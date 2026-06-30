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Alemania y Países Bajos asumirán el mando terrestre de la OTAN en Estonia y Letonia y reforzarán la defensa del flanco oriental

La transferencia de mando se realizará pocos días antes de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Ankara

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Boris Pistorius, Dilan Yesilgöz, Hanno Pevkur y Raivis Melnis asistieron al acto y resaltaron la trascendencia política y militar del cambio de mando en la OTAN en Estonia y Letonia (Reuters)
Boris Pistorius, Dilan Yesilgöz, Hanno Pevkur y Raivis Melnis asistieron al acto y resaltaron la trascendencia política y militar del cambio de mando en la OTAN en Estonia y Letonia (Reuters)

Alemania y Países Bajos confirmaron que asumirán mañana el mando terrestre de la OTAN en Estonia y Letonia tras una ceremonia militar en la localidad de Valga, en la frontera entre ambos países bálticos. El I Cuerpo Germano-Neerlandés, con sede en Münster, Alemania, tomará el control táctico de las operaciones aliadas en la región del mar Báltico, en un cambio en la estructura de defensa colectiva de la Alianza Atlántica.

La reorganización del dispositivo aliado en el flanco oriental buscará reforzar la capacidad de respuesta y la preparación ante cualquier amenaza, en especial tras el aumento de tensiones en la frontera oriental de Europa.

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Desde el 1 de julio, el I Cuerpo Germano-Neerlandés asumirá la responsabilidad de comandar, en caso de activación de la defensa colectiva, tanto a las fuerzas nacionales como a las aliadas desplegadas en territorio estonio y letón.

El nuevo mando quedará a cargo de la planificación de ejercicios, la coordinación de la integración de refuerzos y la contribución a la defensa regional, mientras Estonia y Letonia mantendrán el control nacional sobre sus propias fuerzas armadas.

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La transferencia de responsabilidades entre el Cuerpo Multinacional Noreste (MNC NE) y el I Cuerpo Germano-Neerlandés, formalizada en la ceremonia de Valga, responde al nuevo Modelo de Fuerzas de la OTAN, orientado a mantener un mayor número de efectivos en alerta y a fortalecer la estructura de mando y la capacidad de combate en el noreste del territorio aliado.

El MNC NE, con sede en Szczecin, Polonia, mantendrá su labor operativa en Polonia y Lituania y dirigirá las actividades de la OTAN a lo largo del corredor de Suwalki y las zonas circundantes.

Durante la ceremonia, el comandante del I Cuerpo Germano-Neerlandés, el teniente general Peter Mirow, afirmó que la nueva estructura permitirá a las fuerzas aliadas prepararse para operar de forma conjunta y garantizar una integración rápida de los refuerzos, si la situación lo requiere.

Peter Mirow, comandante del I Cuerpo Germano-Neerlandés, asumió la dirección táctica en Estonia y Letonia (Reuters)
Peter Mirow, comandante del I Cuerpo Germano-Neerlandés, asumió la dirección táctica en Estonia y Letonia (Reuters)

En la ceremonia participaron Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania; Dilan Yesilgöz, ministra de Defensa de Países Bajos; y el general Ingo Gerhartz, comandante del Mando Conjunto Aliado de Brunssum.

El nuevo cuartel general conjunto dirigirá ejercicios militares y actividades de preparación, además de asumir la defensa de Estonia y Letonia en caso de una agresión por parte de fuerzas rusas.

El comandante de la Fuerza Terrestre Aliada de la OTAN, el general estadounidense Christopher Donahue, sostuvo que Europa asume ahora más responsabilidad en su propia defensa que en cualquier momento de los últimos 35 años y señaló la importancia del cambio en el contexto de una mayor cooperación y autonomía regional.

La creación de este mando conjunto se integra en una estrategia más amplia de la OTAN para reforzar el Báltico mediante una cooperación aliada más estrecha y una reducción de los tiempos de respuesta ante incidentes sospechosos en el mar Báltico. Según el balance difundido, las fuerzas de la OTAN redujeron el tiempo de reacción ante este tipo de situaciones, pasando de 17 horas a una hora.

La transferencia de mando se realizará pocos días antes de la cumbre anual de la OTAN, prevista para el 7 y 8 de julio en Ankara. Se espera que los líderes de la Alianza anuncien nuevos contratos de defensa por decenas de miles de millones de dólares y reiteren su compromiso de apoyo a largo plazo a Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anticipó que la cumbre serviría para fortalecer la unidad aliada y responder a los desafíos actuales de seguridad en Europa.

Rutte previó el anuncio de nuevos contratos de defensa en el encuentro de Ankara (Reuters)
Rutte previó el anuncio de nuevos contratos de defensa en el encuentro de Ankara (Reuters)

En paralelo, el Gobierno de Eslovaquia manifestó que asistirá a la cumbre sin intención de aprobar nuevos préstamos militares ni contribuciones financieras para Ucrania. En el contexto de la cita, Turquía detuvo a más de 200 personas que planeaban protestas y realizó controles sobre las listas de acreditación de periodistas, lo que generó críticas sobre el respeto a los valores democráticos dentro de la Alianza.

Con la asunción del mando por parte de Alemania y Países Bajos, la OTAN reforzará su presencia y su capacidad de respuesta en el flanco oriental, en un momento clave para la seguridad europea.

(Con información de Europa Press)

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