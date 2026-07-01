Estados Unidos

El World Trade Center de Los Ángeles se convertirá en más de 500 departamentos accesibles

La remodelación del complejo de Figueroa Street en el centro de la ciudad demandará unos USD 200 millones y convertirá un inmueble de 10 plantas, construido en los años 70, en un desarrollo llamado “Sky Castle” con apertura prevista para 2028

Guardar
Vista exterior de un edificio de varias plantas con ventanas oscuras y letrero "World Trade Center". Hay palmeras, árboles frondosos y una calle con coches
El World Trade Center de Los Ángeles será transformado en 512 apartamentos asequibles como parte de un plan para crear 4.000 viviendas de renta restringida en la ciudad (The Location Portal)

La transformación del World Trade Center del centro de Los Ángeles en 512 apartamentos asequibles será el primer paso de un plan para crear 4.000 viviendas de renta restringida en la ciudad, una apuesta de dos grandes firmas inmobiliarias que busca reutilizar oficinas envejecidas en un mercado marcado por el teletrabajo y por nuevas facilidades regulatorias.

La iniciativa se apoya en un cambio normativo con alcance metropolitano. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Los Ángeles, la ampliación de la ordenanza de reutilización adaptativa podría habilitar más de 43.000 viviendas al convertir edificios comerciales vacíos o subutilizados con al menos 15 años de antigüedad.

PUBLICIDAD

Según Los Angeles Times, el primer proyecto será una remodelación de USD 200 millones del complejo ubicado sobre Figueroa Street, un edificio de 10 plantas construido a mediados de la década de 1970 que pasará de oficinas a vivienda. Cuando abra a comienzos de 2028, llevará el nombre de Sky Castle.

El plan fue presentado el lunes por Jamison y Kennedy Wilson, dos de las mayores compañías inmobiliarias de la región. La campaña contempla unos 15 proyectos de vivienda asequible entre el centro de la ciudad y la autopista 405 durante los próximos cinco años, con combinaciones de reconversión de oficinas y construcción desde cero.

PUBLICIDAD

Edificio de fachada de vidrio oscuro, estructura rectangular, cielo azul despejado, otros edificios en la distancia, árboles, palmeras, calle con vehículos, puente peatonal
La remodelación de USD 200 millones sobre Figueroa Street convertirá un edificio de oficinas de 10 plantas de los años 70 en el desarrollo Sky Castle, con apertura prevista para 2028 (Hunter Kerhart Architectural Photography)

Reconversión del edificio: el punto de partida de una cartera de 15 proyectos

La operación del complejo recaerá en Vintage Housing, organización sin fines de lucro propiedad de Kennedy Wilson, y en Arden Residential, la nueva división de vivienda asequible de Jamison. Los inquilinos que califiquen pagarán alquileres por debajo de los valores de mercado.

Los desarrolladores prevén que los alquileres en Sky Castle comiencen en USD 937 por un apartamento de un dormitorio. Algunas unidades de dos y tres dormitorios costarán USD 1.100 y USD 1.300 al mes, respectivamente.

Los inquilinos elegibles deberán percibir entre el 30% y el 80% del ingreso medio del área donde se construya la vivienda. Nicholas Bridges, responsable global de mercados de capitales de Kennedy Wilson, explicó al diario que la vivienda asequible para trabajadores “en casi todos los casos requiere subsidios públicos”.

Bridges dijo que la empresa desarrolló experiencia para reunir “un cóctel de fuentes de financiación pública”, entre ellas créditos fiscales para vivienda de bajos ingresos y bonos exentos de impuestos. También reconoció la dificultad del esquema: “Es complicado, y no es para los débiles de corazón”.

Garrett Lee, director ejecutivo de Jamison, sostuvo que el objetivo es construir vivienda accesible de mayor calidad con métodos de obra más eficientes, aprendidos tras desarrollar más de 8.000 apartamentos a precio de mercado. La remodelación del World Trade Center será la 15ª conversión de un edificio de oficinas en vivienda realizada por la firma.

Vista aérea de un complejo de edificios moderno con torres residenciales y múltiples canchas de tenis. Calles con tráfico rodean la edificación
Los alquileres de Sky Castle comenzarán en USD 937 para apartamentos de un dormitorio, mientras que algunas unidades de dos y tres dormitorios costarán USD 1.100 y USD 1.300 al mes (Render/Ian Camarillo)

El teletrabajo y la nueva ordenanza cambiaron el cálculo inmobiliario

Lee señaló que el edificio ya fue vaciado de sus últimos inquilinos de oficinas y que las obras comenzarán en agosto. Sky Castle incluirá servicios compartidos habituales en edificios más caros, como gimnasio, salón para residentes y espacio de trabajo compartido.

El complejo conserva además seis canchas de tenis en la azotea, que podrían convertirse en canchas de pickleball, indicó Lee. El inmueble ocupa una manzana completa en la intersección de Figueroa con Fourth Street y suma cerca de 37.160 metros cuadrados (equivalentes a 400.000 pies cuadrados).

Cuando se inauguró en 1976, el centro fue promocionado como sede de empresas internacionales. Los Angeles Times recordó que entonces se lo describía como un lugar donde los visitantes podían tramitar pasaportes y visados, cambiar dólares por francos, marcos, rublos y otras monedas, asistir a una escuela de idiomas y acudir a sucursales bancarias de Estados Unidos, Suiza y Japón.

