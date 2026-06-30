El FBI ya incautó 95 drones en el sur de Florida durante las restricciones por el Mundial

El FBI en Miami informó que incautó 95 drones en el sur de Florida durante las restricciones de vuelo por la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

La oficina de FBI en Miami informó que 95 drones fueron incautados en el sur de Florida durante las restricciones temporales de vuelo impuestas por la Copa del Mundo 2026, una medida que busca proteger a los aficionados, los jugadores y la infraestructura crítica alrededor de los eventos oficiales del torneo.

La cifra forma parte de una ofensiva más amplia: más de 500 drones fueron decomisados en el espacio aéreo restringido de las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos desde que comenzó el Mundial, según informó la agencia federal.

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En el caso de Miami, los controles se concentran en las zonas de exclusión aérea establecidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) alrededor del Hard Rock Stadium y del fan fest en Bayfront Park.

La FAA estableció zonas sin drones alrededor del Hard Rock Stadium, Bayfront Park y otros eventos oficiales del Mundial en Miami (REUTERS/Paul Childs)

Según NBC Miami, dos creadores de contenido de la ciudad dijeron que recibieron una visita inesperada de agentes federales después de lanzar un dron desde el balcón de su ático en el centro de Miami, sin saber que estaban operando dentro de un espacio aéreo restringido durante la competencia.

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Las autoridades federales explicaron que los vuelos no autorizados cerca de los partidos y de las actividades oficiales son considerados un riesgo de seguridad. La FAA sostiene que las restricciones están orientadas a garantizar la seguridad de los espectadores y de los futbolistas, mientras que el FBI sumó la prevención de accidentes y la protección de instalaciones sensibles entre las razones del operativo.

Más de 500 drones fueron decomisados en el espacio aéreo restringido de las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos desde el inicio del Mundial 2026 (FBI)

Las zonas restringidas en Miami seguirán activas hasta el 18 de julio

De acuerdo con la FAA, todos los estadios del Mundial 2026 y sus espacios de evento circundantes fueron declarados “zonas sin drones”. Eso implica que despegar, aterrizar o volar un dron sin autorización dentro de esas áreas constituye una violación grave de normas federales y locales.

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En el sur de Florida, las restricciones temporales de vuelo abarcan el entorno del Hard Rock Stadium, el FIFA Fan Festival y otros eventos vinculados al torneo. El área de Bayfront Park permanecerá bajo restricción hasta el 5 de julio, mientras que la del estadio seguirá vigente hasta el 18 de julio, después del partido por el tercer puesto.

El FBI Miami y sus socios en las fuerzas de seguridad dijeron que harán cumplir esas restricciones temporales de vuelo durante los partidos del Mundial en el sur de Florida y durante el Fan Festival.

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Las restricciones temporales de vuelo en Bayfront Park seguirán hasta el 5 de julio y en el área del Hard Rock Stadium hasta el 18 de julio (Reuters/Jeff Romance)

La agencia pidió a los operadores que consulten las limitaciones del espacio aéreo mediante las aplicaciones B4UFLY aprobadas por la FAA o en el sitio oficial tfr.faa.gov antes de hacer despegar un dron.

Brett Skiles, agente especial a cargo de FBI Miami, resumió el objetivo del operativo en una declaración oficial: “El FBI está haciendo cumplir las zonas sin drones en el sur de Florida en apoyo de los partidos de la Copa del Mundo y del Fan Festival”.

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Además agregó: “La seguridad pública es nuestra máxima prioridad. Nuestros agentes y socios seleccionados de las fuerzas del orden tienen autoridad del Departamento de Justicia para usar herramientas especializadas de mitigación para interceptar e incautar drones que violen estas restricciones temporales de vuelo”.

El FBI Miami advirtió que despegar, aterrizar o volar un dron sin autorización en zonas restringidas constituye una violación grave de normas federales y locales (FBI)

Multas que pueden llegar a USD 100.000 y a un año de prisión

La respuesta a la pregunta central para cualquier operador es directa: no se puede volar un dron sin autorización cerca de los eventos del Mundial en Miami, y hacerlo puede terminar en confiscación inmediata del aparato, multas federales y cargos penales.

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Según el FBI y la FAA, las infracciones pueden derivar en sanciones civiles de hasta USD 75.000 por violación, multas penales de hasta USD 100.000 y hasta un año de prisión. La agencia federal también está autorizada a interceptar y decomisar el dron con herramientas de mitigación especializadas.

La FAA señaló que lanzó recientemente la iniciativa Drone Expedited and Targeted Enforcement Response, conocida como DETER, para acelerar la identificación y la aplicación de sanciones por infracciones con drones. Ese sistema será utilizado durante el Mundial para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta en las zonas restringidas.

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Los vuelos no autorizados con drones cerca de los partidos y del Fan Festival son considerados un riesgo para la seguridad pública y la infraestructura crítica (REUTERS/Amanda Perobelli)

La autoridad aeronáutica añadió que incluso los pilotos remotos con experiencia o con autorizaciones aéreas estándar no pueden operar durante las ventanas activas de restricciones temporales alrededor de los eventos de la Copa del Mundo.

El organismo también indicó que las fuerzas federales están facultadas por ley para detectar, seguir y evaluar vuelos no autorizados, y para actuar sobre aeronaves que entren en espacio aéreo restringido mientras preservan pruebas para posibles acciones de cumplimiento.

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