Chicago sube el salario mínimo a USD 17,05 por hora y aplaza la mejora para quienes reciben propinas

Un nuevo piso salarial redefine las condiciones laborales para miles de empleados urbanos este verano (REUTERS/John Gress/File Photo)

El primero de julio entra en vigor un aumento del salario mínimo en Chicago, una medida que eleva la tarifa base a USD 17,05 por hora para la mayoría de los trabajadores en la ciudad.

El nuevo piso salarial, que se aplica a empresas con al menos cuatro empleados, representa una actualización que no logra equiparar la inflación anual y deja en evidencia las tensiones entre autoridades, empresarios y sindicatos.

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La decisión de posponer los incrementos más significativos para quienes reciben propinas generó reacciones encontradas y pone el foco sobre el futuro del sector gastronómico local.

Restaurantes y bares enfrentan desafíos financieros por la postergación de aumentos para parte de su personal (REUTERS/Jim Vondruska)

Cambios en la estructura salarial y sectores alcanzados

De acuerdo con el Chicago Tribune, la nueva tarifa impacta principalmente a quienes trabajan para empleadores con plantillas de cuatro o más personas. La medida deja fuera a trabajadores con propinas, como camareros y bartenders, quienes seguirán percibiendo una tarifa base inferior.

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Estos empleados solo pueden cobrar menos de la tarifa general si sus propinas completan el ingreso hasta alcanzar el mínimo requerido.

El ajuste establece que:

El salario mínimo para trabajadores sin propinas pasa de USD 16,60 a USD 17,05 por hora .

Para trabajadores domésticos , el nuevo piso salarial de USD 17,05 por hora será obligatorio, sin importar el tamaño del empleador.

El aumento no iguala el índice de inflación anual, que fue del 4,2% según los datos oficiales.

Quienes dependen de las propinas deberán esperar varios años para acceder a mejoras salariales sustanciales (REUTERS/Jim Vondruska)

La actualización del salario mínimo en Chicago se realiza cada verano bajo una fórmula que contempla el 2,5% o la inflación, adoptando siempre el valor menor. Así lo indicó el Chicago Tribune, donde también se precisó que este año el incremento quedó por debajo del ritmo inflacionario.

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La estructura excluye a los trabajadores con propinas, quienes mantendrán una tarifa base de USD 12,96 por hora, apenas superior a los USD 12,62 anteriores. Este aumento marginal refleja la suspensión de los incrementos previstos, una decisión tomada por el Concejo Municipal ante la presión de la industria gastronómica.

Entre los argumentos esgrimidos, representantes del sector empresarial aseguraron que los incrementos completos pondrían en riesgo la estabilidad financiera de restaurantes y bares, algo que fue apoyado por la mayoría de los concejales durante las discusiones de este año.

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El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, vetó una propuesta para eliminar los aumentos escalonados, pero el cuerpo legislativo finalmente aprobó un nuevo esquema que retrasa los aumentos más importantes hasta 2028 para grandes restaurantes y hasta 2030 en el caso de los pequeños.

El alcalde defendió la actualización del salario, en medio de un intenso debate con empresarios y sindicatos (REUTERS/Jim Vondruska)

El impacto en el condado de Cook y el resto de Illinois

El alcance de la medida no se limita solo a la ciudad. En el condado de Cook, el salario mínimo también se incrementa a USD 15,40 por hora para la mayoría de los trabajadores y a USD 9,25 para quienes reciben propinas. Esta actualización fue confirmada por el Chicago Tribune, que también aclaró que no todas las municipalidades del condado están obligadas a seguir la ordenanza, debido a que cada una puede establecer su propia regulación.

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Actualmente, varias localidades dentro del condado sí aplican la nueva normativa, entre las que se encuentran:

Barrington Hills

Berwyn

Countryside

Deerfield

Dolton

Evanston

Glencoe

Kenilworth

McCook

Northfield

Oak Brook

Oak Park

Phoenix

Skokie

University Park

Western Springs

Wilmette

Winnetka

Varios municipios del área metropolitana adoptan la nueva norma, mientras el salario mínimo estatal permanece sin cambios (@Devodare_Chicago)

Fuera del condado de Cook, el salario mínimo estatal en Illinois se mantiene en USD 15 por hora para quienes no reciben propinas y en USD 9 para los empleados con propinas.

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Según información de Chicago Tribune, no se registraron aumentos estatales adicionales desde el 1 de enero de 2025.

La coyuntura salarial en Chicago y su área metropolitana exhibe la búsqueda de equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores, la viabilidad de las empresas y la capacidad de las autoridades para implementar políticas públicas adaptadas a las necesidades de la economía local.

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