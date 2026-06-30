Tecno

Cómo organizar los cables en el espacio de trabajo: soluciones prácticas y efectivas

El uso de soportes para monitor que cuentan con cajón integrado representa una de las alternativas más versátiles

Guardar
Google icon
cables - escritorio - espacio de trabajo - tecnología - 30 de junio
Mantener los cables ocultos facilita la limpieza y el mantenimiento del escritorio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mantener el orden en el área de trabajo es una prioridad para quienes buscan funcionalidad y estética en el hogar. Uno de los desafíos más frecuentes es la acumulación de cables visibles y desordenados, que afectan la imagen y la comodidad del espacio.

Sin embargo, existen métodos sencillos y accesibles para organizar el cableado, crear un entorno más limpio y mejorar la productividad diaria. Desde soportes multiusos hasta escritorios con compartimentos especiales, las alternativas para ocultar cables en el despacho son variadas y adaptables a diferentes necesidades.

PUBLICIDAD

Soluciones para ocultar cables en la mesa de trabajo

El uso de soportes para monitor que cuentan con cajón integrado representa una de las alternativas más versátiles. Este tipo de soporte eleva la pantalla a una altura ergonómica y, al mismo tiempo, permite almacenar los cables del monitor, la fuente de alimentación y cargadores en su interior.

cables - escritorio - espacio de trabajo - tecnología - 30 de junio
Existen métodos sencillos y accesibles para organizar el cableado, crear un entorno más limpio y mejorar la productividad diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gracias a los compartimentos adicionales, es posible guardar objetos pequeños como lápices, bolígrafos o dispositivos de almacenamiento, lo que ayuda a mantener la superficie de trabajo despejada.

PUBLICIDAD

Además, estos soportes presentan la ventaja de adaptarse a diferentes estilos de escritorio sin desentonar, resultando una opción discreta para quienes buscan un ambiente profesional y ordenado. Al ocultar los cables dentro del cajón, se logra una apariencia más pulcra y se facilita la limpieza del área.

Organizadores de cables atornillados: orden duradero y económico

Otra alternativa eficaz para gestionar el cableado en el escritorio es instalar un organizador horizontal bajo la superficie de trabajo. Este sistema, que se fija mediante tornillos, destaca por su resistencia y estabilidad, superando a las soluciones plásticas que tienden a desprenderse con facilidad.

cables - escritorio - espacio de trabajo - tecnología - 30 de junio
Escritorio, soporte para monitor con cajón y organizador de cables horizontal. (Composición Infobae: ikea.com)

La principal diferencia radica en el material: las bandejas metálicas atornilladas ofrecen la rigidez necesaria para soportar el peso y movimiento de varios cables, manteniéndolos ocultos y ordenados.

Solo queda un cable visible, el que asciende por la pata de la mesa hasta la regleta. Esta medida permite que dispositivos como ordenadores, pantallas, altavoces inteligentes y lámparas permanezcan conectados sin generar desorden visual.

La inversión en un organizador metálico se justifica por los resultados: la mesa queda libre de cables sueltos, lo que contribuye a la sensación de amplitud y limpieza en la zona de trabajo.

cables - escritorio - espacio de trabajo - tecnología - 30 de junio
La inversión en un organizador metálico se justifica por los resultados. (Gemini)

Escritorios con sistemas de gestión de cableado integrados

Para quienes prefieren una solución a largo plazo, existen escritorios diseñados con compartimentos ocultos destinados específicamente a la gestión del cableado. Estos muebles incluyen espacios amplios donde se pueden acomodar regletas y múltiples conexiones, eliminando de raíz el problema de los cables a la vista.

El principal beneficio de estos escritorios es la capacidad de mantener todos los cables organizados y fuera del campo visual, lo que mejora la estética y facilita la organización diaria. Esta opción resulta especialmente útil para personas que teletrabajan y pasan muchas horas frente al ordenador, ya que permite mantener el espacio limpio y profesional durante toda la jornada.

Muchos usuarios que han optado por este tipo de mobiliario coinciden en la eficacia de la solución, destacando la comodidad y el orden que aporta al entorno laboral doméstico.

cables - escritorio - espacio de trabajo - tecnología - 30 de junio
Tener soportes para monitor con cajón integrado beneficia al trabajador al mejorar la postura y la salud visual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ventajas de mantener el cableado organizado en el despacho

La organización del cableado en el espacio de trabajo ofrece varios beneficios. Por un lado, contribuye a la seguridad, evitando tropiezos y accidentes domésticos asociados a cables sueltos. Por otro, mejora la imagen del despacho, un aspecto relevante cuando el área también se utiliza para reuniones virtuales o como fondo en videollamadas.

