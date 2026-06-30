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Zendaya revela la razón por la que ha mantenido su romance con Tom Holland en privado: “Hemos crecido frente a la gente”

La actriz explicó que, aunque entiende el interés del público por su relación con el actor, ambos buscan mantener su privacidad

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Zendaya habla del impacto de la fama en su romance con Tom Holland. (Reuters)
Zendaya habla del impacto de la fama en su romance con Tom Holland. (Reuters)

Desde que coincidieron como protagonistas de Spider-Man: Homecoming en 2016, Zendaya y Tom Holland han estado entre las parejas más comentadas de la industria del entretenimiento.

Aunque durante años evitaron confirmar públicamente su relación, ambos han optado por mantener su vida personal con un perfil discreto, una decisión que la actriz explicó recientemente en una entrevista con el Los Angeles Times.

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La historia entre ambos comenzó durante el rodaje de la película de superhéroes, cuando interpretaron a los personajes de MJ y Peter Parker.

Su cercanía fuera de cámaras dio pie a especulaciones sobre un posible romance, aunque en aquel momento ambos negaron que existiera una relación sentimental y aseguraron que solo mantenían una amistad.

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Zendaya y Tom Holland se conocieron en el 2016 y mantuvieron su relación en secreto por un tiempo. (Foto: Europa Press)
Zendaya y Tom Holland se conocieron en el 2016 y mantuvieron su relación en secreto por un tiempo. (Foto: Europa Press)

A pesar de ello, los rumores continuaron durante los años siguientes, alimentados por distintas apariciones públicas y la química que mostraban en las promociones de las películas de la franquicia.

La confirmación llegó en julio de 2021, cuando fueron fotografiados besándose dentro de un automóvil. A partir de entonces, la pareja dejó de negar su relación, aunque continuó manejando su vida privada con reserva.

Con el paso del tiempo, las especulaciones sobre su futuro en pareja también aumentaron. En enero de 2025, Zendaya acudió a la ceremonia de los Globos de Oro luciendo un anillo de compromiso, lo que confirmó que Holland le había propuesto matrimonio.

Posteriormente, en 2026, comentarios realizados por el estilista de la actriz dieron pie a versiones que apuntaban a que ambos se habrían casado en una ceremonia privada.

Zendaya en el estreno de Spiderman
Zendaya y Tom Holland supuestamente se casaron en una boda secreta. (AFP)

Ahora, durante una conversación con el Los Angeles Times, Zendaya explicó las razones por las que ella y el actor han decidido proteger su relación de la exposición pública.

“Existe un nivel de inversión parasocial en mi relación personal, y lo entiendo. Sé que soy una figura pública y él también, y hemos crecido frente a la gente, además de hacer películas en las que nos enamoramos el uno del otro”, señaló.

Zendaya añadió que, pese a comprender el interés del público, considera importante conservar espacios exclusivamente para ambos.

“Pero, en muchos sentidos, también soy una persona muy privada e intento por todos los medios guardar algunas cosas para mí y también para él. Hacemos todo lo posible no para escondernos del mundo, sino para preservar ciertas cosas para nosotros, de modo que podamos mantener esa alegría dentro de nosotros y de nuestra familia”, expresó.

Zendaya explicó que hay cosas que prefiere mantener en privado por el bien de su relación con Tom Holland. (REUTERS/Francesco Fotia)
Zendaya explicó que hay cosas que prefiere mantener en privado por el bien de su relación con Tom Holland. (REUTERS/Francesco Fotia)

Cabe destacar que no es la primera ocasión en que la intérprete habla sobre el equilibrio entre su carrera y su vida sentimental. En 2023, también durante una entrevista con el mismo medio, explicó cómo enfrenta la atención constante que recibe su relación con Tom Holland.

“No puedo dejar de ser quien soy, vivir mi vida y amar a la persona que amo. Pero también tengo control sobre lo que decido compartir. Se trata de proteger la tranquilidad y permitir que algunas cosas sean solo tuyas, sin tener miedo de existir. Tampoco puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Ahora más que nunca estoy aprendiendo a manejarlo”, comentó.

La actriz también reflexionó sobre algunos de los cambios que ha experimentado debido a la fama. Recordó que antes podía desplazarse con mayor libertad, mientras que actualmente algunas actividades cotidianas resultan más complicadas debido al reconocimiento que recibe.

Zendaya de la premiere de Spider-Man
Zendaya aseguró que ya no puede salir en público cómo antes debido a su fama.

“Antes podía ir a diferentes lugares y entrar o salir sin problemas. Pero en Boston terminé regresando directamente a casa porque era demasiado estresante. Todos querían ir a un bar o algún lugar, y yo pensaba: ‘Me encantaría ir, pero creo que podría arruinarles la noche. Porque una vez que estoy allí, deja de ser divertido’”, explicó.

Tanto Zendaya como Tom Holland han construido carreras de gran visibilidad internacional, especialmente tras protagonizar varias entregas de la saga de Spider-Man. Sin embargo, ambos han reiterado en distintas ocasiones que buscan mantener una separación entre su vida profesional y su ámbito personal.

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