Taxis acuáticos, buses gratis y estacionamientos estratégicos: el plan de Miami Beach para evitar el colapso vial por las finales del Mundial 2026

El municipio costero reforzará las frecuencias marítimas y terrestres durante el 18 y 19 de julio. Esta estrategia de contingencia busca facilitar el acceso seguro de los aficionados hacia las pantallas gigantes del Bandshell (Univision)

Miami Beach diseñó un operativo de movilidad para el fin de semana del 18 y 19 de julio: el taxi acuático gratuito cruzará la Bahía de Biscayne cada pocos minutos, los autobuses lanzadera saldrán cada 15 minutos y los tranvías de la ciudad reforzarán sus frecuencias habituales, todo sin costo para el usuario y en respuesta al colapso vehicular que se anticipa durante las finales del Mundial 2026.

La ciudad activó el plan porque el acceso por tierra a Miami Beach ya es problemático en condiciones normales. Para el fin de semana de la final, el escenario se agrava: Ocean Drive permanece cerrada al tráfico vehicular desde la calle 5 hasta el número 14 Place desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, y las rutas habituales hacia la isla concentrarán la presión de miles de aficionados que llegan desde el área metropolitana, según el sitio oficial del municipio miamibeachfl.gov.

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El taxi acuático: la ruta más rápida y sin semáforos

El servicio conecta la Venetian Marina & Yacht Club —en 1635 N Bayshore Drive, en Miami— con el Maurice Gibb Memorial Park, en el cruce de la calle 18 y Purdy Avenue, en Miami Beach. La travesía dura 20 minutos y no depende del estado del tráfico ni de las aperturas de los puentes levadizos, lo que garantiza un tiempo de viaje predecible.

El servicio de taxi acuático operará el sábado 18 y el domingo 19 de julio de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. con embarcaciones para 55 pasajeros (miamibeachfl.gov)

Las embarcaciones miden unos 12 metros de longitud y tienen capacidad para 55 pasajeros por recorrido. El servicio opera ambos días en el mismo horario:

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Sábado 18 de julio: 10:00 a.m. – 11:00 p.m.

Domingo 19 de julio: 10:00 a.m. – 11:00 p.m.

El taxi acuático no es un servicio creado para el Mundial: existe de forma habitual en días de semana. La ampliación al fin de semana y la extensión del horario hasta las 11:00 p.m. son las novedades que el municipio activó para absorber la demanda extraordinaria de los días de las finales, según informaron Telemundo 51 y Secret Miami.

Autobuses lanzadera: cada 15 minutos entre los puntos clave

Quienes desembarquen en el Maurice Gibb Memorial Park no necesitan un vehículo para continuar. Un servicio de autobuses gratuitos sale cada 15 minutos, entre las 10:00 a.m. y las 11:00 p.m., y recorre las zonas de mayor actividad los días 18 y 19 de julio.

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Las paradas confirmadas por el municipio son tres:

Maurice Gibb Park — rampa de botes en la calle 19 y Purdy Ave

Calle 41 y Pine Tree Drive — estacionamiento G6

Miami Beach Bandshell — 7275 Collins Ave

Además, la ciudad anunció que aumentará la frecuencia de los tranvías del Miami Beach Trolley en sus rutas habituales para absorber la demanda adicional prevista durante esos días, aunque no especificó los detalles del refuerzo, de acuerdo con la información oficial del municipio.

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Park & Ride: estaciona fuera y toma el autobús

Para quienes lleguen en automóvil, el sistema Park & Ride permite dejar el vehículo en estacionamientos fuera de las zonas de mayor congestión y continuar en autobús gratuito. Este servicio opera con mayor frecuencia que las lanzaderas: sale cada 10 minutos, desde las 9:30 a.m. hasta las 11:30 p.m.

Hay dos rutas activas:

Ruta 1: desde el Miami Beach Rowing Club (6500 Indian Creek Drive), pasa por el nuevo estacionamiento de la calle 67 y llega al Miami Beach Bandshell (7275 Collins Ave). El estacionamiento de la calle 67 aún no había abierto al momento de la publicación de esta nota.

Ruta 2: desde los estacionamientos en superficie ubicados entre las calles 83 y 85, con destino al mismo Bandshell.

El Sand Bowl y la programación en el Bandshell

El Miami Beach Bandshell y el espacio contiguo conocido como Sand Bowl —ubicado detrás del recinto, en la calle 72 y Collins Avenue— son el destino al que convergen todas las rutas de transporte. Allí, la ciudad organizó las fiestas oficiales de las finales en asociación con The Rhythm Foundation y el Comité Organizador del Mundial Miami 2026.

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El Miami Beach Bandshell y el Sand Bowl concentrarán toda la actividad oficial de las finales del Mundial 2026 con apertura de puertas desde la tarde del sábado y el mediodía del domingo

Los horarios de apertura y de inicio de cada evento son:

Sábado 18 de julio — Final por el tercer puesto: puertas abren a las 3:00 p.m., partido a las 5:00 p.m.

Domingo 19 de julio — Gran Final: puertas abren a la 1:00 p.m., partido a las 3:00 p.m.

El Bandshell también integra el programa “Rhythm of the Cup”, una serie de conciertos y fiestas de visualización que arrancó en junio. La noche del viernes 17 de julio —la víspera del partido por el tercer lugar— el dúo Chromeo actuará en el recinto, según la cartelera publicada por miamibeachbandshell.com.

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Las entradas para ese concierto tienen costo, a diferencia de las fiestas del Sand Bowl, que son gratuitas y de acceso libre.

El Bandshell no es la única sede de fiestas gratuitas en la ciudad. Durante las fases previas del torneo, el Lummus Park —sobre Ocean Drive y la calle 14, en South Beach— albergó los encuentros de octavos, cuartos y semifinales, según detalló Community Newspapers.

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Para el fin de semana de las finales, toda la actividad oficial se concentra en el Sand Bowl.