Filadelfia declaró una emergencia sanitaria por ola de calor hasta el sábado a la noche: todo lo que hay que saber

Una ola de calor en Filadelfia eleva las temperaturas por encima de los 38 grados y deja sensaciones térmicas de hasta 43 grados por la humedad (REUTERS/Andrew Kelly)

Una peligrosa ola de calor afecta esta semana a Filadelfia y sus alrededores, situando a la ciudad ante lo que podría ser el episodio más grave de altas temperaturas en los últimos 15 años. Coincidiendo con el largo fin de semana por la festividad del 4 de julio, la región se enfrenta a temperaturas diarias que podrían superar los 38 grados, con sensaciones térmicas estimadas entre 41 y 43 grados debido a la elevada humedad. La alerta meteorológica vigente se mantendrá hasta el domingo y abarca desde las Montañas Rocosas hasta la costa este, en un fenómeno que amenaza con batir récords de temperatura en buena parte del país.

La intensidad de esta ola de calor la convierte en la más severa desde 2011 para Filadelfia, con máximas que se prevé alcancen niveles históricos. La advertencia por calor extremo se extiende a la mayoría del área metropolitana, incluyendo condados como Kent, Cape May, Atlantic y Cumberland, bajo vigilancia del Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno no solo eleva los riesgos para la salud, sino que altera la vida cotidiana de millones de personas en la región.

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Filadelfia ha declarado una emergencia sanitaria por calor desde las 11:00 del miércoles hasta las 20:00 del sábado. Durante este periodo, la ciudad ha puesto en marcha una serie de recursos diseñados para reducir el impacto en la población más vulnerable. Se habilitó la línea de ayuda PCA (215-765-9040), operativa de 8:30 a 20:30, donde enfermeras del departamento de salud municipal atienden consultas sobre problemas médicos relacionados con el calor. Además, el sitio web municipal ofrece un mapa actualizado de los centros de climatización, que permanecerán abiertos durante la emergencia para quienes necesiten refugiarse de las altas temperaturas.

Filadelfia declaró una emergencia sanitaria por calor y activó la línea PCA y un mapa municipal de centros de climatización (James Andrews1)

Para ampliar la red de protección, la ciudad recomienda visitar cualquiera de las más de 150 piscinas y parques acuáticos gestionados por el Departamento de Parques y Recreación. Los centros para adultos mayores, todos equipados con aire acondicionado, mantienen horarios extendidos: de 16:00 a 19:00 de lunes a viernes y de 12:00 a 17:00 los fines de semana. Estas instalaciones buscan ofrecer un respiro a quienes carecen de opciones para refrescarse en sus domicilios.

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El calor extremo tiene un impacto directo en los planes comunitarios y en los servicios básicos. Todos los eventos al aire libre pueden verse alterados, incluidos los festejos de America 250, el partido de la Copa del Mundo previsto para el sábado en el Estadio de Filadelfia y el Festival de Aficionados de la FIFA en Lemon Hill. Las altas temperaturas también afectan la infraestructura: existe riesgo de retrasos o cancelaciones en el transporte aéreo, así como posibles daños en carreteras y vías férreas por el calor excesivo.

Los vehículos estacionados pueden alcanzar temperaturas extremadamente peligrosas en minutos, transformándose en trampas mortales para personas y animales. Además, se prevén cortes de energía y caídas intermitentes de tensión eléctrica, lo que podría agravar la situación en hogares sin aire acondicionado. Los expertos advierten que el calor castigará especialmente a ancianos, niños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y mascotas. El efecto acumulativo de varios días y noches calurosos consecutivos incrementa la probabilidad de emergencias médicas.

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El fenómeno de isla de calor urbana intensifica la crisis en Filadelfia, como ocurre en todas las grandes ciudades. El asfalto y los edificios absorben e irradian calor, lo que mantiene elevadas las temperaturas tanto de día como de noche. La humedad se concentra sobre todo en las noches y las primeras horas de la mañana, dificultando el alivio térmico y empeorando el impacto sobre la salud pública. Como aprendizaje de olas de calor previas, como la de 1995 que dejó miles de víctimas en Estados Unidos —más de setecientas en Chicago—, Filadelfia ha ampliado su red de centros de climatización, implementando líneas de ayuda telefónica y controles de bienestar social.

El calor extremo en Filadelfia puede alterar los festejos de America 250, un partido de la Copa del Mundo y el Festival de Aficionados de la FIFA (Christin Klose/dpa)

Las muertes asociadas al calor suelen deberse a golpes de calor durante actividades al aire libre o a la permanencia en viviendas sin aire acondicionado, sobre todo en casas adosadas que retienen el calor. Las mascotas requieren atención especial, con acceso constante a sombra y agua fresca. Los zoológicos han puesto en marcha protocolos especiales para proteger a los animales durante esta emergencia.

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Para hacer frente a la ola de calor, las autoridades aconsejan asegurarse de contar con un lugar fresco donde refugiarse, organizar el cuidado de las mascotas, visitar a vecinos y familiares en situación de vulnerabilidad, limitar la exposición al exterior, revisar los líquidos de los vehículos y mantener una adecuada hidratación. Piscinas, cines y centros comerciales se presentan como alternativas seguras para resguardarse. Las autoridades insisten en no dejar nunca a personas ni animales dentro de los automóviles, ya que la temperatura en su interior puede elevarse hasta 52 grados en minutos, con consecuencias fatales.

El historial de récords de calor en Filadelfia subraya la gravedad de la situación actual. Desde 1894, solo se han registrado 64 días con temperaturas por encima de los 38 grados. El 24 de junio de 2025 fue la única vez en 14 años que se superó ese umbral. El día más caluroso documentado fue el 7 de agosto de 1918, con 41 grados, mientras que el récord de julio corresponde al 3 de julio de 1966, con 40 grados. En la historia de la ciudad solo ha habido dos ocasiones con tres días consecutivos superando los 38 grados, en julio de 1966 y de 1993, y nunca se han registrado cuatro días seguidos con temperaturas de 38 grados o más.

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