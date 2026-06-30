Estados Unidos

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el trimestre con sus mayores alzas en seis años

Los principales índices de Wall Street consolidaron un primer semestre por encima de lo anticipado, pese a la tensión por Irán y la presión sobre los valores ligados a la IA, con el Dow también en verde

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Un operador reacciona en la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Andrew Kelly
Un operador reacciona en la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Andrew Kelly

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el segundo trimestre con sus mayores alzas trimestrales en seis años, al registrar el martes ganancias que consolidaron un primer semestre mejor de lo esperado por los mercados, pese a la tensión geopolítica derivada del conflicto con Irán y la presión sobre las acciones de inteligencia artificial.

Según datos preliminares, el S&P 500 subió 55,97 puntos —un 0,75%— para cerrar en 7.498,38 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 374,62 puntos, equivalentes a un 1,45%, hasta las 26.194,76 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones sumó 116,17 puntos, un 0,22%, para situarse en 52.298,91.

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El último desempeño trimestral comparable ocurrió en 2020, cuando los índices se recuperaron del desplome provocado por la pandemia de covid-19.

Aunque el trimestre cerró en positivo, junio resultó el primer mes negativo tras dos períodos de fuertes alzas. La causa principal fue la corrección de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA), que habían alcanzado valoraciones muy elevadas y enfrentaron dudas sobre si la inversión masiva en el sector generará suficiente productividad y beneficios.

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Nvidia fue el mayor impulsor del S&P 500 el martes al subir un 2,6%, recortando así sus pérdidas de junio. Microsoft, que destina cuantiosos recursos a la IA, avanzó un 1,2% en la jornada, aunque acumula una caída mensual del 17,2%. Oracle, en cambio, retrocedió un 0,8% y amplió su descenso en el mes a un 35,1%.

La jornada estuvo marcada por dos señales económicas contradictorias. Un informe publicado durante la mañana mostró que los empleadores estadounidenses ofertaban muchas más vacantes de empleo a finales de mayo de lo que los economistas anticipaban, lo que refuerza la percepción de un mercado laboral resistente.

Un segundo reporte, elaborado por The Conference Board, indicó que la confianza de los consumidores mejoró menos de lo previsto. Más estadounidenses declararon que encontrar empleo resulta difícil, en contraste con los datos que apuntan a una contratación sostenida.

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

“Hemos tenido un excelente primer semestre, sin duda mejor de lo que la mayoría esperaba”, afirmó Oliver Pursche, vicepresidente sénior y asesor de Wealthspire Advisors. “A pesar de toda la situación geopolítica, la economía estadounidense está registrando buenos resultados y los beneficios empresariales son sólidos”, añadió.

Los precios del crudo retrocedieron tras la llegada de dos enviados estadounidenses a Doha para tratar con mediadores la implementación del acuerdo inicial para poner fin a la guerra con Irán. El barril de Brent, referencia internacional, borró una subida moderada y cayó un 1,3%, hasta USD 72,95. Un funcionario catarí confirmó que los enviados no mantendrán negociaciones directas con diplomáticos iraníes durante su estancia en la capital qatarí.

Irán y Estados Unidos firmaron el 17 de junio un memorando de entendimiento orientado a poner fin al conflicto, que ya se extiende por cuatro meses. Los intercambios de disparos registrados el fin de semana pusieron a prueba ese acuerdo. El encarecimiento del petróleo ha impulsado la inflación a escala global, lo que alimenta los temores de que la Reserva Federal (Fed) y otros bancos centrales se vean obligados a elevar las tasas de interés, con el consiguiente freno al crecimiento económico.

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años subió hasta el 4,44% desde el 4,38% registrado el lunes.

Los estrategas de Bank of America (BofA) señalaron que los sectores cíclicos y orientados al valor —como el energético y el financiero— podrían representar la mejor apuesta para el segundo semestre. Los inversores aguardan los resultados del segundo trimestre empresarial en las próximas semanas, tras una sólida temporada de ganancias en el primero.

En los mercados internacionales, los índices avanzaron en gran parte de Europa y Asia. El DAX alemán subió un 1,5% y el Kospi de Corea del Sur ganó un 1%. El Nikkei 225 de Japón ascendió un 0,9%, en una jornada en que el yen japonés cayó cerca de sus niveles más bajos frente al dólar estadounidense en 40 años.

La diferencia de rendimientos entre los bonos del gobierno de Estados Unidos y sus equivalentes japoneses, sumada a la posibilidad de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed, incrementa la presión sobre la divisa nipona. El ministro de Finanzas de Japón declaró que el gobierno estaba listo para “responder adecuadamente cuando sea necesario”, sin precisar medidas concretas.

(Con información de AP y Reuters)

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