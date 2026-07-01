El World Trade Center de Los Ángeles se convertirá en más de 500 departamentos accesibles

El World Trade Center de Los Ángeles será transformado en 512 apartamentos asequibles como parte de un plan para crear 4.000 viviendas de renta restringida en la ciudad (The Location Portal)

La transformación del World Trade Center del centro de Los Ángeles en 512 apartamentos asequibles será el primer paso de un plan para crear 4.000 viviendas de renta restringida en la ciudad, una apuesta de dos grandes firmas inmobiliarias que busca reutilizar oficinas envejecidas en un mercado marcado por el teletrabajo y por nuevas facilidades regulatorias.

La iniciativa se apoya en un cambio normativo con alcance metropolitano. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Los Ángeles, la ampliación de la ordenanza de reutilización adaptativa podría habilitar más de 43.000 viviendas al convertir edificios comerciales vacíos o subutilizados con al menos 15 años de antigüedad.

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Según Los Angeles Times, el primer proyecto será una remodelación de USD 200 millones del complejo ubicado sobre Figueroa Street, un edificio de 10 plantas construido a mediados de la década de 1970 que pasará de oficinas a vivienda. Cuando abra a comienzos de 2028, llevará el nombre de Sky Castle.

El plan fue presentado el lunes por Jamison y Kennedy Wilson, dos de las mayores compañías inmobiliarias de la región. La campaña contempla unos 15 proyectos de vivienda asequible entre el centro de la ciudad y la autopista 405 durante los próximos cinco años, con combinaciones de reconversión de oficinas y construcción desde cero.

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La remodelación de USD 200 millones sobre Figueroa Street convertirá un edificio de oficinas de 10 plantas de los años 70 en el desarrollo Sky Castle, con apertura prevista para 2028 (Hunter Kerhart Architectural Photography)

Reconversión del edificio: el punto de partida de una cartera de 15 proyectos

La operación del complejo recaerá en Vintage Housing, organización sin fines de lucro propiedad de Kennedy Wilson, y en Arden Residential, la nueva división de vivienda asequible de Jamison. Los inquilinos que califiquen pagarán alquileres por debajo de los valores de mercado.

Los desarrolladores prevén que los alquileres en Sky Castle comiencen en USD 937 por un apartamento de un dormitorio. Algunas unidades de dos y tres dormitorios costarán USD 1.100 y USD 1.300 al mes, respectivamente.

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Los inquilinos elegibles deberán percibir entre el 30% y el 80% del ingreso medio del área donde se construya la vivienda. Nicholas Bridges, responsable global de mercados de capitales de Kennedy Wilson, explicó al diario que la vivienda asequible para trabajadores “en casi todos los casos requiere subsidios públicos”.

Bridges dijo que la empresa desarrolló experiencia para reunir “un cóctel de fuentes de financiación pública”, entre ellas créditos fiscales para vivienda de bajos ingresos y bonos exentos de impuestos. También reconoció la dificultad del esquema: “Es complicado, y no es para los débiles de corazón”.

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Garrett Lee, director ejecutivo de Jamison, sostuvo que el objetivo es construir vivienda accesible de mayor calidad con métodos de obra más eficientes, aprendidos tras desarrollar más de 8.000 apartamentos a precio de mercado. La remodelación del World Trade Center será la 15ª conversión de un edificio de oficinas en vivienda realizada por la firma.

Los alquileres de Sky Castle comenzarán en USD 937 para apartamentos de un dormitorio, mientras que algunas unidades de dos y tres dormitorios costarán USD 1.100 y USD 1.300 al mes (Render/Ian Camarillo)

El teletrabajo y la nueva ordenanza cambiaron el cálculo inmobiliario

Lee señaló que el edificio ya fue vaciado de sus últimos inquilinos de oficinas y que las obras comenzarán en agosto. Sky Castle incluirá servicios compartidos habituales en edificios más caros, como gimnasio, salón para residentes y espacio de trabajo compartido.

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El complejo conserva además seis canchas de tenis en la azotea, que podrían convertirse en canchas de pickleball, indicó Lee. El inmueble ocupa una manzana completa en la intersección de Figueroa con Fourth Street y suma cerca de 37.160 metros cuadrados (equivalentes a 400.000 pies cuadrados).

Cuando se inauguró en 1976, el centro fue promocionado como sede de empresas internacionales. Los Angeles Times recordó que entonces se lo describía como un lugar donde los visitantes podían tramitar pasaportes y visados, cambiar dólares por francos, marcos, rublos y otras monedas, asistir a una escuela de idiomas y acudir a sucursales bancarias de Estados Unidos, Suiza y Japón.

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A mediados de la década de 1980, el complejo había perdido ese perfil internacional y empezaba a quedar rezagado frente a nuevos rascacielos corporativos en Bunker Hill y otras zonas. Antes de la pandemia, Jamison había evaluado demoler una parte del terreno para levantar una torre residencial de 41 plantas, según Urbanize LA.

Bridges afirmó que existe un potencial sustancial para crear vivienda asequible en los edificios de oficinas infrautilizados de la ciudad. “En este mundo posterior al COVID, la forma en que la gente utiliza los edificios de oficinas, en particular los más antiguos, cambió de manera fundamental”, sostuvo.

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Jamison y Kennedy Wilson presentaron una cartera de 15 proyectos de vivienda asequible entre el centro de Los Ángeles, que incluye la edificación de torres en la zona (CallisonRTKL)

Lee agregó que para los promotores de vivienda multifamiliar convencional tiene sentido pasar a la vivienda asequible porque el gobierno la respalda con subsidios, reformas de zonificación y permisos acelerados. La gobernación de Los Ángeles también simplificó recientemente sus reglas de reutilización adaptativa para facilitar la conversión de oficinas en viviendas.

La alcaldesa Karen Bass defendió el modelo en un comunicado oficial: “Estos proyectos representan el tipo de innovación que estamos aplicando para romper con el statu quo que frenó la producción de vivienda en Los Ángeles e impulsó los alquileres durante décadas”. También remarcó que el trabajo remoto y otros cambios dejaron una gran oferta de oficinas que puede reutilizarse como vivienda.

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