Miami explota de turistas por el Mundial 2026, pero la ocupación hotelera sufre una caída histórica

La Copa del Mundo en el sur de Florida no elevó la ocupación hotelera ni los ingresos por habitación en Miami y Fort Lauderdale durante las primeras 10 noches del torneo (James Lang / Reuters)

El sur de Florida recibió a la Copa del Mundo con fanáticos escoceses en Ocean Drive y colombianos en el Hard Rock Stadium. Los hoteles, en cambio, no vieron los números que esperaban.

Según datos preliminares de CoStar —firma de análisis de bienes raíces comerciales que adquirió en 2019 a Smith Travel Research, referente del sector hotelero— la ocupación y los ingresos por habitación en Miami y Fort Lauderdale quedaron por debajo de los registros del mismo período del año anterior durante las primeras 10 noches del torneo, del 11 al 20 de junio.

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CoStar registró que la ocupación hotelera en Miami y Fort Lauderdale quedó por debajo del mismo período de 2025 entre el 11 y el 20 de junio (REUTERS)

Los datos de CoStar abarcan hasta el 20 de junio, víspera del segundo partido de fase de grupos en el estadio de Miami Gardens. En paralelo, la firma AirDNA —que rastrea reservas en plataformas como Airbnb y Vrbo— registró caídas en la demanda de alquileres a corto plazo en nueve de esas mismas 10 noches.

La paradoja es concreta: el ambiente festivo no se tradujo en cifras.

Ocupación hotelera en Miami: última entre las ciudades sede

En cada una de las primeras 10 noches del Mundial, la ocupación hotelera en Miami fue inferior a la del mismo período de 2025, con caídas de entre 9 y 20 puntos porcentuales. La noche del primer partido en la región —el 15 de junio, cuando Uruguay enfrentó a Arabia Saudita— la ocupación bajó un 11% y cerró en apenas el 57%.

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Miami tuvo la ocupación hotelera más baja entre las ciudades sede la noche del 15 de junio, con un 57% durante el partido entre Uruguay y Arabia Saudita (REUTERS/Marco Bello)

Esa misma noche, otras tres ciudades sede recibieron partidos. La comparación directa ubica a Miami en último lugar en los dos indicadores clave:

Atlanta (España vs. Cabo Verde): ocupación y crecimiento interanual superiores a Miami.

Los Ángeles (Irán vs. Nueva Zelanda): ocupación y crecimiento interanual superiores a Miami.

Seattle (Bélgica vs. Egipto): ocupación y crecimiento interanual superiores a Miami.

Miami (Uruguay vs. Arabia Saudita): ocupación más baja (57%) y peor crecimiento interanual del grupo.

“Los datos iniciales sobre Miami resultaron bastante decepcionantes”, dijo Chantal Wu, directora sénior de análisis del mercado hotelero de CoStar para el sureste de Estados Unidos, en una entrevista con El Miami Herald.

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A lo largo de las primeras 10 noches, la ocupación en Miami osciló entre el 56 y el 73%. Fort Lauderdale siguió la misma tendencia —caídas en las 10 noches frente al año anterior—, aunque con rangos ligeramente superiores: entre el 56 y el 82%.

Tarifas más altas, pero el RevPAR no acompaña

Las tarifas diarias promedio en Miami subieron entre un 3 y un 23% respecto a 2025, con precios que oscilaron entre USD 186,55 y USD 240,33 por noche. El alza responde a una apuesta deliberada: los hoteleros calcularon que podían tolerar menor ocupación si eso significaba sostener precios elevados.

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Esa estrategia se evalúa con el RevPAR —ingresos por habitación disponible—, la métrica que combina ocupación y tarifa promedio en un solo número y que el sector usa para medir el éxito real de un período. Y ahí está el problema: en las primeras 10 noches, el RevPAR en Miami solo creció frente al año anterior en dos ocasiones.

Fort Lauderdale registró caídas del RevPAR en las 10 noches iniciales de la Copa del Mundo, pese al aumento de tarifas (REUTERS/Agustin Marcarian)

La mayor suba fue del 9%, la noche del 15 de junio, pero CoStar no la considera significativa para un evento de esta escala. Esa misma noche, Miami quedó tercera entre las cuatro ciudades que recibieron partidos en ese indicador.

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En Fort Lauderdale, el resultado fue más uniforme y más negativo: el RevPAR cayó en las 10 noches sin excepción.

Alquileres a corto plazo: demanda a la baja, tarifas al alza

Los alquileres de corto plazo replicaron el patrón hotelero. Según AirDNA, los resultados en Miami y Fort Lauderdale la noche del 15 de junio fueron:

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Miami : demanda cayó un 7% interanual; tarifas de reserva subieron un 20%

Fort Lauderdale: demanda cayó un 19% interanual; tarifas de reserva subieron un 12%

En el conjunto de las 10 noches analizadas, la demanda en Miami bajó en 9 de ellas frente al mismo período de 2025, con variaciones de entre -16% y +1%.

Como señal de posible recuperación, AirDNA indicó que los datos de las fases más avanzadas de la fase de grupos deberían mostrar una mejora significativa en el crecimiento de las reservas. Los partidos Brasil contra Escocia y Colombia contra Portugal ya atrajeron más público, y la fase de eliminación directa —en curso al cierre de este artículo— podría modificar el panorama que muestran los datos actuales.

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