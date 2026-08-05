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La casa del astronauta Neil Armstrong en Ohio está en venta: qué recuerdos y objetos guarda

El inmueble donde el ingeniero aeronáutico desarrolló su interés por la aviación quedó disponible por primera vez en casi 40 años y su destino todavía abre interrogantes sobre qué uso le darán

Casa gris de dos pisos con porche, bandera estadounidense, bandera de Ohio, césped con hojas, acera, casa blanca, calle, y retrato de Neil Armstrong en traje espacial
La antigua casa de Neil Armstrong en Wapakoneta, Ohio, salió a la venta por primera vez en casi 40 años por USD 430.000 (Google Maps/NASA)
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En la ciudad de Wapakoneta, Ohio, una casa de dos plantas ligada a la adolescencia de Neil Armstrong salió al mercado por primera vez en casi cuatro décadas. Según informó Associated Press, se trata del lugar donde el futuro astronauta afianzó sus primeras experiencias con la aviación antes de convertirse en el primer hombre en pisar la Luna.

La vivienda, ubicada en el 601 de West Benton Street, ocupa un lugar singular dentro de la historia local. De acuerdo con reportes locales, allí la familia Armstrong se instaló en 1944, después de varios traslados por el trabajo del padre de Neil Armstrong como auditor gubernamental.

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Un marcador histórico marrón con texto y bandera de Estados Unidos delante de una casa gris de dos pisos con porche blanco, adornos patrióticos y césped
La familia Armstrong se instaló en la casa en 1944, después de varios traslados por el trabajo del padre del astronauta como auditor gubernamental (YouTube/AOPA)

En esa etapa, el joven comenzó a construir modelos de aviones con madera de balsa y pegamento, y también armó un túnel de viento en el sótano para poner a prueba sus diseños.

A los 16 años obtuvo su licencia de piloto tras su primer vuelo en solitario, un paso temprano que anticipó su carrera espacial. Ese dato ayuda a explicar por qué la casa es vista como uno de los puntos más importantes de su formación en Ohio. Desde allí, según detalló AP, Armstrong iba en bicicleta hasta una pista aérea para tomar lecciones de vuelo.

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La vivienda de West Benton Street fue el lugar donde Neil Armstrong afianzó su interés por la aviación antes de convertirse en el primer hombre en pisar la Luna (AFP PHOTO / NASA)
La vivienda de West Benton Street fue el lugar donde Neil Armstrong afianzó su interés por la aviación antes de convertirse en el primer hombre en pisar la Luna (AFP PHOTO / NASA)

La casa donde empezó una vocación

La propiedad conserva varios rasgos de aquella época. En el exterior, mantiene su gran porche frontal y buena parte de su aspecto original. En el interior, la distribución sigue una lógica similar, aunque recibió actualizaciones con el paso de los años.

En el patio trasero todavía permanece en pie un garaje que Neil Armstrong construyó junto con su padre a partir de madera sobrante.

En el piso superior está el antiguo dormitorio del astronauta. Allí, de acuerdo con Associated Press, Armstrong lanzaba avioncitos de juguete por la ventana trasera para medir la distancia de vuelo.

Esa habitación hoy exhibe fotos firmadas por astronautas que visitaron la casa, además de imágenes y pinturas vinculadas al alunizaje de 1969. Del techo cuelga una maqueta del primer avión producido por los hermanos Wright, pioneros de la aviación nacidos en la cercana Dayton.

Habitación con dos escritorios de madera, silla, estantería con libros, ventana con cortina floral, paredes con cuadros, fotos y diplomas enmarcados
La antigua casa de Neil Armstrong en Ohio incluye una habitación de trabajo con colecciones y objetos personales del célebre astronauta (AOPA)

El rol de Karen Mikesell en la preservación

La actual dueña, Karen Mikesell, compró la vivienda en 1988 sin saber al principio quién había vivido allí. Poco después, otra docente le explicó la relevancia histórica del inmueble.

Mikesell, que trabajó como profesora de historia y luego como directora escolar, dijo que sintió la responsabilidad de “mantenerla como la tenían los Armstrong”, según compartió en Associated Press.