Además, mantener los cables ocultos facilita la limpieza y el mantenimiento del escritorio, ya que se reducen las acumulaciones de polvo y se previenen enredos. De este modo, se promueve un ambiente más agradable y funcional, adecuado tanto para el trabajo como para el estudio o el ocio digital.

En definitiva, existen diferentes estrategias para ocultar y organizar los cables en el despacho, desde accesorios específicos hasta la elección de mobiliario adaptado. Elegir la opción más adecuada depende de las necesidades personales y del tipo de equipamiento utilizado en el espacio de trabajo.

Temas Relacionados

CablesEscritorioEspacio de trabajoLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tener varias apps abiertas al mismo tiempo si agota la batería de iPhone y Android

En Android y en iOS (iPhone) puedes evitar que las apps en segundo plano se actualicen y, así, reducir el consumo de batería y datos

Tener varias apps abiertas al mismo tiempo si agota la batería de iPhone y Android

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

Otros títulos en rebaja son Red Dead Redemption 2, Baldur’s Gate 3 y Kingdom Come: Deliverance II

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

GTA 6 requerirá un gran espacio en disco: estas son las cifras estimadas para PS5 y Xbox Series

Analistas proyectan una base de 100 a 130 GB y un escenario que podría acercarse a 150 o 200 GB con audio y contenidos extra

GTA 6 requerirá un gran espacio en disco: estas son las cifras estimadas para PS5 y Xbox Series

Tres errores al usar el router WiFi que pueden dejar tus datos en manos de ciberdelincuentes

Algo clave que se debe hacer es cambiar la clave por defecto con la que los operadores instalan el módem

Tres errores al usar el router WiFi que pueden dejar tus datos en manos de ciberdelincuentes

Televisor o proyector: qué pantalla elegir para ver los partidos del Mundial 2026 sin delay o demoras

La elección entre cada uno de los dispositivos depende del contexto de uso, la calidad de la señal, el tamaño de la imagen y la movilidad requerida

Televisor o proyector: qué pantalla elegir para ver los partidos del Mundial 2026 sin delay o demoras

DEPORTES

Un vuelo eterno y escándalo en el hotel: los sucesos que enfurecieron a la delegación de Ecuador antes de jugar ante México

Un vuelo eterno y escándalo en el hotel: los sucesos que enfurecieron a la delegación de Ecuador antes de jugar ante México

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Mbappé será titular en Nueva Jersey

El pedido de la AFA a la FIFA por los 50 mil argentinos que llegarán a Miami sin entrada para ver a la Selección en el Mundial

La importante baja que tendrá Brasil ante Noruega para el duelo de octavos de final del Mundial

Con un gol de Haaland sobre el final, Noruega le ganó 2-1 a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en los octavos del Mundial

TELESHOW

Homero Pettinato habló de los rumores de reconciliación con Sofía Gonet: “Repito mucho la ropa”

Homero Pettinato habló de los rumores de reconciliación con Sofía Gonet: “Repito mucho la ropa”

La reacción de Matías Martin y los Ratones Paranoicos al enterarse en vivo de la muerte de Daniel Melingo

Moria Casán y Pato Galmarini disfrutaron del show de Fito Páez: complicidad, romance y una noche a pura música

La última entrevista de Daniel Melingo: “Digamos que soy una suerte de Charlie Chaplin que canta tangos”

La escapada de Sofía Gonet a la costa en pleno invierno entre rumores de reconciliación con Homero Pettinato

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu advirtió que Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano mientras persista la amenaza de Hezbollah

Netanyahu advirtió que Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano mientras persista la amenaza de Hezbollah

Alertan en Honduras sobre creciente uso de mujeres como “mulas” del narcotráfico

El presidente Arévalo defendió el fortalecimiento del Ejército en el Día del Ejército de Guatemala

Costa Rica gestiona USD 5.77 millones para modernizar la planta de aguas residuales de Corcovado

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad ordena a una sala enviar en cuatro horas el expediente del amparo contra la posesión en la Usac