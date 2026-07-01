Uber dará de baja a miles de conductores por su nuevo filtro penal: ¿Por qué el sur de Florida es el más expuesto?

Uber aplicará desde el 29 de junio de 2026 una verificación de antecedentes penales más estricta para conductores y repartidores en Estados Unidos (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Decenas de miles de conductores en todo Estados Unidos podrían perder el acceso a Uber tras la entrada en vigor, el 29 de junio de 2026, de la política de verificación de antecedentes penales más estricta en la historia de la plataforma. La medida alcanza tanto a nuevos solicitantes como a quienes ya conducen o reparten activamente.

El cambio llega mientras la empresa acumula más de 3.000 demandas por presuntas agresiones sexuales en sus vehículos. En febrero pasado, un jurado le ordenó pagar USD 8,5 millones en uno de esos casos, al determinar que la compañía no evitó el ataque cometido por uno de sus conductores, de acuerdo con Bloomberg.

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La nueva política de Uber revisará el historial residencial completo a través del SSN y consultará registros judiciales de hasta 99 años (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

La presión judicial y mediática aceleró una reforma que la empresa venía postergando.

Cómo funciona la nueva verificación

Hasta ahora, algunos antecedentes penales dejaban de ser considerados después de cierto número de años, con criterios que variaban según el estado. Ese sistema llega a su fin.

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Con la nueva política, Uber rastreará el historial residencial completo de cada conductor a través de su número de Seguro Social (SSN), con un alcance de hasta 99 años. Esto le permite consultar registros judiciales en cada jurisdicción donde la persona haya vivido, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la condena.

Los conductores activos de Uber deberán someterse a verificaciones ampliadas en sus revisiones anuales y la medida también alcanzará a Uber Eats (REUTERS/David Swanson/Foto de archivo)

Los conductores ya activos no quedan exentos. Deberán someterse a estas verificaciones ampliadas durante sus revisiones anuales, informó la compañía.

La política se aplica también a los repartidores de Uber Eats y otros servicios de entrega de la plataforma, según precisó NBC Palm Springs.

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Los delitos que implican expulsión permanente

Uber amplió la lista de condenas que inhabilitan de forma definitiva para operar en la plataforma. A las prohibiciones ya vigentes —homicidio, secuestro, terrorismo y delitos sexuales— se suman ahora:

Robo a mano armada.

Agresión agravada.

Incendio provocado.

Abuso y negligencia infantil.

Acoso persistente (stalking).

Estrangulamiento.

Otros delitos graves considerados violentos.

La empresa señaló que estas modificaciones se elaboraron con el apoyo de especialistas en seguridad pública y organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia.

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Por qué el sur de Florida tiene una exposición particular

El impacto de esta política se sentirá con especial fuerza en el sur de Florida. La región concentra algunos de los nodos de transporte más activos del país: el Aeropuerto Internacional de Miami, el Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, el Puerto de Miami y Puerto Everglades generan una demanda constante de viajes que convierte a esta zona en uno de los mercados más grandes de Uber en Estados Unidos.

El cambio en la política de Uber llegó en medio de más de 3.000 demandas por presuntas agresiones sexuales y de un fallo por USD 8,5 millones (REUTERS)

Las ciudades con mayor exposición potencial al impacto son:

Miami y Miami Beach.

Fort Lauderdale y Hollywood.

Hialeah y Doral.

Pembroke Pines.

West Palm Beach.

En todas ellas, miles de residentes dependen de la plataforma como fuente de ingresos principal o complementaria. Uber no informó cuántos conductores de Florida podrían perder la autorización para operar, aunque la política se aplicará de manera uniforme en todo el país.

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Los expertos advierten que controles más estrictos podrían fortalecer la confianza de los usuarios, pero también reducir temporalmente la disponibilidad de conductores si un número considerable queda inhabilitado.

El contexto judicial que presionó a Uber a actuar

En diciembre de 2025, una investigación de The New York Times reveló que el sistema de verificación anterior permitió que conductores con antecedentes por delitos violentos se incorporaran a la plataforma. La publicación aceleró el debate interno en la empresa y aumentó la presión de usuarios, reguladores y abogados litigantes.

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El sur de Florida tendrá una exposición particular al impacto sobre Uber por la demanda de viajes en Miami, Fort Lauderdale, Hialeah, Doral y West Palm Beach (Europa Press)

Es importante recordar que los conductores de Uber no son empleados de la empresa, sino contratistas independientes. Esa condición ha sido uno de los argumentos centrales en los juicios: los demandantes sostienen que Uber tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los pasajeros independientemente del vínculo laboral con quienes manejan sus vehículos.

La compañía enfrenta más de 3.000 demandas activas por agresiones sexuales en Estados Unidos, según Telemundo 51.

La excepción para conductores veteranos

Uber anunció que unos 2.000 conductores con antecedentes previos podrán conservar el acceso a la plataforma bajo condiciones muy precisas:

Que hayan transcurrido más de 15 años desde la condena.

Que la condena no corresponda a un delito sexual.

Que el conductor mantenga un historial limpio de incidentes graves durante su tiempo en la plataforma.

La empresa describió esta excepción como un reconocimiento a los procesos de rehabilitación de personas que han demostrado un comportamiento seguro y responsable a lo largo de su servicio.

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Uber sostiene que más del 99,9 % de los viajes realizados a través de la aplicación terminan sin incidentes de seguridad, aunque reconoce que continuará reforzando sus mecanismos de selección para responder a las exigencias de usuarios, autoridades y reguladores.