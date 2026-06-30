Estados Unidos

Pese al pacto firmado con Estados Unidos, Irán insiste en controlar Ormuz y pone en peligro la tregua en Medio Oriente

El régimen chiíta negocia un acuerdo comercial con Omán para aplicar un peaje a todos los barcos que transiten el Estrecho, aunque se había comprometido con la administración Trump a permitir la libre navegación por el golfo Pérsico

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS/Thaier Al-Sudani/Archivo)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (REUTERS/Thaier Al-Sudani/Archivo)

(Desde Washington, Estados Unidos) Irán desconoce su acuerdo diplomático con Estados Unidos respecto a la libre navegación del estrecho de Ormuz, y Donald Trump no descarta terminar con la tregua de 60 días pactada con el régimen chiíta.

El punto 5 del Memorando de Entendimiento (MOU) firmado por Washington y Teherán es lineal en su redacción y no permite doble interpretación.

"Al firmar este MOU, la República Islámica de Irán hará arreglos usando sus mejores esfuerzos para el paso seguro de buques comerciales sin cargo durante 60 días solamente desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán, y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará inmediatamente, y considerando la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y militares y el desminado por parte de la República Islámica de Irán será instaurado dentro de 30 días. La República Islámica de Irán llevará a cabo un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Ormuz, en discusión con otros estados ribereños del Golfo Pérsico en línea con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados costeros del Estrecho de Ormuz", sostiene el punto 5 del MOU.

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Donald Trump, presidente de EEUU (REUTERS/Aaron Schwartz)
Donald Trump, presidente de EEUU (REUTERS/Aaron Schwartz)

Sin embargo, Irán afirma que tiene facultades para establecer un régimen de peaje sobre todos los barcos que naveguen por el golfo Pérsico hacia el mar de Oman y viceversa.

En este contexto, una misión técnica iraní viajó ayer a Oman para definir el sistema de peaje que se aplicaría sobre todas las embarcaciones que atraviesen Ormuz.

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Estados Unidos desconfía de Oman y ya presionó para que no cierre ningún acuerdo con el régimen chiíta. Teherán conoce de las presiones de Washington, y si no hay pacto con Oman jugará solo su partida contra la administración republicana.

“La responsabilidad sobre el estrecho recae en la República Islámica de Irán. No existe ninguna otra parte ni Estado involucrado”, advirtió el canciller iraní Abbas Araqchi.

Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán
Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán

Donald Trump no tiene intenciones de clausurar la vía diplomática, y se muestra proclive al diálogo con Irán que languidece con el correr de los días. Ayer anunció que Steve Witkoff -enviado especial para Medio Oriente- y su yerno Jared Kushner volaban a Doha (Qatar) para continuar las conversaciones con el régimen chiíta.

“Irán ha solicitado una reunión. ¡Tendrá lugar mañana (por hoy) en Doha!”, posteó Trump en Truth Social.

Pero la respuesta de Teherán no se hizo esperar.

Esmaeil Baghaei, portavoz del equipo negociador iraní, desmintió al presidente de Estados Unidos. Aseguró que una delegación de Irán llegará Doha recién mañana, que no está previsto un contacto formal con Witkoff y Jared, y que el viaje a Qatar tiene como única finalidad destrabar los fondos bloqueados por la Casa Blanca.

Desde esta perspectiva, Estados Unidos e Irán pareciera que están negociando en la Torre de Babel.

Trump exige que Teherán libere Ormuz y desmantele su programa nuclear, mientras que los negociadores de Mojtaba Khamenei -líder iraní- consideran que el Estrecho les pertenece y reclaman que se descongelen millones de dólares que están en Qatar.

Estrecho de Ormuz, una paso marítimo que Irán pretende controlar para presionar a los Estados Unidos
Estrecho de Ormuz, una paso marítimo que Irán pretende controlar para presionar a los Estados Unidos

Puede ocurrir que Witkoff y Kushner sólo mantengan conversaciones técnicas con los negociadores de Pakistán y Qatar, y que regresen a DC con escasos avances en las conversaciones de fondo con Irán.

Si ello finalmente ocurriera, Trump deberá decidir si mantiene la vigencia del Memorando de Entendimiento que firmó en Versalles hace 13 días, o define una ofensiva militar para recuperar el control sobre Ormuz.

El presidente republicano necesita al Estrecho abierto para que el precio del barril de petróleo no afecte la economía de los Estados Unidos. Hay elecciones de medio término en noviembre, y el valor de la nafta influiría en la intención de voto a favor del partido Demócrata.

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