Mundo

Reino Unido lanza un plan de defensa de 20.000 millones de dólares para modernizar sus fuerzas armadas

Keir Starmer lanzó el paquete en la recta final de su mandato, pero críticos y militares retirados advierten que no alcanza para garantizar la seguridad del país

Guardar
Google icon
La dimisión de John Healey expuso la tensión interna por una financiación que no incorporó el objetivo del 3% del PIB para 2030. (Reuters)
La dimisión de John Healey expuso la tensión interna por una financiación que no incorporó el objetivo del 3% del PIB para 2030. (Reuters)

El primer ministro británico Keir Starmer anunció el martes un Plan de Inversión en Defensa de 15.000 millones de libras (USD 20.000 millones) para modernizar las fuerzas armadas del Reino Unido, centrado en drones, aviones autónomos y submarinos no tripulados.

El plan llega tras meses de tensión interna y luego de que el exministro de Defensa John Healey dimitiera el 11 de junio al considerar insuficiente la financiación prevista frente a las “crecientes amenazas” que enfrenta el país. El objetivo del 3% del PIB para 2030, que Healey reclamaba, no figura en el documento.

PUBLICIDAD

“Cuando el mundo se arma y la agresión aumenta, la mejor manera de evitar la guerra es prepararse para ella”, declaró Starmer ante una audiencia en una empresa de defensa en el sur de Inglaterra.

El paquete eleva el gasto total a casi 300.000 millones de libras (USD 400.000 millones) en cuatro años, con un desembolso anual de 79.000 millones de libras (USD 104.000 millones) para 2029. Las partidas principales destinan 64.000 millones de libras (USD 85.000 millones) a la modernización nuclear, 11.000 millones (USD 14.500 millones) a reservas de armas, 8.000 millones (USD 10.600 millones) al desarrollo de cazas furtivos junto con Japón e Italia, y 5.000 millones (USD 6.600 millones) a drones y armas autónomas.

PUBLICIDAD

El exministro de Defensa John Healey en la planta de drones Tekever en Swindon, septiembre de 2025, meses antes de dimitir por considerar insuficiente el plan de defensa de Starmer. (Reuters)
El exministro de Defensa John Healey en la planta de drones Tekever en Swindon, septiembre de 2025, meses antes de dimitir por considerar insuficiente el plan de defensa de Starmer. (Reuters)

El plan contempla buques híbridos para la Marina Real en lugar de la flota de destructores prevista, que operarán como centros de mando para drones. “La naturaleza misma del conflicto está cambiando ante nuestros ojos”, afirmó Starmer, señalando que las fuerzas ucranianas han destruido la flota rusa del Mar Negro y “detenido el avance de uno de los ejércitos más grandes del mundo”.

BAE Systems, la mayor empresa del sector en el país, respaldó la iniciativa. “El compromiso del gobierno con el aumento del gasto en defensa es vital para mantener las competencias especializadas en nuestra base industrial”, declaró su director ejecutivo, Charles Woodburn.

La cifra queda por debajo de los 28.000 millones de libras (USD 37.000 millones) que habían reclamado los responsables militares. El objetivo del 3% del PIB queda postergado hasta la próxima legislatura, que podría extenderse hasta 2034. Parte del gasto se costea con recortes en proyectos de transporte y energía, y casi un tercio de la financiación adicional deberá resolverse en el Presupuesto de 2026.

“Esto es un recorte de costes encubierto; no es un plan de inversión, son parches”, declaró el comandante retirado de la Marina Real Tom Sharpe. El portavoz conservador de defensa, James Cartlidge, lo describió como “insuficiente y tardío”.

El anuncio llegó mientras Donald Trump presionaba a los aliados de la OTAN y días antes de la cumbre en Turquía, probable última aparición de Starmer en el exterior. (Reuters)
El anuncio llegó mientras Donald Trump presionaba a los aliados de la OTAN y días antes de la cumbre en Turquía, probable última aparición de Starmer en el exterior. (Reuters)

El anuncio llega en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump ha cuestionado el valor de la OTAN y reclamado que los países europeos asuman mayor responsabilidad en su propia seguridad. El secretario general del organismo, Mark Rutte, calificó el plan de “buen paso hacia el logro del 3,5% del PIB destinado a defensa, acordado en La Haya el año pasado”.

