Capturan en México a una mujer que estuvo 33 días prófuga tras confesar el asesinato de su esposa, una capitana de bomberos de California

La Oficina del Sheriff de San Diego informó que las cámaras de seguridad registraron a Yolanda Marodi mientras discutía, agredía y perseguía con un cuchillo a su esposa Rebecca Marodi (Facebook)

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Una tragedia sacudió a la comunidad de Ramona, California, el 17 de febrero de 2025, cuando la capitana de bomberos Rebecca “Becky” Marodi, de 49 años, fue hallada muerta en su propio hogar. El caso rápidamente atrajo la atención mediática y social, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la identidad de la víctima y las circunstancias que rodearon el asesinato.

El crimen tuvo lugar en la residencia que compartía el matrimonio en Ramona, donde la madre de Rebecca encontró el cuerpo de su hija con múltiples heridas de arma blanca en el cuello, el pecho y el abdomen. Los bomberos acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero la capitana finalmente falleció a causa de las lesiones.

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La noche del asesinato, según la Oficina del Sheriff de San Diego (SDSO), las cámaras de seguridad captaron momentos clave: se registraron imágenes en las que Yolanda Marodi, esposa de la víctima, discutía y agredía físicamente a Rebecca antes de abandonar la casa. Esas imágenes también la mostraron persiguiendo a la capitana de bomberos por el patio mientras sostenía un cuchillo, alrededor de las 20:00, hora local.

En un momento especialmente impactante, se escucha la voz que se presume pertenece a Rebecca suplicando: “Yolanda, por favor... no quiero morir”. A lo que Yolanda, con sangre visible en los brazos, respondió: “Deberías haber pensado en eso antes”. Después de este intercambio, la víctima le pidió que llamara al 911, pero minutos después, la agresora cargó equipaje y mascotas en una camioneta y se marchó del domicilio.

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La confesión y declaración de culpabilidad de Yolanda Marodi

Yolanda Marodi confesó el crimen y se declaró culpable de homicidio en segundo grado ante un tribunal de California el 4 de agosto de 2026 (Facebook)

El caso dio un giro definitivo cuando, tras meses de investigaciones y procedimientos judiciales, Yolanda Marodi se presentó ante el tribunal y confesó el crimen. Inicialmente se había declarado inocente, pero el martes 4 de agosto de 2026, durante una audiencia, admitió su responsabilidad ante el cargo de homicidio en segundo grado.

Cuando el juez le preguntó su declaración respecto al Cargo 1, Yolanda respondió: “Culpable”, según informó FOX 5 San Diego. Esta admisión se produjo tras la negociación entre la fiscalía y la defensa, quienes acordaron reducir el cargo de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado. El fiscal adjunto Jared Coleman señaló que el acuerdo tomó en cuenta varios factores, “quizás el más importante de los cuales fue el deseo de la familia de la víctima de encontrar respuestas”.

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La declaración de culpabilidad significa que Yolanda reconoció ante la justicia haber causado la muerte de su esposa, lo que puso fin a la etapa de incertidumbre procesal. La decisión fue confirmada por medios como NBC 7 San Diego, que reportaron la confesión y el cambio de postura de la acusada respecto a su declaración inicial.

La huida de Yolanda a México y su captura

Tras la agresión mortal, Yolanda Marodi decidió huir del país. Horas después del asesinato, fue registrada cruzando la frontera hacia México, llevándose consigo algunas pertenencias y mascotas. Durante 33 días permaneció prófuga, hasta que fue localizada por las autoridades mexicanas en Mexicali.

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El 22 de marzo, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego fue alertada sobre su paradero cerca de un hotel en la Avenida Fresnillo, según información de NBC 7 San Diego. Yolanda fue arrestada y posteriormente entregada a los alguaciles estadounidenses, quienes la trasladaron de regreso a California para enfrentar los cargos por el asesinato de su esposa.

Durante su tiempo prófuga, la colaboración entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos resultó fundamental para su captura. La coordinación permitió que, menos de cinco semanas después de los hechos, la principal sospechosa estuviera bajo custodia y a disposición de la justicia californiana.

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Detalles de la investigación: imágenes, mensajes y testimonios

Rebecca “Becky” Marodi, capitana de bomberos de California, fue asesinada a puñaladas en su casa de Ramona el 17 de febrero de 2025 (Facebook)

Desde el inicio, la investigación se apoyó en pruebas contundentes. Las cámaras de vigilancia de la casa documentaron los momentos previos y posteriores al crimen, mostrando la agresión y la huida de Yolanda. Además, una orden de arresto revisada por la revista PEOPLE reveló un elemento adicional: mensajes de texto enviados por Yolanda un día después del asesinato a una conocida.

En esos mensajes, Yolanda relató: “Becky llegó a casa y me dijo que me dejaba… Conoció a otra persona, todos los mensajes eran mentiras. Tuvimos una gran pelea y la lastimé… Lo siento”. Estos mensajes reforzaron la hipótesis de la fiscalía sobre un móvil pasional y la secuencia de hechos que culminaron en el homicidio.

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El testimonio de la madre de Rebecca, quien fue la primera en encontrar el cuerpo, también resultó clave en la reconstrucción de la cronología de los acontecimientos. Los agentes del sheriff y los bomberos que acudieron al lugar documentaron el estado de la víctima y el entorno, elementos que facilitaron la identificación temprana de Yolanda como principal sospechosa.

Antecedentes penales de Yolanda Marodi

Yolanda Marodi ya había cumplido una condena por homicidio involuntario tras la muerte a puñaladas de su entonces esposo y ahora enfrenta una pena de 36 años a cadena perpetua (Facebook)

La investigación reveló otro dato relevante: Yolanda Marodi ya había estado en prisión. Cumplió condena desde febrero de 2004 hasta noviembre de 2013 por homicidio involuntario tras la muerte a puñaladas de su entonces esposo, James Olejniczak. Este antecedente penal fue documentado por NBC 7 San Diego y se consideró en el proceso judicial actual. La reincidencia de Yolanda en hechos violentos con resultado mortal añadió gravedad a su situación legal y fue tomada en cuenta tanto por la fiscalía como por la opinión pública.

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Próxima sentencia y posibles penas

La sentencia de Yolanda Marodi por la muerte de Rebecca está programada para el 2 de septiembre. Según lo informado por NBC 7 San Diego y FOX 5 San Diego, la acusada enfrenta una condena que oscila entre 36 años y cadena perpetua. El fallo final dependerá de la decisión del tribunal y de las consideraciones adicionales que surjan durante la audiencia de sentencia.