Las reservas hoteleras en Miami para el Mundial 2026 se mantienen por debajo de lo esperado a un mes del inicio

Las reservas hoteleras en Miami para la Copa Mundial 2026 permanecen un 24 % por debajo de las previsiones del sector turístico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reservas hoteleras en Miami para la Copa Mundial de Fútbol 2026 permanecen por debajo de las previsiones del sector turístico.

A un mes del partido inaugural, los hoteles registran ocupaciones inferiores a las esperadas, lo que obligó a revisar precios y a ajustar estrategias para atraer visitantes.

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De acuerdo con la firma de análisis inmobiliario CoStar, los hoteles de Miami muestran una tasa promedio de reservas del 24 % para los días de partido y del 20 % para el conjunto del torneo, cifras por debajo de las proyecciones originales de la industria.

La FIFA devolvió bloques de habitaciones reservadas en varios hoteles de la ciudad por la menor demanda, y menos establecimientos firmaron acuerdos de alojamiento de lo que inicialmente se previó.

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El torneo se celebrará por primera vez en Estados Unidos, Canadá y México y había generado expectativas de impulso económico para Miami y el sur de Florida.

La FIFA devolvió bloques de habitaciones a los hoteles de Miami por menor demanda y firmó menos acuerdos de alojamiento de los previstos. (REUTERS/Marco Bello)

A día de hoy, las previsiones de ocupación y tarifas hoteleras se mantienen por debajo de lo estimado por los principales representantes del sector.

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En el caso del Loews Miami Beach Hotel, la mayoría de habitaciones bloqueadas para la Copa ya están ocupadas, pero permanece disponibilidad para partidos, con precios mínimos de USD 419 por noche para el 15 de junio, jornada en la que se enfrentarán Uruguay y Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium.

La bajada de tarifas es generalizada en el sector. Mutluhan Kucuk, director general del Loews, precisó que el hotel redujo sus precios frente a lo proyectado seis meses antes, una medida también adoptada por otros establecimientos en la ciudad.

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Antonio Paz, vicepresidente de la agencia Absolut Sport, puntualizó que la FIFA devuelve bloques de habitaciones a los hoteles asociados y que actualmente se manejan tarifas mucho menores que tres meses atrás.

Pese a estos ajustes, la demanda se mantiene discreta. CoStar reportó que el partido con mayor demanda es el Brasil-Escocia del 24 de junio, con un 31 % de ocupación, seguido del Colombia-Portugal del 27 de junio, con 29 %.

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Hoteles en Miami redujeron tarifas y modificado estrategias comerciales, pero la demanda internacional sigue sin alcanzar las expectativas iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien estos porcentajes superan los del año anterior, hasta el momento la mayoría de plazas hoteleras permanece disponible.

Factores que explican la demanda contenida

Las perspectivas para el turismo internacional, especialmente desde Europa, se vieron afectadas por distintos factores.

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Referentes del sector destacan que países como Inglaterra, Países Bajos y Alemania —emisores tradicionales de aficionados— redujeron significativamente la cantidad de viajeros con respecto a ediciones previas, entre ellas Qatar 2022 y Brasil 2014.

Las principales causas identificadas son el alto costo de las entradas y los desplazamientos internos en Estados Unidos, la incertidumbre sobre políticas migratorias y la percepción de menor hospitalidad del país hacia visitantes internacionales.

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James Rendall, seguidor escocés, declaró que optó por no asistir debido a la localización de los partidos de Escocia, el encarecimiento de los boletos de avión y la inestabilidad política.

Las reservas hoteleras para partidos destacados como Brasil-Escocia y Colombia-Portugal rondan un 31 % y 29 %, aún lejos de la ocupación esperada (Miami Herald)

La reducción de turistas europeos incide también en la caída de reservas de larga estancia. James D’Agostino, gerente de Gale Miami Hotels & Residences, explicó que la estrategia comercial pasó de promover el evento como cita global a centrarse en fechas específicas y ajustar tarifas según la demanda de cada partido.

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Hoteleros y agentes coinciden en que el menor impacto de la Copa en Miami responde a una combinación de tarifas elevadas, devolución de habitaciones por parte de la FIFA y menos llegada de aficionados europeos, además de una percepción de que Estados Unidos es menos acogedor para el turismo internacional en comparación con el pasado.

Evolución de reservas y tarifas para el torneo

Las reservas en Miami muestran un incremento moderado frente a 2025, con una subida proyectada del 3,5 % en junio y del 3,2 % en julio, según CoStar.

La tarifa diaria promedio se estima en USD 194,91 en junio y USD 185,40 en julio, lo que implica aumentos de 10 % y 9,6 % respectivamente respecto al año pasado.

A pesar de estos incrementos, más de una cuarta parte de las habitaciones permanece sin reservar para los meses del torneo.

La demanda varía según el partido: los encuentros protagonizados por selecciones como Brasil y Portugal despiertan mayor interés, reflejando tarifas superiores y más ocupación en hoteles como el Loews y el InterContinental Miami.

El sector hotelero de Miami confía en un repunte de reservas de último momento, con expectativas de que la Copa Mundial 2026 impulse la temporada de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, partidos previstos para el inicio y cierre del torneo muestran una demanda menor e incluso descensos frente a 2025.

Comparativa con otras ciudades y expectativas

Miami lidera las tasas de reservas entre las urbes anfitrionas analizadas, aunque el crecimiento resulta discreto y la ocupación dista de los niveles proyectados en un inicio.

En otras sedes, como Atlanta y Nueva York, el panorama es menos alentador: predominan caídas en la mayoría de los días de partido y en la final.

Chantal Wu, directora sénior de análisis de mercado hotelero para el sureste de Estados Unidos, comentó que Miami está entre los mercados con mejor desempeño relativo, aunque el efecto general del torneo en el país se mantiene por debajo de lo proyectado por el sector.

Si bien predomina la percepción de que la Copa del Mundo dejará un beneficio, está claro que sería menor al previsto inicialmente.

El sector hotelero en Miami mantiene la esperanza de un repunte de reservas a última hora, ya que históricamente el volumen de ventas suele crecer cuando se acerca la fecha de cada partido.

D’Agostino, del Gale, señaló que las reservas tienden a incrementarse de forma significativa a 30 días del evento.

Kucuk, del Loews, expresó optimismo sobre la posibilidad de que, aunque no se registre el boom esperado, la temporada de verano sea mejor que la anterior: “Preferimos un verano con el Mundial que uno sin el Mundial”.

La Copa Mundial 2026, con su formato ampliado y organización en varios países, representa una oportunidad para Miami, aunque la magnitud de su impacto turístico dependerá de la evolución de la demanda en las próximas semanas y de la capacidad de la ciudad para atraer visitantes a último momento.