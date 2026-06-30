Estados Unidos

Nueva York lanza la matrícula América 250 por el aniversario de Estados Unidos: cuánto cuesta y cómo pedirla

El Departamento de Vehículos Motorizados del estado presentó una opción especial en el catálogo oficial, rumbo a una conmemoración histórica

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Placa de matrícula de Nueva York con diseño azul y blanco, "NEW YORK" en amarillo, números "234ABC", mapa de Estados Unidos y estrellas, texto "United States of America 250"
Nueva York lanzó la matrícula América 250 por el aniversario 250 de Estados Unidos y ya permite solicitarla rumbo a 2026 (DMV )

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York lanzó la placa conmemorativa América 250 por el aniversario 250 de Estados Unidos: una matrícula especial que ya puede solicitarse en versiones estándar y personalizada como parte de los preparativos hacia 2026, cuando se cumplan 250 años de la firma de la Declaración de Independencia.

El trámite puede hacerse por internet, pero la entrega no es inmediata. Una vez procesada la solicitud, el organismo envía en unos diez días la nueva documentación de registro con la combinación asignada.

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Las placas físicas personalizadas pueden demorar al menos seis semanas en fabricarse y llegar al domicilio del titular.

La nueva matrícula incorpora la imagen del mapa de Estados Unidos y la inscripción “United States of America 250” en la parte inferior. Según Spectrum Local News, medio local de Nueva York, el diseño fue sumado al catálogo oficial de matrículas especiales que administra el estado.

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Christian Jackstadt, comisionado interino del Departamento de Vehículos Motorizados, dijo al medio que obtener esta placa durante las celebraciones del 250 aniversario “es una gran manera para que los neoyorquinos muestren su amor” por Estados Unidos.

La placa América 250 cuesta desde USD 60 y su renovación se cobra aparte del registro

Hombre habla en atril del Departamento de Vehículos de Nueva York. Mujer junto a él. Placa de matrícula de Nueva York con mapa de Estados Unidos. Camioneta blanca
La matrícula América 250 estándar cuesta USD 60 y su renovación anual vale USD 31.25, además del registro del vehículo (X: @nysdmv)

El precio varía según el tipo de combinación elegida. La placa estándar América 250 cuesta USD 60 al momento de la compra inicial y USD 31.25 por cada renovación anual.

La versión personalizada cuesta USD 91.25 al solicitarla por primera vez y USD 62.50 por cada renovación anual. Esos importes se suman al costo habitual del registro del vehículo y se cobran junto con la renovación de la registración, un proceso que en Nueva York se realiza cada dos años.

La nueva opción se integró a la oferta de matrículas especiales disponible en el estado, donde ya existen matrículas dedicadas a universidades, organizaciones, causas benéficas, veteranos y otras conmemoraciones estatales y nacionales.

En ese menú, las combinaciones buscan identificar adhesiones, pertenencias o apoyos a iniciativas específicas, con aranceles que se agregan al circuito regular de la registración.

Para pedirla en línea, el conductor debe tener una registración vigente del estado, con el número actual de la placa y el código de clase del vehículo. También debe contar con una registración que no venza en los próximos 60 días o renovarla antes si está dentro de ese plazo.

El solicitante, además, debe tener actualizados ante el Departamento de Vehículos Motorizados su nombre y su dirección; disponer de una tarjeta de crédito o débito aceptada por el organismo; y proporcionar una dirección de correo electrónico válida para recibir la confirmación del trámite. Si cumple esas condiciones, puede completar el pedido desde el portal oficial sin ir a una oficina.

Como la documentación de registro se envía en alrededor de diez días y las placas físicas personalizadas pueden demorar al menos seis semanas, el DMV exige una registración que no venza en los próximos 60 días o que se renueve antes de iniciar el trámite.

El DMV también acepta pedidos por teléfono, correo y en sus oficinas

Placa vehicular azul y blanca de Nueva York con números 234ABC y el mapa de Estados Unidos. Fondo azul con fuegos artificiales y texto promocional
El solicitante debe tener actualizados su nombre y dirección ante el DMV y presentar una tarjeta aceptada y un correo electrónico válido (X: @nysdmv)

Quienes prefieran hacer la gestión por teléfono pueden comunicarse con la Custom Plates Unit al (518) 402-4838. La línea atiende de lunes a viernes entre las 8 y las 16, hora del Este.

La opción por correo requiere completar el formulario CP-30, identificado como Application for Custom Plates, y enviarlo con el pago correspondiente a la unidad de placas personalizadas del New York State DMV en Albany.

El organismo también permite iniciar el procedimiento de manera presencial en cualquiera de sus oficinas distribuidas en el estado, una alternativa para quienes necesiten asistencia o prefieran realizar el trámite cara a cara.

Una vez emitida la nueva registración, el DMV aclaró que la documentación se envía por separado de las placas. El DMV recomendó no reutilizar las matrículas antiguas después del reemplazo y destruirlas antes de reciclarlas, ya sea con marcas permanentes, cortándolas en varias partes o separando sus piezas, para evitar fraudes o usos indebidos.

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