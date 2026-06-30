La reacción de Kristen Stewart ante un hombre en el escenario que desató la polémica en redes

Un video de la actriz en el Festival de Cine de Biarritz se volvió tendencia en redes sociales por el debate sobre su reacción ante la cercanía de un hombre en el escenario (X)

Un video de Kristen Stewart en el Festival de Cine de Biarritz se convirtió en tendencia en redes sociales tras dividir a sus seguidores sobre si la actriz se mostró incómoda ante la cercanía de un hombre en el escenario.

La artista de 36 años asistió al festival francés en calidad de presidenta del jurado.

En las imágenes, que superaron los 2,1 millones de visualizaciones en X, Stewart aparece hablando frente al micrófono cuando un hombre se acerca por detrás.

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Ella gira, lo escucha y retrocede para tomar asiento en la plataforma detrás de ella, con las piernas cruzadas.

El video fue publicado originalmente con el siguiente texto, traducido del español: “La expresión incómoda de Kristen Stewart ante la cercanía de este hombre”.

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Kristen Stewart asistió al Festival de Cine de Biarritz como presidenta del jurado y el video superó los 2,1 millones de visualizaciones en X (REUTERS/X)

La reacción en redes sociales fue inmediata y dividida. “Hay personas que no entienden lo que es el espacio personal”, escribió un usuario de X. Otro apuntó: “La incomodidad se refleja primero en el rostro, antes que en las palabras”.

Quienes defendieron la interacción ofrecieron una lectura distinta. “Él es su traductor. Solo se acercó para hablarle al oído. Supongo que había mucho ruido en el ambiente”, argumentó un seguidor en X.

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Otro usuario coincidió: “Se sienta para escucharlo después de que él le dice algo. No fue la cercanía lo que provocó su reacción”.

Un tercer perfil fue más preciso en su análisis: “Desde lo que se puede ver, no la dejaban hablar al micrófono, y se nota en los primeros segundos del video que ella quiere hacerlo pero no puede”.

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Las redes sociales se dividieron entre quienes interpretaron incomodidad en Stewart y quienes sostuvieron que el hombre era su traductor en el festival (REUTERS/Caroline Brehman)

Stewart acudió al festival acompañada de su esposa, Dylan Meyer, con quien contrajo matrimonio en abril de 2025.

La pareja vive un momento de expansión profesional conjunta: Meyer, de 38 años, está por debutar como directora con The Wrong Girls, película en la que Stewart protagoniza junto a Alia Shawkat la historia de dos amigas que se ven envueltas en un caso de identidad equivocada.

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La propia Stewart había descrito el proyecto como una “comedia de chicas fumetas” en 2023, cuando aún lo presentaba como un guion en desarrollo con su pareja.

La presencia de la actriz en Francia también evocó su vínculo emocional con el país. Kristen Stewart interpretó a la princesa Diana de Gales —fallecida en un accidente de tráfico en París en 1997 a los 36 años— en el drama psicológico de 2021 Spencer.

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Kristen Stewart acudió a Biarritz junto a Dylan Meyer, su esposa, que debutará como directora con "The Wrong Girls", película protagonizada también por la actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según declaró al Daily Telegraph, el solo hecho de recorrer las calles de Londres o París la lleva a pensar en la princesa.

“Todavía lo estoy. No puedo conducir por esta ciudad, ni por París, sin pensar en ella. Todo el amor que emanaba de esta mujer… Puedo llorar por ella en cualquier momento”, afirmó.

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La actriz también reveló que intentó convencer al director Pablo Larraín de que eligiera a otra actriz para el papel. “Había diferencias enormes entre ella y yo. Era lo de la estatura. Era el color de ojos: yo tengo ojos verdes; ella tiene los muy famosos ojos azules que hacen juego con su anillo”, declaró al Daily Telegraph.

Larraín rechazó sus objeciones y le respondió que debía desapegarse de esos detalles físicos porque el filme trataba sobre el espíritu.

La estrella contó que dudó en aceptar el papel de Diana en Spencer por las diferencias físicas, pero Pablo Larraín le respondió que la película trataba sobre el espíritu (NEON)

Kristen Stewart advirtió sobre el retroceso para las mujeres en Hollywood

Meses antes de su aparición en Biarritz, Kristen Stewart tomó la palabra en el Academy and Chanel’s 2025 Women’s Luncheon, celebrado en Los Ángeles, para denunciar el estado de la industria cinematográfica para las mujeres.

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“El retroceso desde nuestro breve momento de progreso es estadísticamente devastador”, afirmó la actriz durante su discurso, según recogió la prensa estadounidense.

Stewart abrió su intervención refiriéndose directamente al “elefante en la sala” y trazó un panorama sombrío sobre las posibilidades de las mujeres para contar historias sin filtros en la industria.

“En un momento posterior al Me Too parecía posible que se reconocieran finalmente las historias hechas por y para mujeres, que pudiéramos expresar nuestras experiencias sin filtros”, señaló.

La actriz, que lanzó en diciembre su ópera prima como directora, The Chronology of Water, describió las dificultades que enfrentó durante la producción.

Kristen Stewart sostuvo que los datos sobre directoras en Hollywood confirman la desigualdad y pidió apoyar a las mujeres que todavía no lograron hacer una película (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Puedo dar fe ahora del combate a puño limpio que exige cada escena, cuando el contenido se considera demasiado oscuro o tabú, cuando la franqueza con que se exponen realidades vividas comúnmente por mujeres suele provocar rechazo”, precisó en la ceremonia celebrada en el Academy Museum of Motion Pictures.

Los datos respaldan su diagnóstico. Según cifras de la Universidad Estatal de San Diego citadas por Vanity Fair, solo el 16% de las directoras trabajó en las 250 películas más taquilleras de 2024, y ese porcentaje cae al 11% entre las 100 más vistas, tres puntos por debajo del año anterior.

En lo que va de 2025, apenas tres películas de grandes estudios fueron dirigidas por mujeres: Un viernes de locos 2 de Nisha Ganatra, Sé lo que hicieron el verano pasado de Jennifer Kaytin Robinson, y Elio, codirigida por Madeline Sharafian y Domee Shi.

“Es incómodo hablar de desigualdad para algunas personas, y lo es más cuando esa desigualdad tiene una naturaleza efímera”, planteó Stewart.

La actriz fue más directa al referirse a lo que denomina una forma de “violencia” silenciadora: “Es como si ni siquiera tuviéramos derecho a enfadarnos. Pero podría comerme este atril con tenedor y cuchillo de la rabia que siento”, declaró ante los presentes.