Nueva York destina USD 30 millones para ayudar a los productores agrícolas: requisitos y cómo postularse

Las solicitudes para el programa de alivio arancelario en Nueva York vencen el 11 de agosto de 2026 (AP).

La gobernadora Kathy Hochul anunció el lanzamiento del Programa de Resiliencia Agrícola contra los Aranceles que otorgará ayuda económica para productores agrícolas de Nueva York a través de un fondo de USD 30 millones destinado a compensar subas de costos y pérdidas de mercado que enfrentaron los agricultores en 2025, informó la administración estatal.

El plan contempla pagos directos para productores elegibles con un mínimo de USD 1.000 y un máximo de USD 25.000. La asignación de fondos se organiza en dos vías: una para granjas de vacas lecheras y otra para ganadería, productos ganaderos, cultivos especiales y acuicultura.

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El plazo para presentar solicitudes vence el martes 11 de agosto de 2026 y solo se evaluarán formularios completos.

Requisitos de elegibilidad para las granjas

Podrán postularse a este programa las personas o empresas que hubieran estado operativas en 2025 y continúen en actividad en la actualidad. Estas granjas deben poseer producción agrícola activa en el estado de Nueva York para uno o más productos elegibles.

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Además, deben cumplir con el requisito de ingresos agrícolas: una granja será considerada elegible si al menos dos tercios de sus ingresos brutos federales (de todas las fuentes) que excedan los USD 30.000 provienen de actividades agrícolas, según lo define la Ley Tributaria del Estado de Nueva York. Esto debe ser certificado y acreditado por un profesional financiero cualificado.

Las granjas que pidan el alivio arancelario deben haber estado operativas en 2025, seguir activas y acreditar producción agrícola elegible en el estado de Nueva York (REUTERS/Joel Angel Juarez).

Cuáles productos son elegibles

Se consideran elegibles las granjas lecheras por la leche de vaca producida en 2025, con exclusiones puntuales: no se incluye la leche desechada por contaminación de la carga a granel cuando el productor haya recibido una indemnización del seguro; la leche descartada en la granja por orden de un funcionario o empleado estatal; ni la leche de vaca vendida cruda directamente a los consumidores.

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Esta modalidad también aplica a los solicitantes que procesan su propia leche (productores/comerciantes), quienes deben informar la cantidad de libras de leche de vaca producida y/o procesada en 2025.

A su vez, son elegibles la ganadería, los cultivos especiales y la acuicultura. En ganadería se incluyen huevos, vacas, ovejas, cerdos, cabras, aves de corral, fibra natural, la leche de vaca vendida cruda a consumidores, la leche de animales no bovinos y otros animales criados como ganado.

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Los cultivos especiales abarcan los productos listados como elegibles en el Programa de Subvenciones en Bloque para Cultivos Especiales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

En acuicultura se contemplan pescado, productos derivados del pescado, plantas acuáticas y mariscos, con la exclusión de los productos recolectados en estado silvestre.

Por último, cualquier cultivo en hileras que cumpla los requisitos del Programa de Asistencia Puente para Agricultores del USDA (por ejemplo, maíz, soja, cebada o trigo) no cumple los requisitos del programa.

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La elegibilidad del programa incluye granjas lecheras, ganadería, productos ganaderos, cultivos especiales y acuicultura (REUTERS/Eduardo Munoz).

Cómo aplicar al Programa de Resiliencia Agrícola contra los Aranceles

Según el producto, la postulación se organiza en dos vías. En la Vía 1 correspondiente a las granjas de vacas lecheras, el trámite se compone de cuatro partes (A, B, C y D) que requieren el envío de formularios y declaraciones juradas.

La Parte A solicita información del negocio, datos de contacto, tipo de explotación agrícola y la certificación de que se cumplen los requisitos del programa. Se completa en línea mediante un formulario de Microsoft; luego, el Departamento envía un correo de confirmación con un número de identificación de solicitud e instrucciones para las partes siguientes.

La Parte B requiere el nombre legal de la explotación, el número de identificación de la solicitud, los últimos cuatro dígitos del número de identificación fiscal y las libras de leche producidas en el estado de Nueva York en 2025. Debe firmarse una declaración jurada ante notario y enviarse a dutyrelief@agriculture.ny.gov .

La Parte C es el formulario sustituto W-9 (solicitud de número de identificación fiscal). El Departamento lo envía después de la Parte A; es necesario para recibir el pago del estado de Nueva York y debe remitirse a w9.fiscal@agriculture.ny.gov .

La Parte D autoriza la divulgación de registros: se indica si se contrata con una cooperativa o procesadora (y su nombre) y si se es productor/distribuidor. Incluye la autorización para que se aporten registros de producción de leche de 2025 y exige firmar una declaración jurada; se envía a dutyrelief@agriculture.ny.gov.

El Programa de Resiliencia Agrícola contra los Aranceles se tramita en dos vías y exige formularios en línea y declaraciones juradas (AP Photo/Amanda Swinhart).

En la Vía 2, que abarca la ganadería, productos ganaderos, cultivos especializados y granja acuícola, se contemplan las siguientes partes A, B y C:

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La Parte A solicita información del negocio, datos de contacto y tipo de explotación agrícola, además de la certificación de que se cumplen los requisitos del programa. Se envía en línea mediante un formulario de Microsoft; luego, el Departamento remite un correo con un número de identificación único , una copia de la respuesta e instrucciones para completar las Partes B y C.

La Parte B pide el nombre legal de la explotación, el número de identificación de la solicitud, los últimos cuatro dígitos del número de identificación fiscal y los ingresos brutos agrícolas ajustados de Nueva York para 2025. Debe incluir una declaración jurada del solicitante firmada ante notario y otra de un certificador financiero externo autorizado que confirme el cumplimiento del requisito de ingresos agrícolas y certifique la cifra informada. Se envía a dutyrelief@agriculture.ny.gov .

La Parte C corresponde al formulario sustituto W-9 (solicitud de número de identificación fiscal), obligatorio para recibir el pago del estado de Nueva York. Se envía por correo electrónico a w9.fiscal@agriculture.ny.gov.