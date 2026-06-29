El día en que todo cambió para Terrion Arnold: obtuvo una fianza de USD 1 millón y horas después fue despedido por los Detroit Lions

El cornerback de los Lions de Detroit Terrion Arnold sale tras su audiencia preliminar en Tampa, Florida el lunes 29 de junio del 2026 (Jefferee Woo/Tampa Bay Times via AP)

Un juez de Florida fijó este lunes una fianza de un millón de dólares para Terrion Arnold, jugador de los Detroit Lions, en la causa por secuestro y robo que enfrenta en Tampa. La decisión judicial, difundida por distintos medios locales, rechazó el pedido de la fiscalía de mantenerlo detenido.

Arnold podrá esperar el juicio bajo arresto domiciliario en Tallahassee. También deberá entregar su pasaporte en un plazo de 48 horas y tendrá prohibido comunicarse con las demás personas involucradas en la causa.

PUBLICIDAD

La resolución judicial incluso contemplaba una excepción para que pudiera salir de su domicilio y asistir a entrenamientos, prácticas y viajes con los Detroit Lions.

Esa autorización perdió vigencia pocas horas después. Tras conocerse el fallo, la franquicia anunció el despido de Arnold, seleccionado en la primera ronda del draft de 2024 luego de su paso por la Universidad de Alabama.

PUBLICIDAD

Terrion Arnold pierde su lugar en la liga mientras la Justicia le concede arresto domiciliario (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

La fiscalía había pedido que el cornerback siguiera preso por los ocho cargos graves, cuatro por secuestro y cuatro por robo a mano armada, que enfrenta.

El juez principal del Tribunal de Circuito Christopher Sabella resolvió concederle la fianza y descartó imponerle un monitor electrónico en el tobillo.

El juez añadió que Arnold ya está sometido a una vigilancia constante por la atención pública sobre sus movimientos.

El choque entre la fiscalía y la defensa

Durante la audiencia, Sabella sostuvo que los fiscales “aún no tienen pruebas sólidas” para demostrar la culpabilidad de Arnold. Aun así, recordó que los cargos son graves y que cada uno podría acarrear cadena perpetua si es declarado culpable.

PUBLICIDAD

El arresto de Terrion Arnold se produjo el miércoles 24 de junio, cuando se entregó voluntariamente en la cárcel de Orient Road, en Florida (@hillsboroughstateattorney)

La causa se originó tras el robo que Arnold y otras personas sufrieron en un alojamiento de Airbnb en Largo, Florida, a unos 40 kilómetros al oeste de Tampa. De acuerdo con los registros judiciales, solo las pertenencias del jugador estaban valuadas en USD 245.000.

La fiscalía sostiene que, después del hecho, Arnold les dijo a sus allegados que creía saber quiénes eran los responsables y que quería enfrentarlos, una conducta que, según los investigadores, lo vincula en forma directa con los delitos que se le imputan.

PUBLICIDAD

Erin Maloney, portavoz de la fiscalía estatal, dijo: “Nuestra oficina mantiene su compromiso de buscar justicia para las tres víctimas de este caso, que fueron golpeadas, robadas y retenidas contra su voluntad”.

La defensa, en cambio, cuestionó la solidez de la causa. Harvey Steinberg, abogado de Arnold, dijo que los fiscales “ni siquiera se acercan” a demostrar que el jugador supiera o dirigiera lo que harían sus asociados.

PUBLICIDAD

Terrion Arnold, jugador de los Detroit Lions, aparece en su fotografía de detención tras ser arrestado en Florida (Hillsborough Count State Attorney's Office)

En la misma línea, Denise White, directora ejecutiva de EAG Sports Management, señaló que el fallo “confirma que hay muy pocas pruebas que siquiera sugieran alguna implicación delictiva por parte del señor Arnold”.

Durante la audiencia, Arnold vistió el uniforme rojo de la cárcel del condado de Hillsborough, identificado con la palabra “recluso” en el frente.

Habló poco, por momentos se mostró inquieto y respondió con un gesto de agradecimiento a un familiar que lo seguía desde una de las primeras filas de la sala. Al finalizar la audiencia, abrazó a sus abogados.

PUBLICIDAD

El caso por el que Arnold enfrenta ocho cargos graves

Según la fiscalía, tres víctimas, entre ellas un hombre que trabajaba como chófer para Arnold, fueron asaltadas a punta de pistola en un apartamento de Tampa en febrero.

La acusación sostiene que el ataque ocurrió a modo de represalia, tres días después de que se denunciara el robo de cientos de dólares en efectivo y artículos de lujo, entre ellos relojes Rolex y bolsos Louis Vuitton, a Arnold en una vivienda alquilada a través de Airbnb en la zona de Tampa.

PUBLICIDAD

Los fiscales sostienen que Arnold ideó un plan para localizar y vengarse de quienes creía, en forma errónea, que le habían robado. Según la acusación, seis presuntos cómplices ejecutaron el ataque: retuvieron a las víctimas, las golpearon y las amenazaron con un arma de fuego.

Ninguno de los coacusados obtuvo libertad bajo fianza. Dos coacusadas se declararon culpables y cooperan con las autoridades, que según Associated Press sostienen que sus declaraciones vinculan a Arnold con los delitos.

PUBLICIDAD