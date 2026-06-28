EEUU enfría las negociaciones de paz con Irán por los enfrentamientos militares para controlar Ormuz

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Washington, Estados Unidos) El Memorando de Entendimiento de 14 puntos firmado entre Estados Unidos e Irán languidece por la decisión de Teherán de controlar la navegación del estrecho de Ormuz, un paso clave del tráfico del petróleo que se produce y exporta desde Medio Oriente al mundo.

Donald Trump podía soportar que Teherán dilatará el ingreso de los inspectores de la ONU para desmantelar su plan nuclear, pero es inflexible al momento de evitar que la Guardia Revolucionaria controle la libre navegación de Ormuz.

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Si Irán se quedara con el control del Estrecho, la nafta en Estados Unidos subiría a precios históricos y los aliados del Golfo -Qatar, Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos- estarían a merced del régimen chiíta.

La discusión esta centrada en el punto 5 del Memorando de Entendimiento (MOU). Irán asegura que tiene el control de Ormuz, y Estados Unidos replica que la libertad de comercio no se negocia.

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Ese punto 5, textual, establece:

"Al firmar este MOU, la República Islámica de Irán hará arreglos usando sus mejores esfuerzos para el paso seguro de buques comerciales sin cargo durante 60 días solamente desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán, y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará inmediatamente, y considerando la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y militares y el desminado por parte de la República Islámica de Irán será instaurado dentro de 30 días. La República Islámica de Irán llevará a cabo un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Ormuz, en discusión con otros estados ribereños del Golfo Pérsico en línea con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados costeros del Estrecho de Ormuz".

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Cazas de la Marina y la Fuerza Aérea de EE.UU. llevaron a cabo ataques esta noche contra 10 objetivos militares iraníes en múltiples ubicaciones en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores, en respuesta al ataque con drones de Irán contra el M/T Kiku.

A 11 días de la firma del acuerdo, que Trump formalizó en Versalles (Francia) y Masoud Pezeshkian -presidente iraní- en Teherán, la Guardia Revolucionaria no ha cumplido con una sola condición del Punto 5.

Es más: los enfrentamientos en Ormuz iniciaron nuevamente porque un buque petrolero decidió utilizar aguas territoriales de Oman para cruzar el estrecho, en lugar de navegar por la zona que controla Irán.

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Trump se comprometió con los países aliados del Golfo en proteger la comercialización de sus exportaciones petroleras, y además necesita que el combustible baje de precio antes de los comicios de medio término en noviembre.

Estrecho de Ormuz, paso clave del petroleo que se produce en Medio Oriente

El líder republicano sabe que Jimmy Carter perdió su reelección frente a Ronald Reagan por el valor del barril de petróleo, y no quiere repetir la experiencia de su antecesor demócrata.

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“Aviones de Estados Unidos acaban de atacar almacenes iraníes de misiles y drones, así como sitios de radar costeros, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, nuevamente. Es muy posible que nunca aprendan. Puede llegar un punto en el que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con tanto éxito. Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir”, advirtió Trump en su red Truth Social.

“Los ataques indiscriminados de Estados Unidos contra Sirik no socavarán nuestro control sobre el estrecho, pero nuestros ataques contra losinfractores sirven como recordatorio para otros buques de la ruta correcta para un paso seguro”, replicó la Guardia Revolucionaria.

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Y remató:

“En cuanto a las bases estadounidenses en la región, ese es otro asunto.Se enfrentarán a un infierno en los próximos días”.

Alí Khamenei, líder religioso de Irán

Los mediadores de Pakistan y Qatar han dialogado en las últimas horas con JD. Vance -vicepresidente de Estados Unidos-, Steve Witkoff -enviado especial en Medio Oriente- y Jared Kushner -yerno de Trump- para pactar una tregua que permita encarrilar las negociaciones de paz.

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Desde Washington, la respuesta fue simple.

Irán debe permitir el libre paso por Ormuz y frenar los ataques a las bases militares de Estados Unidos que están ubicadas en Kuwait y Bahrein.

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A su turno, Teherán insistió ante los negociadores de Pakistan y Qatar que tiene derecho a controlar Ormuz y que resistirá una probable ofensiva militar del Pentágono para liberar el estrecho.

En este contexto, se suspendieron todos los contactos oficiales entre Estados Unidos e Irán, y no está previsto que se reanuden las negociaciones en Suiza.

Trump se reunirá con Marco Rubio -secretario de Estado-, Pete Hegseth -secretario de Guerra-, John Ratcliffe -director de la CIA-, Vance, Witkoff y Jared para definir un ultimátum a Irán.

En la Casa Blanca aseguraron a Infobae que sería en las próximas 48 horas.