Mujer de pie frente a una casa con fachada gris, número 601, banderas de Estados Unidos, macetas colgantes y muebles de jardín blancos
Karen Mikesell compró la casa en 1988 y la preservó como un espacio de memoria que recibió visitas de astronautas como Buzz Aldrin (AOPA)

Con el paso del tiempo, la propietaria transformó la casa en un espacio de memoria privada. Nueve astronautas la visitaron, entre ellos Buzz Aldrin, compañero de Armstrong y Michael Collins en la misión de 1969. Mikesell recordó que Aldrin entró en el dormitorio unos años después de la muerte de Armstrong, ocurrida en 2012, y que “las lágrimas le corrían por las mejillas”.

También recibió objetos ligados a la exploración espacial. Entre ellos figuran una roca lunar y un fragmento de lámina dorada que cubría la cápsula del Apollo 11, regalo de uno de los buzos de la Marina de Estados Unidos que participaron en la recuperación del módulo de mando y su tripulación.

Algunos astronautas incluso firmaron fotografías con mensajes personales de agradecimiento por el cuidado de la vivienda.

Un espacio de la vivienda está destinado a preservar la memoria del astronauta, donde la actual dueña recibió la visita de ex compañeros de Armstrong y objetos de la misión espacial (NASA/REUTERS)
Un espacio de la vivienda está destinado a preservar la memoria del astronauta, donde la actual dueña recibió la visita de ex compañeros de Armstrong y objetos de la misión espacial (NASA/REUTERS)

Qué se sabe sobre la venta y el futuro del inmueble

La casa está publicada con un precio de USD 430.000 y no cuenta con protección legal que impida futuras modificaciones. Aun así, Mikesell expresó su expectativa de que los próximos dueños respeten el valor histórico del lugar, tanto si continúa como residencia privada como si se destina a alojamientos temporarios.

La propietaria, de 82 años, señaló que le gustaría que alguien pudiera comprar la vivienda y donarla al Armstrong Air and Space Museum. El museo, también situado en Wapakoneta, no dispone de fondos para adquirirla, según dijo su portavoz, Logan Rex, citado por Associated Press. Aunque la casa no está abierta a recorridos públicos, suele figurar como una parada ocasional para quienes visitan esa institución.

Calle residencial con casa gris de dos pisos y porche blanco, mástiles con bandera de Estados Unidos y de Ohio, placa histórica, jardín con hojas secas
La propiedad conserva el porche frontal, el antiguo dormitorio de Neil Armstrong y el garaje que el astronauta construyó con su padre en el patio trasero (Google Maps)

Relación de la ciudad con el legado de Armstrong

La historia del inmueble se inserta en una comunidad marcada por la figura del astronauta. Wapakoneta, una ciudad de algo menos de 10.000 habitantes, conserva múltiples referencias a la caminata lunar de su vecino más conocido. Armstrong nació en una granja ubicada a las afueras de la localidad y fue el mayor de tres hermanos.

La familia vendió la casa a mediados de la década de 1960. Mikesell integra un grupo reducido de propietarios posteriores. Cuando tomó posesión, encontró habitaciones cubiertas con papeles murales de distintos colores y buscó devolverles una apariencia más cercana a la original.

En el terreno ya no existe el gallinero donde Armstrong y sus amigos realizaban reuniones de los Boy Scouts, pero el sitio conserva varios elementos que remiten a esa etapa formativa.

Fotografía de una casa de dos pisos con revestimiento gris claro, un jardín delantero con césped, una acera y una cerca blanca de madera
En la casa de Ohio, Neil Armstrong construyó modelos de aviones y armó un túnel de viento en el sótano para probar sus diseños (Google Maps)

Después del alunizaje de 1969, Armstrong enseñó en la Universidad de Cincinnati, mientras su antigua casa en Ohio quedó como un testimonio discreto de los años previos a la fama mundial. Ahora, con la propiedad en venta por primera vez en casi 40 años, el futuro de ese punto clave de su juventud permanece abierto.

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