Estados Unidos

Ron DeSantis afirma que no liderará la campaña por la propuesta de enmienda a los impuestos a la propiedad en Florida

El gobernador dijo que votará a favor, pero mantendrá distancia de la promoción pública tras los cambios legislativos

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Ron DeSantis dijo que no encabezará la campaña por la enmienda sobre impuestos a la propiedad que irá a la boleta electoral en Florida (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)
Ron DeSantis dijo que no encabezará la campaña por la enmienda sobre impuestos a la propiedad que irá a la boleta electoral en Florida (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el lunes que no encabezará la campaña por la enmienda sobre impuestos a la propiedad que llegará a la boleta electoral, una decisión que limita el apoyo político de una propuesta que necesita al menos 60% de los votos para convertirse en ley y que la Legislatura modificó respecto de su plan original, según informó Miami Herald, diario de Florida.

De acuerdo con ese diario, DeSantis sostuvo en una conferencia de prensa en Tampa que el texto aprobado no refleja la iniciativa que él había impulsado durante el último año. Afirmó que votará a favor de la medida.

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“Lo que hizo la Legislatura no fue mi propuesta”, dijo el gobernador. “Teníamos una propuesta, y sentí la obligación, si esta se sometía a votación, de liderar la iniciativa”.

DeSantis agregó que no pondrá su capital político al servicio de la campaña como habría hecho con su propia versión. “Si alguien me pidiera que hiciera algo, no diría que no lo haría”, dijo. “Pero en cuanto a liderar el proyecto, en cuanto a decir: ‘Aquí vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer todo aquello’, pues no lo haría”.

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La Legislatura dejó afuera los impuestos destinados a las escuelas

La Legislatura de Florida amplió la exención, pero dejó afuera los impuestos a la propiedad destinados a las escuelas públicas y otras funciones locales (REUTERS/Evelyn Hockstein)
La Legislatura de Florida amplió la exención, pero dejó afuera los impuestos a la propiedad destinados a las escuelas públicas y otras funciones locales (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La diferencia entre ambas versiones está en el alcance del alivio fiscal. El plan del gobernador elevaba la exención para viviendas principales a USD 250.000, desde el límite actual de USD 50.000, con el objetivo de reducir el valor imponible de las propiedades ocupadas por sus dueños.

La enmienda aprobada por la Legislatura también amplía esa exención, pero excluye de la reducción o eventual eliminación los impuestos sobre la propiedad que financian las escuelas públicas y otros rubros vinculados a funciones locales, consignó Florida Trend, revista especializada, al reproducir un artículo de Florida Phoenix, medio estatal.

Esa exclusión fue defendida durante la sesión especial por el senador Jay Trumbull, republicano de Panama City.

“Personalmente, no puedo apoyar la eliminación de miles de millones de dólares de la educación pública en la actualidad”, dijo Trumbull durante el debate legislativo, citado por Tampa Bay Times, diario de Florida. Ese cambio volvió la medida más aceptable para el electorado.

Esa misma cobertura indicó que organizaciones de gobiernos locales, como la Florida Association of Counties y la Florida League of Cities, expresaron reparos sobre el impacto de la iniciativa.

El giro del gobernador contrasta con su discurso de los últimos meses. DeSantis había promovido en entrevistas con Fox News, cadena de noticias, conferencias de prensa y actos públicos la idea de eliminar o reducir los impuestos a la propiedad de los floridanos mediante una enmienda constitucional, según Miami Herald.

El diario señaló que el mandatario mantuvo en reserva los detalles de su propuesta hasta el mes pasado. Eso dejó a los legisladores con apenas unos días para revisarla antes de una sesión extraordinaria convocada con urgencia.

La enmienda ya enfrenta oposición organizada

Ron DeSantis, un hombre caucásico de cabello castaño, traje azul marino y corbata de puntos azules, habla en un podio con un micrófono, gesticulando. Fondo rojo y verde
La enmienda sobre impuestos a la propiedad ya enfrenta oposición organizada de activistas antitributarios, funcionarios locales y un nuevo comité creado para bloquearla (Reuters)

La propuesta que sí irá a votación ya encuentra resistencia desde distintos frentes. Activistas antitributarios y funcionarios de gobiernos locales se han manifestado en contra, y la semana pasada se creó un nuevo comité con el objetivo de bloquearla, de acuerdo con Miami Herald.

Desde que la Legislatura tomó su decisión, DeSantis apenas había hablado públicamente sobre la enmienda. El lunes reconoció que no sabe si la versión aprobada logrará el respaldo necesario en las urnas.

“Creo que la mayoría de la gente lo apoyará”, dijo. “Pero no lo sé con certeza”. “Sé que el nuestro habría sido aprobado porque investigamos mucho sobre cómo estructurarlo y cómo llevarlo a cabo”.

El gobernador también calificó su propuesta como “histórica”, aunque no explicó en qué se basaba esa definición.

El resumen de la enmienda en la boleta electoral afirma que exige la “eliminación total” de los impuestos a la propiedad, pero el texto efectivo de la medida no lo establece.

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