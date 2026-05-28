Estados Unidos

El condado de Broward inaugura celebraciones por la Copa Mundial con agenda internacional

La región en Florida implementa una programación para residentes y visitantes, con actividades repartidas en varias ciudades, que incluyen eventos deportivos y culturales orientados a fomentar la participación de familias y el impacto económico local

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Los estadios de la Copa América 2024
Broward da la bienvenida al mundo con un programa especial de festividades por la Copa Mundial de la FIFA en el sur de Florida

La emoción que despierta la Copa Mundial ha llegado a Broward, Florida donde las autoridades y la comunidad se preparan para recibir a visitantes de todo el mundo con una agenda repleta de celebraciones. Las festividades en Broward por la Copa Mundial no solo ponen a la región en el centro de la atención internacional, sino que también buscan ofrecer experiencias únicas a residentes y turistas, reforzando el sentido de comunidad y celebrando la diversidad que caracteriza al sur de Florida. Desde Deerfield Beach hasta Hollywood, el condado se convierte en un escenario vibrante, dispuesto a contagiar la pasión del fútbol más allá de los límites del estadio principal.

Con el lema “Broward da la bienvenida al mundo”, el condado presenta un evento oficial vinculado a la FIFA que trasciende la mera transmisión de partidos. Aunque los encuentros se disputarán en el Hard Rock Stadium, situado en Miami Gardens, la iniciativa local apunta a que Broward sea más que un simple espectador. Las autoridades han diseñado un programa integral destinado a que la comunidad viva la Copa Mundial de manera activa y participativa, con actividades que se extienden a distintos puntos de la región. Esta propuesta busca no solo atraer aficionados del fútbol, sino también involucrar a familias, niños y amantes de la música y el entretenimiento, consolidando a Broward como un epicentro cultural y deportivo durante el torneo.

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Entre las actividades y programación de las festividades destacan las reuniones públicas para ver los partidos, que permitirán compartir la emoción de cada encuentro en un ambiente festivo y seguro. Estos encuentros se celebrarán en varios lugares estratégicos, facilitando el acceso de distintos sectores de la población y promoviendo la convivencia entre seguidores locales e internacionales. Además, el condado ha dispuesto la organización de clínicas de fútbol dirigidas a niños, una apuesta por el desarrollo deportivo y la promoción de valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la integración. El entretenimiento musical y las actuaciones en vivo complementan el programa, aportando alegría y dinamismo a cada jornada. Así, Broward se transforma en un espacio donde el fútbol y la cultura se entrelazan, generando experiencias memorables para grandes y chicos.

El condado de Broward organiza actividades culturales, musicales y deportivas para residentes y turistas durante la Copa Mundial
El condado de Broward organiza actividades culturales, musicales y deportivas para residentes y turistas durante la Copa Mundial

El punto de partida de esta celebración se vivirá de manera especial en la ciudad de Lauderhill, que será sede del evento inaugural el sábado 6 de junio. Las actividades tendrán lugar durante todo el día en el Lauderhill Sports Park, ubicado en el 7500 de Oakland Park Blvd. La elección de este escenario no es casual: representa el compromiso de Lauderhill con el deporte y la integración comunitaria, y marca un hito para la ciudad, según lo expresó el vicealcalde Richard Campbell. La autoridad subrayó que ser anfitrión del evento inaugural “pone a Lauderhill en el mapa” y resaltó que esta designación tendrá un impacto económico significativo, con previsiones que superan los mil millones de dólares para la economía de Broward. Este dato ilustra la magnitud del acontecimiento y su potencial para atraer inversión, turismo y oportunidades de desarrollo local.

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El domingo 7 de junio, la atención se desplazará al parque regional de Lauderhill, situado en la esquina de Sunrise Boulevard y la carretera estatal 7/441. Allí continuará la agenda de la Copa Mundial con una jornada especialmente dedicada a las familias y los jóvenes. El evento incluirá nuevas clínicas de fútbol para niños, permitiendo que los más pequeños participen activamente y aprendan técnicas junto a entrenadores y monitores especializados. Además, se organizarán juegos y actividades recreativas, así como espectáculos de entretenimiento musical, consolidando el parque como un punto de encuentro para quienes deseen disfrutar de la fiesta mundialista en un entorno al aire libre.

La comunidad de Broward podrá disfrutar de reuniones públicas para ver los partidos en distintos puntos del condado (REUTERS/Marco Bello)
La comunidad de Broward podrá disfrutar de reuniones públicas para ver los partidos en distintos puntos del condado (REUTERS/Marco Bello)

Para quienes estén interesados en inscribir a sus hijos en las clínicas de fútbol, las autoridades recomiendan consultar la página web oficial de cada ciudad. Allí se detalla el proceso de inscripción, los requisitos y los horarios disponibles, facilitando el acceso de las familias a una experiencia deportiva de primer nivel. Esta iniciativa no solo fomenta la actividad física y la formación de nuevos talentos, sino que refuerza el compromiso de Broward con la educación y el bienestar infantil, utilizando la Copa Mundial como motor de inclusión y desarrollo.

Las festividades planificadas en Broward para la Copa Mundial reflejan la ambición del condado de posicionarse como un referente en la organización de eventos internacionales y la promoción del deporte entre las nuevas generaciones. El programa propuesto abarca desde la emoción colectiva de los partidos hasta la formación deportiva y el entretenimiento cultural, generando un impacto económico y social que trasciende la duración del torneo. Con actividades en múltiples sedes, la colaboración de diferentes ciudades y el entusiasmo de autoridades como el vicealcalde de Lauderhill, la región se prepara para vivir días de celebración y encuentro, abriendo sus puertas al mundo y dejando huella en la memoria de quienes participen en esta fiesta global.

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