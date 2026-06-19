Suspenden los paseos en carruajes de Central Park y exigen su prohibición definitiva tras la muerte de un joven de 18 años

La muerte de Romanch Mahajan en un carruaje de Central Park convirtió en tragedia un paseo familiar en Nueva York (FOX News)

Romanch Mahajan, un joven indio de 18 años, murió el miércoles 17 de junio en Central Park después de caer de un carruaje tirado por un caballo. El conductor había bajado del vehículo y el animal salió disparado sin control. El joven saltó y el impacto fue fatal. Los paseos quedaron suspendidos desde entonces, sin fecha de reanudación.

La víctima había llegado a Nueva York el lunes desde India para celebrar su graduación del secundario. Ese mismo día, según contó su padre Deepak Mahajan a The New York Times, Romanch se enteró de que lo habían aceptado en una universidad de Jaipur.

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El accidente en Central Park ocurrió cuando el conductor bajó del carruaje para tomar una foto y el caballo se desbocó sin control (ABC7)

El accidente ocurrió cuando el conductor bajó del carruaje para fotografiar a la familia cerca de una fuente. El caballo se desbocó. La madre del joven cayó del vehículo y él saltó para intentar ayudarla. “Estaba gritando ‘¡mamá!’”, relató su padre al mismo medio.

Romanch golpeó su cabeza contra el suelo antes de que el carruaje chocara con otro y volcara. El padre, la madre y el hermano menor salieron con heridas leves.

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La primera muerte humana en más de 150 años de historia

La Central Park Conservancy, organización sin fines de lucro que administra el parque de 341 hectáreas, confirmó que la de Mahajan es la primera muerte humana en un accidente de carruaje desde que estos vehículos se introdujeron en el parque hace más de 150 años, según informaron tanto la conservancy como el sindicato del sector a The Associated Press.

Romanch Mahajan, un joven indio de 18 años, había llegado desde India para celebrar su graduación y su ingreso a una universidad de Jaipur (Facebook)

El hecho no fue un caso aislado. La conservancy contabilizó ocho incidentes con caballos en el parque en los últimos 13 meses. Una semana antes del accidente, un caballo de 16 años llamado Deniz murió tras ingerir una planta tóxica del parque, según consignó NBC New York, canal local de televisión.

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Operaciones paralizadas y el sindicato bajo presión

Al día siguiente del accidente, el jueves 18, los carruajes desaparecieron de Central Park. Los establos también cerraron. El Transport Workers Union Local 100, el sindicato que representa a los cocheros y propietarios, anunció la suspensión de operaciones ese mismo día.

“Nunca habíamos tenido un accidente fatal como este. Cerramos los establos y suspendimos las operaciones hoy mientras mantenemos extensas discusiones internas sobre lo que ocurrió y cómo pudo haberse evitado”, declaró Alexander Kemp, vicepresidente administrativo del TWU Local 100, en un comunicado citado por NBC New York y AP.

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Central Park registró ocho incidentes con caballos en los últimos 13 meses y una semana antes del choque murió el caballo Deniz tras ingerir una planta tóxica (AP)

El propietario del carruaje involucrado en el accidente suspendió al conductor de forma indefinida y anunció que retirará al caballo del negocio, según informó el sindicato a AP. Hasta el momento se desconoce cuándo reanudarían las operaciones.

La política se mueve: el debate sobre la prohibición se acelera

La muerte de Mahajan reactivó un debate que lleva años en la ciudad. La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, anunció que el cuerpo legislativo convocará a una audiencia el mes próximo sobre la llamada Ley Ryder, un proyecto que busca prohibir los carruajes y ayudar a los conductores a reconvertirse laboralmente. "El momento de actuar es ahora“, escribió Menin en X.

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El alcalde Zohran Mamdani reiteró su postura a favor de poner fin al sector, una promesa de su campaña electoral del año pasado. Dijo que trabajará con el concejo, la industria y grupos de bienestar animal para “lograr una transición justa que proteja a los trabajadores y acabe con los carruajes tirados por caballos en Central Park de una vez por todas”, según AP.

No es la primera vez que un alcalde hace esta promesa. Bill de Blasio juró eliminar la industria “desde el primer día” de su gestión y chocó contra la oposición del concejo durante años. Su sucesor, Eric Adams, también se manifestó en contra del sector hacia el final de su mandato.

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La industria pide regulación, no cierre

Algunos referentes del sector rechazan la prohibición. Onur Altintas, propietario de cuatro caballos y un carruaje en Central Park, advirtió a AP que el sector genera cientos de empleos: conductores, cuidadores de establos, herreros y otros trabajadores del ramo.

“Estamos tristes por lo que pasó. Nadie quiere eso. Pero no es algo que pase todos los días”, dijo Altintas. “Los accidentes de autos y aviones ocurren todos los días. ¿Un caballo tiene un accidente y el mundo se derrumba?”.

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Altintas sostuvo que el 90% de los accidentes con caballos podría evitarse con la instalación de postes de amarre en todo el parque, para que los conductores puedan asegurar a los animales cuando necesiten bajar del carruaje. El sindicato respaldó esa postura y señaló que ya existe un proyecto de ley en el concejo con ese objetivo.

“Los conductores no pueden dejar el carruaje. Tienen que estar en él todo el tiempo. Pero es imposible. Tenemos que ir al baño. Tenemos que comer”, agregó Altintas.

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El padre de Romanch cerró el tema con una frase que resume el peso del accidente: “Esto debería tomarse muy en serio. Le arrebató el sueño a mi hijo”.