Estados Unidos

Disney pagará millones a usuarios de YouTube TV y DirecTV Stream en EE. UU.: cómo saber si te corresponde el cobro

La compañía cerró un convenio que, si recibe aprobación judicial el 14 de enero de 2027, habilitará desembolsos variables según meses de suscripción y cantidad de solicitudes válidas, sin necesidad de adjuntar recibos ni comprobantes

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Disney acordó pagar USD 50 millones para cerrar la demanda colectiva Biddle v. Disney por el precio de YouTube TV y DirecTV Stream (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Disney acordó pagar USD 50 millones para cerrar la demanda colectiva Biddle v. Disney por el precio de YouTube TV y DirecTV Stream (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Disney acordó pagar USD 50 millones para cerrar la demanda colectiva Biddlev. Disney, que acusa a la empresa de haber elevado el precio de planes de televisión en directo por internet al exigir que plataformas como YouTube TV y DirecTV Stream incluyeran ESPN en sus paquetes básicos.

Si el convenio recibe aprobación judicial, el acuerdo dará lugar a pagos para suscriptores que tuvieron esos servicios entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026.

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Según Fox Business, la audiencia final para aprobar el acuerdo está prevista para el 14 de enero de 2027 y los pagos se emitirán poco después a quienes presenten reclamos válidos.

El monto que reciba cada persona no será fijo: dependerá del tiempo durante el cual pagó la suscripción y del número total de solicitudes aceptadas, una vez descontados los honorarios de los abogados.

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La demanda federal fue presentada en 2022 por suscriptores de YouTube TV y DirecTV Stream. Los demandantes sostuvieron que Disney incurrió en conductas anticompetitivas y violó normas de defensa del consumidor al usar su control sobre contenidos de alta demanda, como ESPN y Hulu, para encarecer los planes de televisión en vivo por internet.

El eje del caso fue la obligación, incluida en acuerdos de distribución, de incorporar ESPN dentro de los paquetes básicos de canales.

Según la acusación, esa exigencia reducía la capacidad de otras empresas para ofrecer servicios de menor costo y contribuía a elevar los precios para los consumidores en distintas plataformas.

La demanda sostuvo que Disney encareció los planes de televisión en vivo por internet al exigir que ESPN integrara los paquetes básicos (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
La demanda sostuvo que Disney encareció los planes de televisión en vivo por internet al exigir que ESPN integrara los paquetes básicos (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

A quiénes alcanza el acuerdo y qué servicios incluye

Pueden acceder a una parte del fondo quienes hayan pagado una suscripción de YouTube TV o DirecTV Stream durante el período cubierto por el acuerdo.

En el caso de DirecTV, la elegibilidad también incluye los planes DirecTV Now y AT&T TV Now correspondientes a esas mismas fechas.

En todos los casos, el criterio central es haber tenido una suscripción activa en algún momento del período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026.

El acuerdo contempla que el pago sea prorrateado: no se trata de un monto uniforme, sino de una suma que se calculará en función del tiempo total de suscripción informado por cada reclamante y del volumen de solicitudes que resulten aprobadas.

El acuerdo no abarca, por ahora, a quienes participaron en una causa similar vinculada con FuboTV. Ese expediente, también centrado en el efecto de Disney sobre los precios de las suscripciones de streaming y referido a un período de siete años, todavía no terminó en un convenio con la compañía.

Disney negó haber actuado de manera ilegal y ningún tribunal determinó que hubiera infringido la ley. La empresa aceptó resolver la demanda sin admitir responsabilidad.

Los demandantes acusaron a Disney de conductas anticompetitivas y de violar normas de defensa del consumidor con ESPN y Hulu (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los demandantes acusaron a Disney de conductas anticompetitivas y de violar normas de defensa del consumidor con ESPN y Hulu (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Plazo para reclamar y cómo saber si te corresponde

El reclamo debe presentarse antes del 8 de septiembre de 2026. Los suscriptores que reúnan los requisitos pueden enviar un formulario para recibir un pago en efectivo prorrateado, calculado en proporción a la duración de su suscripción a YouTube TV, DirecTV Stream o ambos servicios. La fecha límite para presentar el formulario, ya sea por internet o por correo, es el 8 de septiembre de 2026.

Antes de iniciar el trámite, el integrante elegible de la clase necesita el identificador único que figura en la notificación recibida por correo postal o electrónico. Si no recibió ese aviso o lo perdió, puede comunicarse con el administrador del acuerdo para pedir asistencia.

La presentación no exige recibos ni documentación de la suscripción. El reclamante deberá certificar, bajo pena de perjurio, las fechas de inicio y finalización de su servicio, según se indicó al detallar el procedimiento disponible en el sitio de reclamos del caso Biddle v. Disney.

La audiencia final mencionada por Fox Business es la instancia prevista para que el tribunal evalúe si aprueba el acuerdo. En caso de aval judicial, el fondo de USD 50 millones se distribuirá entre quienes hayan presentado reclamos válidos dentro del plazo establecido.

El resultado final para cada suscriptor dependerá del prorrateo y de los descuentos asociados a los honorarios de los abogados, tal como fue informado en la cobertura del caso.

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