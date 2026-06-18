Un turista de 18 años murió al caer de un carruaje en Central Park

Romanch Mahajan, de 18 años, murió al caer de un carruaje de caballos en Central Park durante un paseo familiar en Nueva York (NYCLASS)

La tarde de este miércoles en Central Park quedó marcada por una tragedia: un joven turista de 18 años, Romanch Mahajan, murió al caer de un carruaje de caballos durante un paseo familiar.

El hecho, ocurrido en uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Nueva York, reavivó el debate sobre la seguridad y la pertinencia de los carruajes en pleno siglo XXI. Según The New York Times, tanto las circunstancias que rodearon el accidente, así como la reacción de los involucrados y de la opinión pública, pusieron bajo escrutinio la continuidad de esta tradición centenaria en la ciudad.

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Los nuevos incidentes aceleran reclamos para erradicar los paseos con carruajes en el icónico parque neoyorquino (REUTERS/Shannon Stapleton)

Accidente mortal en Central Park: hechos y circunstancias

El primer viaje de la familia Mahajan a Nueva York, procedente de la India, transcurría entre visitas a lugares como la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn. La jornada del miércoles, casi veraniega, llevó a Romanch, a su hermano y a sus padres a un paseo en carruaje por Central Park, que buscaba ofrecer un momento de calma tras días de turismo intenso.

Cerca de la fuente de Cherry Hill, el cochero del carruaje rojo y blanco se ofreció a tomar una foto familiar y descendió del vehículo para encuadrar la imagen. En ese momento, el caballo, un ejemplar de siete años llamado Sampson, se desbocó y avanzó fuera de control sobre la acera y el césped, mientras el conductor intentaba alcanzarlo.

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Durante la huida del animal, la familia intentó mantenerse unida dentro del carruaje. Pero la madre de Romanch cayó y, en un intento por ayudarla, el joven saltó también, golpeándose la cabeza contra el suelo. El impacto lo dejó inmóvil.

El carruaje chocó poco después con otro vehículo y volcó, quedando destruido. Romanch fue trasladado en estado crítico al Centro Médico NewYork-Presbyterian Weill Cornell, donde falleció esa misma noche. El resto de la familia sufrió heridas leves.

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El accidente en Central Park ocurrió cuando el cochero bajó del carruaje para tomar una foto y el caballo Sampson se desbocó cerca de Cherry Hill (X/NYCLASS)

Las autoridades informaron que el accidente ocurrió alrededor de las 14:45. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que el carruaje gira bruscamente y, segundos después, vuelca tras chocar con otro. El caballo Sampson, que llevaba apenas seis semanas trabajando en el parque, resultó ileso.

La muerte de Romanch Mahajan representa la primera víctima mortal humana en un accidente de carruaje en la historia reciente del parque, según organizaciones de conservación y defensa animal.

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Reacciones de la familia y testigos tras el accidente

El padre de Romanch, Deepak Mahajan, relató que la familia vivió momentos de desesperación mientras el carruaje avanzaba sin control. “¡Ayúdenme, ayúdenme!“, gritaban mientras intentaban protegerse unos a otros.

Deepak recordó que su hijo saltó para tratar de ayudar a su madre y murió en ese intento. La familia había viajado a Nueva York para celebrar la graduación de Romanch y, apenas unos días antes, el joven había recibido la noticia de su admisión en la Universidad Manipal de Jaipur.

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A lo largo del día, testigos y transeúntes se congregaron en torno al carruaje volcado en West Drive, impactados por lo ocurrido. Las imágenes del accidente y el dolor de la familia se difundieron rápidamente, provocando consternación entre residentes y visitantes del parque. “Este incidente debe tomarse muy en serio. Le arrebató el sueño a mi hijo”, expresó Mahajan.

La familia Mahajan había viajado desde la India a Nueva York para celebrar la graduación de Romanch y su admisión en la Universidad Manipal de Jaipur (Foto familiar)

Posición de los sindicatos y consecuencias para el conductor

El sindicato Transport Workers Union Local 100, que representa a los conductores de carruajes, se pronunció con firmeza tras el accidente. Su vicepresidente, Alexander Kemp, indicó que es inaceptable que el conductor se haya alejado del carruaje para tomar una fotografía, acción que, según las normas, nunca debe realizarse.

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El sindicato manifestó su apoyo a una investigación exhaustiva y al endurecimiento de las normas de seguridad.

Según Kemp, el conductor —cuyo nombre no fue revelado— fue suspendido en forma indefinida por el propietario del carruaje. El caballo Sampson será retirado del servicio en Central Park.

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La organización sindical también pidió una revisión de los procedimientos para introducir nuevos caballos en la actividad y una mejora en la capacitación de los conductores.

El carruaje chocó con otro vehículo y volcó en West Drive, y Romanch Mahajan murió horas después en el Centro Médico NewYork-Presbyterian Weill Cornell (WABC)

Llamados a prohibir los carruajes de caballos en Nueva York

La tragedia desató una inmediata oleada de reclamos de organizaciones animalistas, funcionarios electos y la Central Park Conservancy para prohibir de manera definitiva los carruajes de caballos en el parque.

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El concejal Christopher Marte, impulsor de un proyecto de ley para erradicar estos vehículos, declaró que el Ayuntamiento debe actuar con urgencia ante la gravedad de lo sucedido. La presidenta del Consejo, Julie Menin, anunció que el proyecto será revisado el próximo mes.

La Central Park Conservancy, que administra el parque y había evitado tomar partido durante años, se mostró devastada por la muerte del joven y renovó su petición para terminar con una industria que, a su juicio, representa un riesgo inaceptable en uno de los espacios públicos más concurridos de Estados Unidos.

La organización protectora de los derechos de los animales NYCLASS también reclamó medidas inmediatas. Solicitó al alcalde Zohran Mamdani que emita una orden ejecutiva para prohibir los carruajes de forma definitiva. El alcalde, en un comunicado, calificó la muerte del joven como un “incidente horrible” y expresó su disposición a trabajar en una transición que proteja a los trabajadores y ponga fin a los carruajes tirados por caballos.

El sindicato Transport Workers Union Local 100 cuestionó que el conductor se alejara del carruaje, apoyó una investigación y pidió endurecer las normas de seguridad (REUTERS/Carlo Allegri)

Incidentes recientes con carruajes y caballos en Central Park

En los últimos trece meses, la Central Park Conservancy registró ocho incidentes relacionados con caballos de carruaje en el parque o sus inmediaciones. El mes pasado, un caballo chocó con otro carruaje y lo volcó; en enero, otro animal irrumpió en el tráfico y atropelló varios autos.

Sumado a esto, la semana anterior a la muerte de Romanch, un caballo de carruaje llamado Deniz falleció tras ingerir una planta tóxica durante su recorrido por el parque.