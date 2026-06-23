Estados Unidos

Reactivan el proyecto para prohibir los carruajes tirados por caballos en Nueva York tras la muerte del turista en Central Park

La iniciativa, ahora rebautizada como Romanch’s Law, vuelve a la agenda del Concejo municipal tras la tragedia. Mientras, se prepara una audiencia en julio

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La muerte de Romanch Mahajan en Central Park reactivó el debate sobre las carrozas tiradas por caballos en Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper)
La muerte de Romanch Mahajan en Central Park reactivó el debate sobre las carrozas tiradas por caballos en Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper)

La muerte de un turista de 18 años en Central Park reactivó el debate legislativo sobre las carrozas tiradas por caballos en la ciudad de Nueva York. El Concejo Municipal tiene prevista una audiencia sobre un proyecto de ley que busca prohibir esa industria, y el proyecto ya tiene nuevo nombre: Romanch’s Law, en honor al joven fallecido.

Romanch Mahajan, turista indio que visitaba la ciudad para celebrar su graduación secundaria, murió el miércoles pasado tras caer de una carroza durante un paseo familiar. El conductor abandonó el vehículo para fotografiar a la familia, el caballo salió disparado y Mahajan se golpeó la cabeza al intentar proteger a su madre.

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Carruaje tirado por caballos volcado en una calzada, con agentes de policía, un camión de plataforma rojo y una furgoneta blanca. Cinta policial azul y árboles verdes
Romanch's Law busca prohibir la industria de las carrozas tiradas por caballos y el Concejo Municipal tratará el proyecto el 15 de julio (FOX News)

El animal, un caballo de siete años llamado Sampson, fue retirado del servicio. El conductor quedó suspendido.

Qué propone la ley y cómo llegó hasta aquí

La Romanch’s Law —antes llamada Ryder’s Law— es el proyecto de ley que busca prohibir las carrozas tiradas por caballos en la ciudad de Nueva York. Estos son sus puntos centrales:

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  • Origen: La presentó por primera vez en 2022 el exconcejal Bob Holden.
  • Freno legislativo: En noviembre pasado, el panel de salud del Concejo la bloqueó en comisión sin votarla, pese al respaldo de la organización conservacionista Central Park Conservancy y del entonces alcalde Eric Adams.
  • Reintroducción: El concejal Chris Marte la relanzó la semana pasada y cambió su nombre en una vigilia celebrada el lunes en la fuente Cherry Hill de Central Park.
  • Plazo de transición: Propone dos años para eliminar gradualmente las carrozas.
  • Protección laboral: Incluye un plan para reubicar a los conductores en empleos alternativos.
  • Próximo paso: Una audiencia en el Concejo Municipal está fijada para el 15 de julio.

“Lo que quiero es terminar con esta práctica de inmediato”, declaró Marte en la vigilia. “No creemos que deba tomar otros dos años en los que el riesgo siga presente en nuestro parque y en nuestra ciudad”.

Qué dicen el Concejo y el alcalde

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, anunció la audiencia del 15 de julio pocas horas después del accidente. Marte señaló que ese respaldo marcó un punto de inflexión, dado que administraciones anteriores no habían avanzado con la prohibición.

La portavoz del alcalde Zohran Mamdani, Dora Pekec, indicó al tabloide estadounidense New York Post que “el alcalde ha sido claro en su posición: es hora de terminar con la industria de las carrozas en nuestros parques”.

La ley fue presentada en 2022 por Bob Holden, quedó bloqueada en comisión en noviembre y Chris Marte la reintrodujo con un nuevo nombre (REUTERS/Kylie Cooper)
La ley fue presentada en 2022 por Bob Holden, quedó bloqueada en comisión en noviembre y Chris Marte la reintrodujo con un nuevo nombre (REUTERS/Kylie Cooper)

La vocera agregó que el gobierno trabaja con el Concejo, los sindicatos y defensores del bienestar animal para lograr “una transición justa que proteja a los trabajadores”.

Activistas propusieron que la Ciudad frene la industria mediante una orden judicial de emergencia. Un representante de la alcaldía descartó esa vía: la industria está autorizada por ley local y solo puede eliminarse por el mismo proceso legislativo.

Una orden ejecutiva tampoco es viable, ya que ese mecanismo requiere una “catástrofe” con daños generalizados o múltiples víctimas.

La posición del sindicato de conductores

El Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 100 —que representa a más de 300 conductores y propietarios de carrozas— instituyó una pausa voluntaria en el servicio tras la muerte de Mahajan. Esa suspensión vence el martes.

Alexander Kemp, vicepresidente administrativo del sindicato, confirmó que los conductores retomarán el trabajo con equipos de supervisión en el parque.

El proyecto de ley prevé dos años de transición para eliminar las carrozas tiradas por caballos e incluye la reubicación laboral de los conductores (REUTERS/Shannon Stapleton)
El proyecto de ley prevé dos años de transición para eliminar las carrozas tiradas por caballos e incluye la reubicación laboral de los conductores (REUTERS/Shannon Stapleton)

“El conductor no debía abandonar la carroza para tomar fotos, nunca. Respaldamos una investigación completa”, señaló Kemp en un comunicado.

El sindicato también pidió al Departamento de Salud que realice controles regulares de cumplimiento de normas e impulsa mejoras como exámenes más exigentes para nuevos conductores y programas de capacitación adicionales.

La voz de la familia: “Un insulto profundo”

La familia de Romanch Mahajan leyó una carta en la vigilia del lunes en la que exigió al alcalde Mamdani una acción “inmediata y decisiva” para prohibir las carrozas antes de que otra persona muera.

Gaurav Mahajan, tío del joven, escribió que la industria responsable de la muerte de su sobrino se preparaba para retomar los paseos el martes. “Tratar la pérdida de la vida de Romanch como un inconveniente temporal es un insulto profundo a nuestra familia y una amenaza directa a la seguridad pública de cada turista y residente de Nueva York”, sostuvo.

Hombre joven con camiseta de rayas rojas y blancas y pulsera plateada. Detrás hay una fuente de piedra, árboles verdes y personas borrosas junto a un estanque
Romanch Mahajan, un joven indio de 18 años, había llegado desde India para celebrar su graduación y su ingreso a una universidad de Jaipur (Facebook)

“Permitir que estas carrozas vuelvan a las calles mientras nuestra familia planifica un funeral demuestra que la ciudad valora una novedad anticuada por encima de la vida humana”, agregó en la carta. La familia reclamó al alcalde que use “el pleno poder de su cargo” para detener la reanudación del servicio de forma inmediata.

El exsenador y exconcejal Erik Bottcher también habló en la vigilia. “La muerte de Romanch no era impredecible. De hecho, fue predicha. Se dijo muchas veces que alguien iba a morir”, afirmó. “Me persigue la fotografía de la madre de Romanch sosteniendo a su hijo en el pavimento con su hermanito de pie detrás de ella. Vergüenza nos dará si dejamos que esto vuelva a ocurrir”.

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