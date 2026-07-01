Tecno

Bicicletas eléctricas: por qué cada vez más personas las eligen para reemplazar el automóvil

La combinación de asistencia al pedaleo, mayor autonomía y comodidad está impulsando un cambio en la forma de desplazarse por zonas urbanas

Guardar
Google icon
Adolescente en bicicleta eléctrica blanca con casco turquesa, moviéndose en una calle urbana flanqueada por varios autos estacionados y edificios al fondo.
Las bicicletas eléctricas aparecen como alternativa al auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bicicletas eléctricas continúan ganando terreno como una alternativa de movilidad urbana al automóvil y al transporte público. Su capacidad para facilitar los desplazamientos en ciudades con pendientes pronunciadas, reducir el esfuerzo físico y ampliar las posibilidades de uso diario está cambiando la percepción de quienes antes las consideraban una opción únicamente para quienes querían evitar pedalear.

Más allá de la asistencia eléctrica, estos vehículos están permitiendo que más personas incorporen la bicicleta a su rutina, ya sea para ir al trabajo, hacer compras o realizar paseos familiares. La asistencia del motor ayuda a superar uno de los principales obstáculos del ciclismo urbano: las largas distancias y las cuestas, sin eliminar por completo la actividad física.

PUBLICIDAD

En ciudades con una geografía exigente, como Seattle, donde las pendientes forman parte del paisaje cotidiano, este tipo de bicicletas se ha convertido en una solución práctica para quienes buscan desplazarse sin depender del automóvil.

Adolescente en bicicleta eléctrica gris en una calle concurrida. Viste camiseta azul, jeans, mochila, auriculares. Fondo urbano borroso de personas y vehículos.
Las bicicletas eléctricas son cada vez más usada para el transporte urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asistencia eléctrica cambia la experiencia de conducción

A diferencia de una motocicleta eléctrica, una bicicleta eléctrica mantiene el pedaleo como parte de la experiencia. El motor entra en funcionamiento para complementar el esfuerzo del ciclista, especialmente durante las subidas o cuando se transporta peso adicional.

PUBLICIDAD

Esto permite recorrer trayectos más largos con menor desgaste físico y llegar al destino sin el nivel de agotamiento que suele producir una bicicleta convencional en recorridos exigentes.

Para muchas personas, esa diferencia resulta suficiente para convertir la bicicleta en un medio de transporte cotidiano.

Adolescente con casco negro y sudadera amarilla pedalea una e-bike gris en una calle urbana con edificios de ladrillo y vehículos.
La intención de la bicicletas eléctricas no es reemplazar el pedaleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción que facilita los paseos familiares

Uno de los beneficios más destacados es la posibilidad de transportar niños o carga con mayor facilidad. Remolques infantiles, sillas para niños y cestas de gran capacidad incrementan considerablemente el peso que debe mover el ciclista.

En una bicicleta convencional, ese esfuerzo puede hacer inviables algunos recorridos, especialmente si incluyen pendientes pronunciadas. La asistencia eléctrica reduce esa dificultad y permite realizar trayectos que antes resultaban demasiado exigentes.

Esto amplía las posibilidades para realizar paseos familiares o utilizar la bicicleta como parte de las actividades diarias.

Más personas pueden utilizar la bicicleta

El crecimiento de las bicicletas eléctricas también está relacionado con la accesibilidad. Al disminuir la exigencia física, personas con diferentes niveles de condición física, adultos mayores o quienes se recuperan de lesiones pueden volver a utilizar la bicicleta como medio de transporte o recreación.

Las bicicletas eléctricas combinan el pedaleo con un motor eléctrico.
Las bicicletas eléctricas combinan el pedaleo con un motor eléctrico.

Esto contribuye a que un mayor número de usuarios considere el ciclismo como una alternativa real para desplazarse por la ciudad.

En lugar de reemplazar completamente a la bicicleta tradicional, ambos formatos pueden coexistir según las necesidades de cada recorrido.

Del automóvil a la bicicleta

Uno de los principales cambios observados entre los usuarios de bicicletas eléctricas es que muchos viajes dejan de realizarse en automóvil. Las compras del supermercado, los desplazamientos al trabajo o las visitas a distintos puntos de la ciudad pasan a efectuarse sobre dos ruedas.

Gracias a la incorporación de accesorios como alforjas y cestas delanteras, también es posible transportar objetos voluminosos sin mayores dificultades.

Este cambio contribuye a reducir el tráfico urbano y las emisiones asociadas al uso de vehículos motorizados.

Interior de una tienda moderna exhibiendo diversas filas de scooters eléctricos, bicicletas eléctricas y motos eléctricas, con cascos y pantallas de fondo.
Las bicicletas eléctricas son cada vez más usadas para desplazarse por la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia que sigue creciendo

El auge de las bicicletas eléctricas responde tanto a los avances tecnológicos como al interés por formas de movilidad más sostenibles. Las baterías actuales ofrecen una mayor autonomía y los motores son más eficientes que hace algunos años, lo que facilita su adopción por parte de nuevos usuarios.

