Blake Lively volvió a apuntar contra Justin Baldoni: denuncia tácticas de intimidación y reclama 8 millones de dólares

Los abogados de Blake Lively afirmaron que el fallo deja un precedente contra el uso de demandas como instrumento de intimidación y represalia - (Evan Agostini/Invision/AP)

La reclamación de 8 millones de dólares de Blake Lively contra Justin Baldoni y Wayfarer Studios asciende a $8.035.040,88 por honorarios de abogados y costas.

La petición llegó después de que un juez federal resolviera en junio de 2026 que podía recuperar esos gastos por la contrademanda de $400 millones que Baldoni presentó y que luego quedó desestimada.

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Lively reclama esa suma porque sostiene que la gastó para defenderse de la contrademanda que Baldoni presentó en enero de 2025 contra ella y su esposo Ryan Reynolds, por extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad. Según Deadline, esa acción fue desestimada en junio de 2025 y, más tarde, un juez federal reconoció el derecho de la actriz a pedir el reembolso de esos costos.

Blake Lively reclama 8.035.040,88 dólares a Justin Baldoni y Wayfarer Studios por honorarios de abogados y costas del litigio - (Nicole Rivelli/Sony Pictures vía AP)

Según The Guardian, el escrito presentado el 30 de junio de 2026 solicita $7.495.526,87 en honorarios de abogados y $539.514,01 en costas. The Guardian añadió que esos gastos corresponden al periodo entre enero y junio de 2025, además de una demanda por daños que seguía pendiente cuando las partes alcanzaron un acuerdo en mayo de 2026.

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Deadline informó que la resolución del juez Lewis Liman se apoyó en la Ley para Proteger a las Víctimas de Demandas por Difamación Utilizadas como Arma, una norma californiana introducida en 2023. Esa publicación también señaló que la factura de Lively se presentó dos semanas después de esa decisión.

La reclamación de Blake Lively llegó después de que un juez federal autorizara el reembolso de gastos por la contrademanda de 400 millones de dólares de Justin Baldoni - (Foto AP)

La defensa de Lively acusa a Baldoni de usar el litigio para desgastarla

En un memorando legal de 15 páginas, la defensa de Blake Lively acusó a las partes de Wayfarer de aplicar “tácticas litigiosas de tierra arrasada” para agotar sus recursos, según Deadline.

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El mismo memorando mencionó una campaña de prensa casi diaria para impulsar una demanda que la actriz considera fraudulenta. También denunció pedidos de pruebas amplios e irrelevantes, obstáculos en la obtención de pruebas y la necesidad de solicitar con frecuencia medidas cautelares al tribunal.

El escrito presentado el 30 de junio de 2026 desglosa 7.495.526,87 dólares en honorarios de abogados y 539.514,01 dólares en costas - (Nicole Rivelli/Sony Pictures via AP)

The Guardian citó además otro pasaje del escrito, en el que la defensa sostuvo que la contrademanda buscaba dañar la reputación de Lively y no imponerse en los tribunales. Según ese texto, el objetivo era tomar represalias, intimidar a testigos y medios de comunicación, y disuadir a otras personas de denunciar los hechos.

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Los abogados de Lively, Michael Gottlieb y Esra Hudson, afirmaron en declaraciones recogidas por The Guardian que la decisión advertía a quienes pretendan usar una demanda como instrumento de intimidación. Los mismos letrados dijeron ambos medios que el valor del fallo está en el precedente que deja, la responsabilidad que impone y la protección que ofrece a quienes sufran represalias por decir la verdad.

La defensa de Blake Lively acusó a Justin Baldoni y a Wayfarer de aplicar tácticas litigiosas para desgastarla, obstaculizar pruebas e impulsar una campaña de prensa - (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP, Archivo)

Qué sigue en la disputa judicial entre Lively, Baldoni y Wayfarer

El conflicto mantiene varios frentes abiertos. The Guardian señaló que Lively presentó una denuncia inicial por acoso sexual en diciembre de 2024, mientras Deadline precisó que fue una denuncia por acoso y represalias ante el Departamento de Derechos Civiles de California a finales de 2024.

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Ambas publicaciones coincidieron en que Lively y Baldoni alcanzaron un acuerdo en mayo de 2026. Deadline recordó además que el juez permitió al equipo legal de Baldoni presentar una demanda enmendada, pero que finalmente no lo hizo.

La disputa judicial entre Blake Lively, Justin Baldoni y Wayfarer mantiene abierto el frente con aseguradoras y fija el 13 de julio como plazo para aceptar o impugnar el monto reclamado - REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Entre los asuntos pendientes, Deadline situó la demanda separada de Wayfarer Studios contra sus aseguradoras por la cobertura de pagos vinculados al litigio. Esa causa incluye a New York Marine and General Insurance Company, QBE Insurance Corporation y suscriptores de Lloyd’s, y sigue su curso en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

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El 25 de junio, varias aseguradoras pidieron que se desestimaran las reclamaciones de Baldoni y Wayfarer, mientras la productora presentó una moción para exigir explicaciones o pagos. En el litigio principal, Baldoni y Wayfarer tienen hasta el 13 de julio para aceptar el monto reclamado por Lively o impugnarlo ante el tribunal.