A mediados de la década de 1980, el complejo había perdido ese perfil internacional y empezaba a quedar rezagado frente a nuevos rascacielos corporativos en Bunker Hill y otras zonas. Antes de la pandemia, Jamison había evaluado demoler una parte del terreno para levantar una torre residencial de 41 plantas, según Urbanize LA.

Bridges afirmó que existe un potencial sustancial para crear vivienda asequible en los edificios de oficinas infrautilizados de la ciudad. “En este mundo posterior al COVID, la forma en que la gente utiliza los edificios de oficinas, en particular los más antiguos, cambió de manera fundamental”, sostuvo.

Visualización de un rascacielos de vidrio con edificios anexos, varias banderas y un cielo con nubes al atardecer o amanecer
Jamison y Kennedy Wilson presentaron una cartera de 15 proyectos de vivienda asequible entre el centro de Los Ángeles, que incluye la edificación de torres en la zona (CallisonRTKL)

Lee agregó que para los promotores de vivienda multifamiliar convencional tiene sentido pasar a la vivienda asequible porque el gobierno la respalda con subsidios, reformas de zonificación y permisos acelerados. La gobernación de Los Ángeles también simplificó recientemente sus reglas de reutilización adaptativa para facilitar la conversión de oficinas en viviendas.

La alcaldesa Karen Bass defendió el modelo en un comunicado oficial: “Estos proyectos representan el tipo de innovación que estamos aplicando para romper con el statu quo que frenó la producción de vivienda en Los Ángeles e impulsó los alquileres durante décadas”. También remarcó que el trabajo remoto y otros cambios dejaron una gran oferta de oficinas que puede reutilizarse como vivienda.

Temas Relacionados

Los ÁngelesViviendaTeletrabajoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Filadelfia declaró una emergencia sanitaria por ola de calor hasta el sábado a la noche: todo lo que hay que saber

Las previsiones anticipan máximas por encima de 38 grados y una sensación térmica de 41 a 43 por la humedad, en un patrón que se mantendrá hasta el domingo y podría romper marcas

Filadelfia declaró una emergencia sanitaria por ola de calor hasta el sábado a la noche: todo lo que hay que saber

Estados Unidos busca romper su maldición mundialista: el cruce ante Bosnia y Herzegovina abre una puerta histórica

Por primera vez en la era de los 16avos de final, la selección estadounidense enfrenta una oportunidad única para dejar atrás décadas de eliminaciones y avanzar en su casa. Con la localía como impulso y un rival accesible en el papel

Estados Unidos busca romper su maldición mundialista: el cruce ante Bosnia y Herzegovina abre una puerta histórica

Nueva York activa el plan de emergencia ante una ola de calor con máximas cercanas a 40°C

La ciudad coordina una respuesta en los cinco distritos, con centros de enfriamiento gratuitos, asistencia sanitaria móvil y orientación para ubicar refugios climáticos, mientras la combinación de temperatura y humedad eleva el riesgo

Nueva York activa el plan de emergencia ante una ola de calor con máximas cercanas a 40°C

California lidera un cambio histórico: elimina el “vender antes del” de las etiquetas de alimentos

Es el primer estado del país en adoptar esta medida que entra en vigor desde el martes 1 de julio. Las empresas que comercialicen en el territorio deberán diferenciar entre indicaciones de calidad y de inocuidad en los productos

California lidera un cambio histórico: elimina el “vender antes del” de las etiquetas de alimentos

Los matches de Tinder se disparan casi un 60% en Estados Unidos por el Mundial 2026

Los datos internos indican que la actividad creció con fuerza entre el 11 y el 16 de junio frente al mismo período de 2025, en coincidencia con los días de partido y el arribo de turistas

Los matches de Tinder se disparan casi un 60% en Estados Unidos por el Mundial 2026

TECNO

Inglaterra vs. Congo en el Mundial 2026: por qué no debes ver el partido en Pelota Libre o Roja Directa

Inglaterra vs. Congo en el Mundial 2026: por qué no debes ver el partido en Pelota Libre o Roja Directa

La barra de tareas de Windows 11 será más fácil de usar con estos dos cambios que planea Microsoft

Conoce a Figure 03, el robot humanoide que ayuda a fabricar carros en BMW

Últimas horas para conseguir gratis una aventura narrativa en Steam: cómo reclamarlo

Bicicletas eléctricas: por qué cada vez más personas las eligen para reemplazar el automóvil

ENTRETENIMIENTO

Chris Brown deberá pagar 13 millones de dólares por el ataque de uno de sus perros a una empleada doméstica

Chris Brown deberá pagar 13 millones de dólares por el ataque de uno de sus perros a una empleada doméstica

El video en que Diddy invitó a una fiesta a Daveigh Chase cuando tenía 12 años vuelve a circular tras la muerte de la actriz

Jacob Elordi aún no conoce a la familia de Kendall Jenner: qué es lo que dice el entorno de la modelo

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma en el Madison Square Garden con decorados de “Garden Party”

“La hipótesis del amor”: Un vistazo a la esperada adaptación de la novela de Ali Hazelwood

MUNDO

Israel anunció que mantendrá de forma indefinida sus zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza

Israel anunció que mantendrá de forma indefinida sus zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza

Fortuna, sanciones y una larga lista de enemigos: quién es el oligarca ucraniano atacado en Mónaco

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Trump dijo que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien” mientras continúan las negociaciones indirectas en Doha

La última llamada fija en Finlandia, un adiós a 150 años de comunicación por cobre