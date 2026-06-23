Michigan perdona USD 200 millones en deudas médicas: quiénes califican y cómo serán notificados

La medida anunciada por la gobernadora Gretchen Whitmer extiende la ayuda estatal a decenas de miles de residentes de Michigan (Imagen Ilustrativa Infobae).

La gobernadora Gretchen Whitmer anunció que Michigan condonará USD 74 millones en deudas médicas de 71.871 residentes, una segunda ronda de alivio que elevó el total estatal por encima de USD 200 millones y alcanzó a cerca de 280.000 personas desde que comenzó el programa en 2025.

Según el gobierno de Michigan, esta nueva etapa se basó en una asignación estatal de USD 4,5 millones aprobada en 2024 y en una alianza con la organización nacional sin fines de lucro Undue Medical Debt. El estado ya había anunciado en julio de 2025 una primera ronda por más de USD 144 millones para casi 210.000 habitantes.

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De acuerdo con un informe de políticas de la Universidad de Michigan, citado por Associated Press, cerca de uno de cada 11 adultos en Michigan, unas 690.000 personas, declaró tener al menos USD 250 de deuda médica.

La condonación se concentra en 10 condados y prioriza a hogares de bajos ingresos

El programa fijó dos criterios de elegibilidad: ingresos equivalentes o inferiores al 400% del umbral federal de pobreza, o deudas médicas que representen al menos el 5% del ingreso anual.

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El estado precisó que esos son los únicos requisitos y que la condonación no puede solicitarse de manera individual porque depende de las deudas disponibles a través de hospitales y otros proveedores que decidan participar.

Los beneficiarios recibirán una carta a partir de esta semana con la marca de Undue con los detalles del alivio y los invitará a compartir su experiencia.

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En la lista de las 10 jurisdicciones con mayor alivio, el mayor volumen de condonaciones en esta ronda se concentró en Kent County, con 9.618 personas beneficiadas y USD 9.115.836,47 en deuda perdonada. Le siguieron Ingham, con 6.635 residentes y USD 6.231.891,01, y Muskegon, con 6.958 personas y USD 4.534.918,54.

Michigan fijó como requisitos para la condonación de deuda médica ingresos de hasta el 400% del umbral federal de pobreza o deudas equivalentes al 5% del ingreso anual (REUTERS/Dado Ruvic).

El programa compra deuda por centavos y la cancela en lugar de cobrarla

La mecánica del plan se basa en la compra de deuda médica impaga a muy bajo precio. El gobierno estatal y la organización sostienen que, en promedio, cada dólar entregado a la entidad alivia USD 100 en deuda médica.

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Daniel Lempert, vicepresidente de comunicación y marketing de Undue Medical Debt, explicó a Bridge Michigan: “La deuda médica es un tipo de deuda muy particular. Básicamente, nos ponemos en contacto con hospitales, grupos de médicos, compañías de ambulancias, cualquiera que tenga deuda médica impaga, y la compramos al por mayor por centavos o incluso menos por dólar”.

Allison Sesso, presidenta y directora ejecutiva de la organización, explicó a CBS News Detroit el efecto que busca el programa sobre los beneficiarios: “Existe un mercado con fines de lucro para las deudas médicas que estamos imitando, pero lo convertimos en una misión benéfica que nos permite eliminar esas deudas para miles de personas a la vez”.

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Por su parte, la gobernadora Whitmer declaró: “Esta iniciativa garantiza que menos familias de Michigan tengan que elegir entre comprar comida o pagar sus facturas médicas, en un momento en que muchas ya luchan contra el aumento de los costos de los productos básicos debido a los aranceles, los recortes a Medicaid y la guerra con Irán”.

El gobierno estatal y Undue Medical Debt sostienen que cada dólar aportado permite aliviar USD 100 en deuda médica (REUTERS/Denis Balibouse).

El alivio financiero convive con un debate sobre reformas más amplias

La cancelación de deuda médica llega en medio de un impulso bipartidista para reforzar la protección de los pacientes frente a los cobros hospitalarios. En marzo, el Senado de Michigan aprobó un paquete de proyectos de ley orientado a reforzar la protección frente al cobro de facturas médicas y a impulsar planes de pago, informó Associated Press.

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Además, avaló iniciativas para crear una “Ley de Deudas Médicas”, con límites a las comunicaciones de cobradores y acreedores, junto con otros proyectos vinculados que obligarían al estado a establecer un fondo de alivio de deuda.

La Cámara de Representantes de Michigan evalúa su propio paquete de proyectos para abordar los mismos problemas. Las iniciativas sobre deuda médica recibieron dictamen favorable en comisión el miércoles 17 de junio y quedaron en condiciones de ser debatidas por el pleno.

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La investigadora asociada de política sanitaria del Citizens Research Council of Michigan, Karley Abramson, advirtió al medio Bridge Michigan, citado por Associated Press, que la condonación puede llegar después de que ya se hayan producido daños financieros duraderos: “Las deudas médicas afectan su historial crediticio, algunos se declaran en bancarrota y luego tienen que retrasar la atención médica, lo que conlleva una atención aún más costosa en el futuro. La condonación de la deuda tiene un alcance limitado”.

Abramson explicó que Michigan carece de algunas reglas vigentes en otros estados, como asistencia financiera obligatoria y planes de pago para ciertos pacientes, topes a los intereses de la deuda médica, protecciones frente a demandas y exigencias de reporte hospitalario.

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Asimismo, advirtió que el problema podría agravarse por la pérdida de cobertura de salud ante el aumento de costos, el vencimiento de créditos fiscales para primas y los cambios recientes en Medicaid aprobados por el Congreso.

En consecuencia, la investigadora sostiene que, si bien la condonación de deudas médicas ofrece una oportunidad hacia la estabilidad financiera, los legisladores deberían centrarse en políticas preventivas para evitar los “efectos en cadena” causados por la obtención de deudas médicas en primer lugar.