Estados Unidos

El FBI arrestará a quienes vuelen drones cerca de los estadios del Mundial 2026

La agencia reforzó la vigilancia aérea en las sedes del torneo y capacitó a más de 60 fuerzas policiales para ubicar y frenar aeronaves no autorizadas alrededor de partidos y fan zones

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El FBI advierte que arrestará a quienes operen drones cerca de los estadios y zonas de eventos del Mundial de Fútbol 2026 (Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo)
El FBI advierte que arrestará a quienes operen drones cerca de los estadios y zonas de eventos del Mundial de Fútbol 2026 (Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo)

El FBI advierte a los operadores de drones que se mantengan alejados de los estadios y zonas de eventos del Mundial de Fútbol 2026, bajo amenaza de arresto. La agencia completó un programa de entrenamiento con más de 60 organismos policiales locales, estatales y del condado para detectar y neutralizar aeronaves no autorizadas cerca de las sedes del torneo.

El subdirector adjunto del FBI, Christopher Raia, confirmó a NBC News que la agencia no identificó amenazas concretas o creíbles contra el torneo. Aun así, anticipó incidentes: “Van a ir desde un aficionado que tomó de más hasta un ataque terrorista mayor”, dijo.

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Qué puede hacer el FBI con un dron ilegal

La agencia cuenta con cámaras, radares y dispositivos de escucha para detectar drones no autorizados. Una vez identificados, los agentes tienen tres opciones: tomar el control electrónico del aparato, confundirlo para que cambie de rumbo, o derribarlo si las circunstancias lo exigen.

El agente del FBI, Mike Torphy, que dirige el programa de certificación, explicó a NBC News que el entrenamiento apunta primero a desarrollar “criterio” en los oficiales, para que distingan una amenaza real antes de actuar.

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“El espacio aéreo se ha vuelto muy concurrido”, señaló.

El programa de entrenamiento

Más de 60 agencias policiales de los estados y ciudades sede completaron el programa en las instalaciones del FBI en el Redstone Arsenal, en Huntsville, Alabama. El FBI planea seguir dictando clases incluso después de que termine el torneo.

El FBI entrenó a más de 60 organismos policiales para detectar y neutralizar drones no autorizados en las sedes del Mundial 2026 (Europa Press/Contacto/Emily Curiel)
El FBI entrenó a más de 60 organismos policiales para detectar y neutralizar drones no autorizados en las sedes del Mundial 2026 (Europa Press/Contacto/Emily Curiel)

En los ejercicios prácticos, la agencia usó sus propios drones para simular situaciones de intercepción. Una advertencia en voz alta se activaba sobre el piloto infractor: “¡Esto es el FBI! Violaste una zona de vuelo restringido. Aterriza tu dron de inmediato”.

Por qué los drones son un desafío particular

Los drones representan un problema específico para la seguridad porque la tecnología avanza rápido y están disponibles para cualquier persona, según explicó el FBI a NBC News. Pueden cargar tanto una cámara inofensiva como una sustancia peligrosa.

El antecedente más cercano ocurrió el 11 de enero de 2025: un dron no autorizado sobrevoló el M&T Bank Stadium de Baltimore durante un partido de playoffs de la NFL con más de 70.000 espectadores, lo que detuvo el juego por varios minutos, según consignó Commercial UAV News.

Era la segunda vez en dos años que sucedía en ese mismo estadio, y en ambos casos el operador enfrentó cargos federales.

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El FBI señaló que los drones son un desafío para la seguridad porque su tecnología avanza rápido y pueden llevar una cámara o una sustancia peligrosa (Dan Mullan / POOL / AFP)

La Administración Federal de Aviación (FAA) establece restricciones de vuelo alrededor de eventos de alto perfil y limita el uso de drones dentro de un radio determinado. Quien viole esas restricciones enfrenta cargos penales.

La agencia reconoció que no siempre es fácil distinguir a un entusiasta de alguien con intenciones de causar daño.

El mensaje directo a los aficionados con drones

Raia fue explícito con quienes piensen en sobrevolar las sedes para sacar fotos o recorrer los alrededores: “Con toda la capacidad que tenemos ahora, los vamos a encontrar y va a ser un día muy incómodo para ustedes".

Y agregó: “Podrían terminar en la cárcel. Mi consejo, simple y directo: no lo hagan”.

El Mundial más grande de la historia

La FIFA, organización rectora del fútbol mundial, organiza el torneo más grande de su historia en América del Norte, con 48 selecciones en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

El certamen arrancará el 11 de junio con el partido inaugural en Ciudad de México y tendrá su cierre el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey. Se esperan cientos de miles de asistentes en los estadios y en los eventos de transmisión pública.

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