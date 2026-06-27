Más de 72 millones de personas viajarán por el 4 de julio y marcarán un récord en Estados Unidos: cómo evitar el tráfico

Estados Unidos registrará un récord de viajes por el 4 de julio de 2026, con 72,2 millones de personas movilizadas entre el 27 de junio y el 5 de julio, según la AAA. (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Un récord de viajeros se movilizará en Estados Unidos durante el feriado del Día de la Independencia, con más de 72 millones de personas previstas para desplazarse entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2026, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). La proyección supera el máximo histórico registrado el año anterior y tendrá impacto directo en carreteras, aeropuertos y servicios turísticos en todo el país.

La AAA estima que, pese a los precios elevados de la gasolina y el aumento en los costos de alquiler de vehículos, la mayoría de los desplazamientos se realizará por carretera. Más de 61,4 millones de personas planean viajar en automóvil durante la semana festiva, mientras que el transporte aéreo representará alrededor del 8% del total, con 5,85 millones de viajeros esperados en vuelos nacionales.

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El periodo del 4 de julio es históricamente el de mayor movilidad interna en Estados Unidos. En 2025, la AAA ya había informado un récord previo de 71,8 millones de viajeros. Para 2026, la tendencia se mantiene al alza, aunque el crecimiento es más moderado que en años anteriores. El 250 aniversario de la independencia estadounidense y la tradición de las vacaciones en esta semana explican la magnitud del fenómeno.

¿Cuántos estadounidenses viajarán por el 4 de julio 2026?

De acuerdo con la AAA, 72,2 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) de sus hogares durante el periodo comprendido entre el sábado 27 de junio y el domingo 5 de julio de 2026. Esta cifra representa un nuevo récord para el feriado de la independencia y confirma la importancia del evento en el calendario de viajes del país. Según la agencia ABC Columbia, el aumento respecto a 2025 es del 0,5%, con el grueso de los desplazamientos concentrado en los días previos y posteriores al 4 de julio.

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La AAA aclara que el cálculo abarca tanto a quienes toman vacaciones largas como a quienes aprovechan el fin de semana extendido. El pronóstico de 2026 incluye viajes por carretera, avión, tren y crucero. De los 72,2 millones proyectados, 61,4 millones usarán automóvil, mientras que 5,85 millones viajarán en avión. El resto optará por otros medios, como trenes, autobuses y cruceros, cuya demanda ha crecido un 5,3% respecto al año anterior.

La mayoría de los viajes por el Día de la Independencia en Estados Unidos se realizará por carretera, con 61,4 millones de viajeros en automóvil pese al alza de la gasolina y del alquiler de vehículos. (REUTERS/Kylie Cooper)

¿Por qué se espera un récord de desplazamientos este año?

El volumen de viajeros de 2026 marca un máximo histórico para el feriado del Día de la Independencia. Según la AAA, la cifra responde tanto a factores económicos como a la consolidación de la semana del 4 de julio como un periodo vacacional extendido. El 250 aniversario de la independencia nacional actúa como un incentivo adicional, según declaró Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, en declaraciones recogidas por AASHTO Journal: “Para muchos estadounidenses, viajar la semana del 4 de julio es una tradición”.

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La organización atribuye la estabilidad en el número de viajeros al equilibrio entre la demanda y las condiciones económicas. Aunque el crecimiento es menos pronunciado que en años previos, la proyección de la AAA muestra que la movilidad interna sigue siendo alta pese a factores como la inflación y los precios del combustible. Según Deep Arrival, la recuperación del turismo y la demanda reprimida de años anteriores también influyen en la tendencia.

¿Cuáles son los destinos más populares para el 4 de julio?

La AAA publica un listado de los destinos más solicitados para el feriado. Entre los nacionales, destacan Seattle, Orlando, Anchorage, Miami, Nueva York y Chicago. El auge de los cruceros por Alaska sitúa a Seattle, Anchorage y Fairbanks entre los puntos de mayor demanda interna. Las festividades y los fuegos artificiales en Nueva York, Chicago y Boston también atraen a grandes multitudes, según información recogida por CarPro.

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En cuanto a destinos internacionales, Vancouver lidera las preferencias, seguida por Roma, Dublín, París y Londres, de acuerdo con datos de la AAA. La organización señala aumentos en las reservas de vuelos y alojamientos en estas ciudades, impulsados por la reactivación del turismo y la demanda de experiencias en el extranjero.

