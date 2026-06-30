California exige que restaurantes informen alérgenos en todos sus menús: qué cambia desde julio para clientes y empleados

California exigirá desde el 1 de julio que las grandes cadenas de restaurantes informen por escrito los alérgenos en cada plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de julio, las grandes cadenas de restaurantes de California deberán informar por escrito los alérgenos presentes en cada plato.

La obligación alcanza a locales con 20 o más sucursales y convierte al estado en el primero de Estados Unidos en exigir estas advertencias en menús y plataformas de pedido.

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La medida surge de la ley estatal SB 68 y alcanza a los establecimientos ya comprendidos por la normativa federal de rotulado de menús, es decir, cadenas que operan con el mismo nombre en 20 o más ubicaciones, según informó Fox Business con base en la guía del Departamento de Salud Pública de California.

La exigencia será permanente y modifica los menús impresos y los soportes de venta visibles para el cliente, según la Asociación de Restaurantes de California.

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Qué alérgenos deben informarse

La obligación cubre los nueve alérgenos alimentarios principales reconocidos por la norma: leche, huevos, pescado, crustáceos, frutos secos de árbol, maní, trigo, soja y sésamo.

La ley SB 68 alcanza a restaurantes de California con 20 o más sucursales y convierte al estado en el primero de Estados Unidos en imponer estas advertencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía sanitaria estatal indica que los negocios deben advertir aquellos alérgenos que conocen o que razonablemente deberían conocer que están contenidos en cada producto del menú.

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Los restaurantes podrán cumplir de dos maneras: incluir la información directamente en los menús impresos o facilitarla en formato digital, por ejemplo mediante un código QR que dirija a un menú en línea.

Si eligen esa segunda opción, deberán ofrecer además una alternativa escrita para quienes no puedan acceder a la información electrónicamente, como un menú específico de alérgenos, una tabla, una cuadrícula o un folleto.

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La ley no se aplica a todas las modalidades de venta de alimentos. Quedan exentos los establecimientos móviles compactos, los puestos de comida no permanentes y ciertos especiales de menú por tiempo limitado.

Dónde deberán figurar las advertencias

Además de los menús impresos, la obligación se extiende a los formatos de venta visibles para el cliente y a los canales digitales.

La obligación sobre alérgenos en restaurantes de California será permanente y modificará menús impresos y otros soportes de venta visibles para el cliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Asociación de Restaurantes de California, las advertencias deberán figurar en tableros de menú, carteles de autoservicio, quioscos, sitios web, aplicaciones móviles y plataformas de pedido en línea.

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La guía del Departamento de Salud Pública de California, citada por Fox Business, encuadra la norma dentro de las cadenas ya obligadas por la regulación federal de rotulado de menús, que en general incluye a empresas con el mismo nombre y presencia en 20 o más ubicaciones.

El argumento detrás de la ley

La senadora estatal Caroline Menjivar, demócrata y autora del proyecto, dijo que la iniciativa estuvo motivada en parte por su propia experiencia con alergias alimentarias graves y que busca hacer más seguro comer fuera de casa para millones de californianos.

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Tras la aprobación legislativa del año pasado, afirmó: "California volverá a liderar al país al convertirse en el primer estado en exigir que los alérgenos figuren en los menús de establecimientos de alimentos con 20 locales o más".

Menjivar sostuvo que la ley puede favorecer a los restaurantes al ofrecer mayor certeza a las familias que deben gestionar alergias alimentarias.

La norma incluye nueve alérgenos alimentarios principales: leche, huevos, pescado, crustáceos, frutos secos de árbol, maní, trigo, soja y sésamo (Imagen Ilustrativa Infobae)

"Estas empresas podrán ofrecer a las familias con alergias una garantía adicional única que llevará clientes a sus establecimientos", señaló en una declaración citada por el medio.

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Según la oficina de la legisladora, casi 4 millones de californianos tienen alergias alimentarias potencialmente mortales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman, además, que las alergias alimentarias afectan a casi 8% de los niños del país.

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La Asthma and Allergy Foundation of America copatrocinó la legislación. Su director ejecutivo, Kenneth Mendez, definió la medida como "una situación beneficiosa tanto para las familias de California como para los restaurantes".

Mendez agregó en una declaración que "ADDE promueve una mejor salud pública al crear un entorno que ayudará a reducir la incidencia de reacciones por alergias alimentarias y a fomentar la divulgación de alérgenos alimentarios".

Según publicó Fox Business, los defensores de la norma remarcaron que la Unión Europea exige el etiquetado de alérgenos en restaurantes desde 2014, mientras que en Estados Unidos no existe una obligación nacional comparable.