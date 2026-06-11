Estados Unidos

Los 7 partidos del Mundial 2026 en Miami: cruces, fechas y fases confirmadas

El campeonato de fútbol más masivo de todos los tiempos toma el sur de Florida. Conoce la agenda completa de los duelos asignados al estadio local y dónde seguir las transmisiones en vivo

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Miami será sede de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde la fase de grupos hasta el partido por el tercer lugar (REUTERS)
Miami será sede de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde la fase de grupos hasta el partido por el tercer lugar (REUTERS)

Miami acogerá siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde encuentros de fase de grupos hasta el partido por el tercer lugar, en un torneo que arrancó este 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. El estadio de Miami se convierte en una de las 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, Canadá y México para el campeonato más grande de la historia del fútbol, con 48 selecciones y 104 partidos en total.

Uno de los siete ya tiene nombre propio: Colombia vs. Portugal, el duelo de fase de grupos que, según informó Telemundo, “es el partido más popular en el mundo” de toda esta edición.

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La Copa Mundial 2026 se disputa entre Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones y 104 partidos en el torneo más grande de la historia del fútbol (REUTERS)
La Copa Mundial 2026 se disputa entre Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones y 104 partidos en el torneo más grande de la historia del fútbol (REUTERS)

La ciudad del sur de Florida aporta el estadio y prepara actividades gratuitas, entre ellas el Fan Festival en Bayfront Park, un espacio abierto donde hinchas de distintas nacionalidades podrán reunirse durante las semanas del torneo.

Los 7 partidos que se jugarán en el estadio de Miami

Según el calendario oficial publicado por la FIFA y Fox Sports, estos son los encuentros confirmados para Miami:

Fase de grupos

  • 15 de junio, Arabia Saudita vs. Uruguay
  • 21 de junio, Uruguay vs. Cabo Verde
  • 24 de junio, Escocia vs. Brasil
  • 27 de junio, Colombia vs. Portugal
Infografía con el calendario de partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en Miami, mostrando fechas, equipos y etapas de juego sobre un fondo degradado de morado a naranja
Esta imagen presenta el calendario detallado de los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 que se jugarán en el estadio de Miami, incluyendo la fase de grupos y las rondas de eliminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rondas de eliminación

  • 3 de julio, Dieciseisavos de final con 1º Grupo J vs. 2º Grupo H
  • 11 de julio, Cuartos de final con Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92
  • 18 de julio, Partido por el Tercer puesto con Perdedor de semifinal 1 vs Perdedor de semifinal 2

Los primeros cuatro corresponden a la fase de grupos. Los tres restantes son eliminatorias directas, con el partido por el bronce como cierre de la participación de Miami en el torneo.

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Colombia vs. Portugal, el partido con mayor demanda de entradas

El encuentro del 27 de junio entre Colombia y Portugal concentra la mayor demanda de entradas, según Telemundo. El cruce reúne a dos selecciones con una base de hinchas amplia en el sur de Florida.

Colombia encabeza históricamente la lista de mercados internacionales de visitantes a Miami: en 2025, el país fue el principal origen de turistas internacionales en la región, de acuerdo con el informe anual de la Greater Miami Convention & Visitors Bureau publicado el 4 de junio de 2026.

Brasil, Argentina, España y México completaron los primeros puestos de ese ranking, lo que anticipa una tribuna de alto voltaje latinoamericano para los partidos en la ciudad.

Miami, sede mundialista con identidad propia

La ciudad del sur de Florida prepara actividades gratuitas, entre ellas el Fan Festival en Bayfront Park, un espacio abierto donde hinchas de distintas nacionalidades podrán reunirse durante las semanas del torneo. La iniciativa apunta a que quienes no tengan entrada al estadio también vivan la experiencia del Mundial.

Miami organizará actividades gratuitas como el Fan Festival en Bayfront Park para que los hinchas vivan la experiencia del Mundial fuera del estadio (REUTERS)
Miami organizará actividades gratuitas como el Fan Festival en Bayfront Park para que los hinchas vivan la experiencia del Mundial fuera del estadio (REUTERS)

“Tenemos una oportunidad muy grande de darle la bienvenida al mundo, pero a la misma vez disfrutar como familias y como habitantes y como vecinos en todas las actividades que vamos a tener”, expresó una fuente local vinculada a la organización, en declaraciones recogidas por Telemundo.

Cómo ver los partidos de Miami por TV y streaming

Todos los encuentros del Mundial 2026, incluidos los de Miami, se transmiten en inglés por Fox y FS1, con streaming en FOX One y la aplicación de Fox Sports, y en español por Telemundo, según las guías oficiales de transmisión.

El partido inaugural del torneo —México vs. Sudáfrica, este 11 de junio a las 15 h ET— se transmite de forma gratuita por Tubi. Lo mismo aplica para el debut de Estados Unidos ante Paraguay el 12 de junio a las 21 h ET.

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