arden baterías de ion de litio.

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La empresa Lineage aseguró que nunca se detectaron concentraciones de amoníaco en el aire durante la emergencia y que colaboró con los bomberos en la entrega de mascarillas, purificadores de aire y otros insumos.

La detección de compuestos peligrosos y la asistencia en la contención del siniestro fueron claves en la estrategia oficial (REUTERS/Mike Blake)

La información reunida por el Departamento de Salud Pública no identificó un aumento sustancial de consultas por asma, síntomas respiratorios agudos ni enfermedad pulmonar obstructiva crónica durante el incendio.

Para David Eisenman, director del UCLA Center for Public Health and Disasters, el hecho de que no haya un pico en esos indicadores resulta “algo tranquilizador”, aunque matizó que muchas personas pudieron haberse volcado a la atención primaria y quedar fuera de la estadística.

Eisenman sostuvo que los efectos sobre la salud podrían evidenciarse en las próximas semanas, con un posible aumento de consultas médicas y agravamiento de enfermedades crónicas.

La magnitud del incendio, la cantidad de materiales industriales involucrados y la extensión del humo sobre Los Ángeles mantienen la atención de las autoridades sanitarias y ambientales, que continúan evaluando posibles consecuencias a mediano y largo plazo para la población expuesta.