La medida se produce días después de que Starmer comunicara su renuncia. Dan Jarvis, quien asumió la cartera de Defensa tras la salida de Healey, trabajó para “perfeccionar y fortalecer” el documento, según el propio primer ministro.

La cumbre de la OTAN en Turquía, los días 7 y 8 de julio, será probablemente su último viaje al extranjero en el cargo. Se prevé que el poder pase el 20 de julio al exalcalde del Gran Mánchester Andy Burnham, quien asumiría también la presión de resolver la financiación pendiente. “Es una base sobre la que sé que mi sucesor construirá”, afirmó Starmer.

(Con información de AP y Reuters)

Temas Relacionados

Keir StarmerReino UnidoGasto en defensaOTAN

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Israel actualizó la Cúpula de Hierro tras la guerra con Irán para enfrentar drones y misiles de crucero

El Ministerio de Defensa anuncia una serie de ensayos exitosos en el sistema antiaéreo, desarrollado junto a la empresa Rafael, mientras el Ejército mantiene tropas en el sur del Líbano y operaciones en Gaza pese a los altos el fuego vigentes

Israel actualizó la Cúpula de Hierro tras la guerra con Irán para enfrentar drones y misiles de crucero

Alemania y Países Bajos asumirán el mando terrestre de la OTAN en Estonia y Letonia y reforzarán la defensa del flanco oriental

La transferencia de mando se realizará pocos días antes de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Ankara

Alemania y Países Bajos asumirán el mando terrestre de la OTAN en Estonia y Letonia y reforzarán la defensa del flanco oriental

El petróleo cierra junio con su mayor desplome mensual desde la pandemia

El barril del Brent acumuló un retroceso superior al 21% y el WTI terminó en USD 69,50, mientras la incertidumbre por los contactos en Doha y la tregua bajo tensión presionó los precios

El petróleo cierra junio con su mayor desplome mensual desde la pandemia

El 75% de los adolescentes en Inglaterra rechaza la prohibición de celulares en las escuelas, según un nuevo informe

La investigación de la University College London, basada en encuestas a alumnos de entre 11 y 18 años, advierte que los jóvenes perciben la medida como un castigo y señala que debilita la confianza con docentes y adultos responsables

El 75% de los adolescentes en Inglaterra rechaza la prohibición de celulares en las escuelas, según un nuevo informe

Netanyahu advirtió que Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano mientras persista la amenaza de Hezbollah

El primer ministro israelí visitó posiciones de las Fuerzas de Defensa en territorio libanés y condicionó cualquier salida al desarme del grupo terrorista

Netanyahu advirtió que Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano mientras persista la amenaza de Hezbollah
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Por qué el romero en tu escritorio mejora la memoria, según investigadores

Equipo USAR Perú: 40 bomberos rescataron a una sobreviviente en Venezuela y continúan la búsqueda

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

INFOBAE AMÉRICA

Impulsadas por remesas y exportaciones, las economías de Centroamérica y República Dominicana registran un crecimiento robusto

Impulsadas por remesas y exportaciones, las economías de Centroamérica y República Dominicana registran un crecimiento robusto

Una gaseosa tras salir viva de la vivienda derrumbada: el relato de Marlene Santana, el mensaje de Nayib Bukele y la búsqueda que no termina

Israel actualizó la Cúpula de Hierro tras la guerra con Irán para enfrentar drones y misiles de crucero

Alemania y Países Bajos asumirán el mando terrestre de la OTAN en Estonia y Letonia y reforzarán la defensa del flanco oriental

El petróleo cierra junio con su mayor desplome mensual desde la pandemia

ENTRETENIMIENTO

La autora de El diario de la princesa habló sobre una posible tercera película: “Estoy 100 % detrás de la propuesta”

La autora de El diario de la princesa habló sobre una posible tercera película: “Estoy 100 % detrás de la propuesta”

Zendaya revela la razón por la que ha mantenido su romance con Tom Holland en privado: “Hemos crecido frente a la gente”

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

Murió Michael Byrne, actor de “Indiana Jones 3” y “Harry Potter”

La reacción de Kristen Stewart ante un hombre en el escenario que desató la polémica en redes