Además, numerosas ciudades están ampliando la infraestructura ciclista mediante ciclovías y estacionamientos específicos para bicicletas, favoreciendo su utilización diaria.

Cambia la percepción sobre el esfuerzo físico

Uno de los prejuicios más frecuentes hacia las bicicletas eléctricas consiste en pensar que eliminan completamente el ejercicio.

Sin embargo, distintos estudios han mostrado que sus usuarios siguen realizando actividad física, aunque con una intensidad menor que quienes utilizan bicicletas convencionales.

La principal diferencia radica en que la asistencia eléctrica permite realizar recorridos más largos o más frecuentes sin que el esfuerzo represente una barrera.

Las bicicletas eléctricas eyudan a las personas que no pueden hacer tanto esfuerzo físico.
Las bicicletas eléctricas eyudan a las personas que no pueden hacer tanto esfuerzo físico.

Como consecuencia, muchas personas terminan utilizando la bicicleta con mayor regularidad que antes.

Una alternativa que amplía las opciones de movilidad

Las bicicletas eléctricas no buscan sustituir completamente a las bicicletas tradicionales.

En muchos casos funcionan como una opción complementaria para determinados trayectos, especialmente aquellos que implican transportar carga, recorrer largas distancias o enfrentar desniveles importantes.

Su creciente popularidad refleja un cambio en la forma en que muchas personas entienden la movilidad urbana: no se trata únicamente de llegar al destino, sino de hacerlo de una manera más cómoda, eficiente y sostenible.

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y el aumento de la infraestructura para ciclistas, todo apunta a que las bicicletas eléctricas seguirán consolidándose como una de las principales alternativas para reducir la dependencia del automóvil en las ciudades.

Temas Relacionados

Bicicletas eléctricasAutosCiclismoLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inglaterra vs. Congo en el Mundial 2026: por qué no debes ver el partido en Pelota Libre o Roja Directa

Las aplicaciones piratas contienen malware que pueden infectar el dispositivo y permitir que extraños roben datos privados y vigilen los movimientos

Inglaterra vs. Congo en el Mundial 2026: por qué no debes ver el partido en Pelota Libre o Roja Directa

La barra de tareas de Windows 11 será más fácil de usar con estos dos cambios que planea Microsoft

La nueva personalización busca liberar espacio útil en pantalla, sobre todo en portátiles y dispositivos pequeños

La barra de tareas de Windows 11 será más fácil de usar con estos dos cambios que planea Microsoft

Conoce a Figure 03, el robot humanoide que ayuda a fabricar carros en BMW

Este robot tiene el tamaño de una persona adulta y sus manos le permiten manipular piezas de carrocería

Conoce a Figure 03, el robot humanoide que ayuda a fabricar carros en BMW

Últimas horas para conseguir gratis una aventura narrativa en Steam: cómo reclamarlo

La trama explora versiones distintas de un mismo pasado mediante un vínculo sobrenatural, con foco en familia y secretos

Últimas horas para conseguir gratis una aventura narrativa en Steam: cómo reclamarlo

Los tres atributos que debes buscar en la batería de tu próximo celular, según HONOR

La tendencia combina baterías de mayor tamaño, optimización del sistema y cargas más eficientes, con foco en seguridad y vida útil

Los tres atributos que debes buscar en la batería de tu próximo celular, según HONOR

DEPORTES

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Euforia en Francia tras la goleada a Suecia en el Mundial: “favoritos”, “exhibición” y “potencial muy alto”

“Problemas con esposas y familias”: el escándalo que se desató en Alemania tras la eliminación contra Paraguay del Mundial

Cómo se fabrican los balones que se utilizan en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y qué controles deben superar

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de Ecuador tras ser eliminado por México en el Mundial: “Los resultados mandan”

TELESHOW

Criticaron a Manu Urcera por opinar sobre la belleza de las mujeres y Nicole Neumann lo defendió: “Lo hacen todos”

Criticaron a Manu Urcera por opinar sobre la belleza de las mujeres y Nicole Neumann lo defendió: “Lo hacen todos”

La Joaqui contó cómo cambió su vida gracias a una enseñanza de Cazzu: “Yo era una persona muy tonta”

Oriana Sabatini lanzó una pregunta a sus seguidores y la respuesta de Paulo Dybala causó furor: “Hacelo por favor”

Gran Hermano frenó el emotivo reencuentro de Yanina Zilli y su hijo con una firme advertencia

Las vacaciones en velero de Valeria Mazza por el Mediterráneo oriental “Celebrando con familia y amigos”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz advierte en el Mercosur riesgos para la democracia y posible “Primavera Árabe” en la región

Rodrigo Paz advierte en el Mercosur riesgos para la democracia y posible “Primavera Árabe” en la región

Fortuna, sanciones y una larga lista de enemigos: quién es el oligarca ucraniano atacado en Mónaco

Las monedas antiguas de ₡5, ₡10 y ₡25 dejan de ser válidas en comercios desde este 1 de julio en Costa Rica

La asociación Poder Ciudadano inicia el 4 de julio la recolección de firmas para una reforma judicial en Guatemala

Del sol abrasador a las tormentas: el brusco giro del clima que vivirá Panamá