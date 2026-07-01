Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales

Vista general del horizonte de Doha, Qatar, 29 de junio de 2026 REUTERS/Bassam Masoud

Estados Unidos e Irán concluyeron el miércoles en Doha una ronda de conversaciones indirectas sin señales de avance hacia una paz duradera. Los negociadores dedicaron dos jornadas al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y a los incentivos financieros para Teherán, pilares del memorando firmado en junio, en lugar de abordar los temas más complejos que ese marco debía habilitar.

Fuentes con conocimiento directo señalaron que el programa nuclear iraní, motivo original del conflicto que Washington inició en febrero, no formó parte de la agenda de esta ronda. El vicepresidente JD Vance admitió que ese punto se abordará “más adelante” y dijo que Washington evaluará a Irán “por sus acciones, no por su retórica”.

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Desde Washington, Trump dijo que ambas partes avanzaban en límites al programa atómico y que “la desnuclearización de Irán avanza bien”, sin dar detalles. Según las fuentes, ese asunto no se discutió en las sesiones de Doha.

Las delegaciones no mantuvieron contacto directo, sino que interactuaron por separado con mediadores de Qatar y Pakistán, formato sostenido desde las primeras negociaciones en Suiza. El yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff, presentados por la Casa Blanca como contactos “de alto nivel”, no participaron de las sesiones, aunque se reunieron el martes con el primer ministro catarí.

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El viceministro iraní Kazem Gharibabadi encabezó la delegación de Teherán y confirmó el cierre de las conversaciones sin precisar si se habían acercado posiciones. Según explicó, las partes acordaron un canal de emergencia para violaciones del memorando y discutieron el uso de fondos congelados en Qatar.

Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 29 de junio de 2026 REUTERS/Stringer

El trasfondo se remonta al 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán a gran escala y mataron al líder supremo Ali Khamenei y al negociador Ali Larijani. Tras meses de choques y treguas parciales, Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, firmaron el 17 de junio un memorando que contempla el fin del conflicto en Líbano, el paso seguro por Ormuz y el fin de sanciones.

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Ese acuerdo establece que Irán hará “los mejores esfuerzos” para garantizar el paso libre de peaje durante sesenta días, mientras se negocia un pacto definitivo. Teherán reiteró que, vencido ese plazo a mediados de agosto, cobrará tarifas por el uso de la vía, postura que Washington rechaza por entender que un paso internacional exige el aval de los países del Golfo.

El control del estrecho sigue siendo el punto más disputado. Dos fuentes iraníes señalaron que Teherán busca reconocimiento internacional de su autoridad sobre la vía, incluso por la fuerza. El fin de semana previo, ambos países intercambiaron ataques tras un asalto iraní a un buque de carga, episodio que reactivó los temores a una escalada.

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Pese a ello, Trump descartó una guerra abierta y sostuvo que las partes “han recorrido un largo camino”. Sus dichos coincidieron con una caída del petróleo: el Brent retrocedió 1,9%, a 71,57 dólares, y el West Texas Intermediate bajó 1,3%, a 68,58, mínimo de varios meses. Los analistas revisaron a la baja sus proyecciones por primera vez desde el inicio de la guerra.

La normalización del tráfico marítimo sigue parcial. La agencia estatal iraní informó el miércoles que un buque portacontenedores encalló fuera de la ruta designada. “Ormuz continúa reabriéndose, pero de forma irregular, impredecible y poco transparente”, advirtió Vandana Hari, de Vanda Insights.

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Varios países europeos ofrecieron colaborar en el despeje de minas, aunque el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, descartó la participación de su país por la falta de disposición iraní para cooperar. La Organización Marítima Internacional contabilizaba, al 30 de junio, 49 incidentes confirmados en Ormuz y otras zonas de Oriente Próximo desde el inicio del conflicto.

La sucesión de rondas sin resultados sugiere que, a dos semanas del plazo de junio, un colapso del memorando resulta, al menos, tan plausible como su eventual consolidación.

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