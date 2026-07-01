Nueva York activa el plan de emergencia ante una ola de calor con máximas cercanas a 40°C

Nueva York activó su plan de emergencia por calor ante una ola que podría llevar a Central Park a 38°C por primera vez en 13 años (REUTERS/Eduardo Munoz)

Nueva York activa su plan de emergencia por calor ante una ola que podría convertir al jueves en el primer día de 38°C (100°F) registrado en Central Park en 13 años.

El alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció el martes una respuesta interagencial coordinada en los cinco distritos de la ciudad. Las temperaturas comenzarán a escalar el miércoles, alcanzarán un índice térmico de hasta 43°C (109°F) el viernes y se mantendrán en niveles extremos durante el fin de semana del 4 de julio.

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Qué es el índice térmico y por qué importa

La temperatura real y el índice de calor —o heat index— son dos cifras distintas. La primera mide el aire; la segunda combina temperatura y humedad para reflejar cómo lo percibe el cuerpo humano.

Con humedad alta, el cuerpo pierde capacidad de enfriarse mediante la transpiración. Por eso el índice térmico puede superar ampliamente a la temperatura registrada y representar un riesgo mayor para la salud.

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El índice térmico combina temperatura y humedad y puede representar un riesgo mayor para la salud que la temperatura real durante la ola de calor en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

Para este episodio, el pronóstico prevé temperaturas reales de alrededor de 38°C (100°F) el jueves, con índices que oscilarán entre 39°C (103°F) y 42°C (108°F).

Las nuevas iniciativas que se activan por primera vez

El plan incluye medidas que la administración Mamdani lanza por primera vez. Según el comunicado oficial de la Oficina del Alcalde:

Furgonetas COOL (Cooling Outreach On-Location): 15 unidades móviles de NYC Health + Hospitals , cada una con un enfermero registrado o especialista de enfermería. Distribuyen agua, electrolitos, protector solar y toallas frías, realizan controles clínicos de hipertermia y trasladan a personas en necesidad a centros de enfriamiento o instalaciones médicas.

Controles domiciliarios COOL : equipos médicos —paramédicos y enfermeros especializados— que visitarán a adultos mayores en sus hogares para evaluar su estado y conectarlos con recursos de alivio térmico.

Kioscos LinkNYC : más de 2.200 terminales digitales de acceso público distribuidas por la ciudad mostrarán, a partir del miércoles, indicaciones en tiempo real hacia el centro de enfriamiento más cercano en un radio de 10 minutos a pie. Los kioscos LinkNYC son puntos de conectividad gratuita instalados en las veredas de Nueva York que ofrecen Wi-Fi, carga de dispositivos y llamadas telefónicas sin costo.

Estaciones de enfriamiento pop-up: la expansión de puntos al aire libre con ventiladores de nebulización, agua fría y toallas refrescantes, dirigidos especialmente a vendedores ambulantes, repartidores y jornaleros.

“Estamos ante lo que podría ser el segundo día más caluroso en la historia de Nueva York en más de una década, y el gobierno de la ciudad está tomando medidas para mantener a todos los neoyorquinos en interiores, frescos y seguros”, declaró Mamdani según el comunicado oficial.

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Centros de enfriamiento: dónde ir y cómo encontrarlos

Desde el miércoles, cientos de centros de enfriamiento gratuitos abrirán sus puertas en los cinco distritos. Los recursos disponibles para localizarlos son:

Llamar al 311

Consultar el Cool Options Map en nyc.gov/beattheheat

Buscar indicaciones en los kioscos LinkNYC más cercanos

Entre los espacios habilitados figuran hospitales públicos, bibliotecas, centros para adultos mayores, escuelas públicas, el Centro Javits y la sede de la Gestión de Emergencias de Nueva York. Estos últimos tres funcionarán como centros de enfriamiento de 11 a.m. a 11 p.m. entre el 3 y el 5 de julio. El mapa también señala ubicaciones accesibles para personas con movilidad reducida y lugares que admiten mascotas.

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“El calor es un asesino silencioso, por eso la ciudad está activando el Plan de Emergencia por Calor”, afirmó la comisionada de Gestión de Emergencias Christina Farrell. “Cientos de centros de enfriamiento estarán abiertos en los cinco distritos para que todos tengan acceso a un lugar fresco y seguro”.

Protección para las poblaciones más vulnerables

El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar activará el protocolo Código Rojo entre el mediodía y las 8 p.m. durante todos los días con alerta de calor. Los equipos de alcance distribuirán agua y suministros esenciales. Quien vea a una persona en situación de calle que pueda necesitar ayuda debe llamar al 311.

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Cientos de centros de enfriamiento gratuitos abrirán en los cinco distritos y podrán ubicarse a través del 311, el Cool Options Map y los kioscos LinkNYC (REUTERS/Eduardo Munoz)

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador notificará a cerca de 46.000 negocios en 46 industrias distintas sobre los riesgos del calor extremo y recordará a los empleadores que la mayoría de los trabajadores en Nueva York puede usar tiempo libre protegido para tratar enfermedades relacionadas con el calor, según la legislación laboral local.

Recomendaciones de salud y señales de alarma

Las autoridades urgen a todos los neoyorquinos a:

Mantenerse hidratados y limitar la actividad al aire libre en las horas de mayor calor

Buscar espacios con aire acondicionado siempre que sea posible

Verificar el estado de vecinos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas

No dejar nunca a niños, adultos ni mascotas dentro de vehículos

Llame al 911 de inmediato si usted u otra persona presenta alguna de estas señales:

Piel caliente y seca

Dificultad para respirar

Latidos acelerados

Confusión o desorientación

Mareos, náuseas o vómitos

Para recibir alertas en tiempo real, la ciudad recomienda inscribirse en Notify NYC enviando el mensaje NOTIFYNYC al 692-692.

Las playas públicas permanecen abiertas con guardavidas de 10 a.m. a 6 p.m., y las piscinas municipales funcionarán de 11 a.m. a 8 p.m. durante la emergencia. Los adultos mayores de 18 años pueden retirar gratuitamente un adaptador para hidrantes en su cuartel de bomberos más cercano, con identificación válida.

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