Los vuelos nacionales concentrarán 5,85 millones de viajeros durante el feriado del 4 de julio de 2026, mientras trenes, autobuses y cruceros mostrarán un alza de demanda del 5,3%. (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)

¿Cuál es el mejor momento para viajar durante el feriado?

La AAA y la agencia CarPro indican que los horarios de mayor congestión vehicular se concentran en las tardes y primeras horas de la noche, especialmente entre el 1 y el 5 de julio. Los expertos recomiendan iniciar los desplazamientos en la mañana para evitar los picos de tráfico. Según la AAA, el jueves 2 de julio será el día de mayor demanda para el alquiler de vehículos, con ciudades como Orlando, Denver, Boston, Los Ángeles y Nueva York registrando los mayores volúmenes de reservas.

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Entre los horarios críticos identificados por la AAA se encuentran:

Miércoles 1 de julio: 12:00 a 21:00 horas.

Jueves 2 de julio: 14:00 a 18:00 horas.

Viernes 3 de julio: 12:00 a 19:00 horas.

Sábado 4 de julio: 10:00 a 14:00 horas.

Domingo 5 de julio: 12:00 a 18:00 horas.

Las rutas con mayor congestión incluyen accesos a zonas turísticas, parques temáticos y grandes ciudades. El aumento en los tiempos de viaje puede llegar al 100% respecto a días habituales, según la información de ABC Columbia.

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¿Cómo han variado los precios del transporte y el alojamiento?

Según la AAA, el costo de alquilar un automóvil en Estados Unidos ha subido un 10% en relación al año anterior. Esta variación se atribuye a la alta demanda y a la dinámica del mercado local. Además, los precios de la gasolina se mantienen en máximos de los últimos cuatro años, aunque muchos viajeros consideran que llenar el tanque sigue siendo más económico que adquirir pasajes aéreos, cuyo promedio para vuelos nacionales ronda los 830 dólares según la AAA.

El aumento en los costos también se refleja en las tarifas aéreas y de alojamiento, con más demanda en los principales destinos turísticos del país y el extranjero.

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La AAA atribuye el récord de viajes por el 4 de julio a la tradición de vacacionar esa semana, al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y a la recuperación del turismo. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

¿Qué recomendaciones ofrece la AAA para viajar en el 4 de julio?

La AAA aconseja planificar los viajes con anticipación y elegir horarios de baja congestión, priorizando las primeras horas del día o tras los picos de tráfico. Recomienda reservar con antelación tanto el alojamiento como el transporte, especialmente en ciudades y destinos turísticos de alta demanda. La organización sugiere consultar los reportes de tráfico y considerar rutas alternativas cuando sea posible.

La entidad también subraya la importancia de revisar las condiciones meteorológicas y de tránsito antes de salir, así como informarse sobre eventuales restricciones locales. Las agencias de viajes y plataformas digitales reportan un aumento en las consultas y transacciones desde principios de junio, lo que refleja la anticipación de los viajeros ante la alta demanda esperada para el feriado.

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¿Qué impacto tiene este récord de viajes para el sector turístico y los viajeros?

El récord de desplazamientos proyectado para el 4 de julio de 2026 anticipa un incremento significativo en la congestión vial y en la ocupación de servicios turísticos. Hoteles, agencias de alquiler de vehículos, aerolíneas y operadores de cruceros han ajustado su oferta y logística ante la demanda prevista, según datos publicados por la AAA y recogidos por AASHTO Journal. Los viajeros deberán considerar los horarios de mayor tráfico y los costos asociados a su desplazamiento.

Las autoridades del sector y las empresas de transporte han implementado medidas para agilizar el flujo de pasajeros y reducir el impacto de la alta demanda. La AAA ha reforzado su red de asistencia y recomendaciones, mientras que los principales aeropuertos y estaciones refuerzan la atención al cliente y la seguridad operativa.

Quienes planean viajar durante el feriado encontrarán servicios turísticos en plena capacidad y deberán ajustar sus planes a la realidad de un año récord en la movilidad interna. La experiencia del 2026 servirá como referencia para futuros despliegues y ajustes en el sector turístico y de transporte.